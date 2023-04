11 april. Historische dag: Rex lijdt groot verlies in zelf uitgelokte verkiezingen

1968 Op de Kurfürstendamm in Berlijn vuurt een arbeider drie schoten af op Rudi Dutschke (1940-1979). De extreemlinkse studentenleider, volgens de dader een ‘dreckiges Kommunistenschwein’, raakt daarbij gevaarlijk gewond, maar overleeft. Het marxisme van ‘Rode Rudi’ was sterk doordrongen van christelijke elementen. Hij noemde Jezus de ‘Grootste Revolutionair aller tijden’.

1945 Overlijden in Barlt, Sleeswijk-Holstein, van Gustav Frenssen (81), Duits schrijver en dichter. Deze gewezen dominee verlaat de kerk en bekeert zich tot het Noordse heidendom. Hij is de auteur van een aantal succesvolle romans. Van zijn Jörn Uhl (1901) worden meer dan een miljoen exemplaren gedrukt. Zijn overgang naar het heidendom van zijn voorouders, verteld in Der Glaube der Nordmark (1936) levert hem de blijvende vijandigheid van de kerken op. In 1903 ontvangt hij een eredoctoraat van de Universiteit van Heidelberg.

1937 Tussentijdse verkiezing in Brussel, uitgelokt door Rex van Léon Degrelle. Bij de nationale verkiezingen van 1936 had Rex uit het niets 21 zetels veroverd. Maar een rexistische Mars op Brussel op 25 oktober 1936, naar het voorbeeld van de fascistische Mars op Rome van Mussolini in 1922, loopt uit op een volledige mislukking. Om het animo erin te houden doet Degrelle een wanhoopspoging. Alfred Olivier, rexistisch volksvertegenwoordiger, neemt op 9 maart 1937 samen met alle opvolgers op de Brusselse Rex-lijst ontslag. Dat maakt een tussentijdse verkiezing in Brussel noodzakelijk. Ze vindt plaats op 11 april 1937. Tegenkandidaat van Degrelle is de katholieke premier Paul van Zeeland, gesteund door de drie nationale partijen. Degrelle komt niet verder dan 19%. Van Zeeland wordt verkozen met 76%. Voor Rex is dit het begin van het einde als parlementaire partij. Bij de parlementsverkiezingen van 1939 val Rex terug op vier zetels. De tweede wanhoopspoging van Degrelle zal de collaboratie zijn.

1922 De schrijver en sportjournalist Antoine Blondin wordt geboren in Parijs. Zijn boek L’Europe buissonnière (1949), geïnspireerd op een verblijf in Duitsland in het kader van de (Franse) verplichte Arbeidsdienst, leverde hem meteen de vriendschap op van Roger Nimier en Marcel Aymé. Een ander werk van hem, Un singe en hiver, ontvangt de Prix Interallié en wordt op het witte doek gebracht door Henri Verneuil. Na de Tweede Wereldoorlog werkt hij als journalist mee aan tal van rechtse bladen zoals Aspects de la France, La Nation française en Rivarol. In 1955 neemt hij deel aan de huldiging die Défense de l’Occident organiseert voor Robert Brasillach (1909-1945). Toch krijgt hij voor de kwaliteit van zijn proza in 1979 de Grand prix de littérature de l’Académie française. Hij overlijdt in 1991 op de leeftijd van 69.

1918 In Moskou bestormt het Rode Leger verschillende hotels in de stad waar Russische anarchisten zich hebben verschanst. De opstandelingen, door de bolsjewieken als ‘concurrentie’ beschouwd, worden bijna allemaal gedood.

1915 Ze had goed opgelet in de les scheikunde. Overlijden van Maria Swanenburg, Leidse gifmengster, verdacht van 90 arsenicum-moorden.

1915 De activisten doen zich opmerken met twee opmerkelijke politieke uitspraken. August Borms schrijft in zijn blad Antwerpen Boven, dat Vlaanderens bijdrage aan de oorlogsinspanning automatisch ook ‘Vlaams recht’ inhoudt in de zin dat de politieke eisen van de Vlaamse beweging niet meer vrijblijvend zijn en dat ze ingewilligd moeten worden. In de Lierse afdeling van het Algemeen Nederlands Verbond (ANV), geïnspireerd door de ingenieur en kunstschilder Reimond Kimpe, de secretaris van Jong-Vlaanderen, verschijnt een manifest bestemd voor een eventuele vredesconferentie. Hierin werd geëist dat de Vlamingen zichzelf onder eigen bestuur, in hun eigen taal en op eigen kracht zouden kunnen ontwikkelen.

Via het contact tussen Borms en Kimpe vergaderen tussen mei en november 1915 een aantal flaminganten uit Antwerpen, Brussel en Lier. Zij kiezen uiteindelijk voor het activisme.

1900 In de VS loopt de eerste bruikbare duikboot van stapel, de USS Holland (SS-1). Dit is het eerste modern geconcipieerde onderwatervaartuig van de Amerikaanse marine, hoewel niet de eerste militaire onderzeeër van de Verenigde Staten. Dat was in 1775 de Turtle. In 1776 wordt hij voor het eerst een gebruikt bij oorlogvoering. De Turtle, ontworpen door David Bushnell (1740-1824), valt het Britse fregat HMS Eagle aan. De aanval mislukt omdat de bemanning van de Turtle er niet in slaagt de springlading aan de romp van de Eagle te bevestigen.

Nog ouder en het eerste gedocumenteerde vaartuig dat werkelijk onder water voortbewoog is ontworpen en gebouwd door de Nederlandse uitvinder Cornelis Drebbel (1672-1733). Tussen 1620 en 1624 nam Drebbel proefnemingen met een onderzeeboot op de Theems. Voortbewogen door enkele roeiers heeft dit vaartuig daadwerkelijk een aanzienlijke afstand onder water afgelegd, op dieptes variërend tussen vier en vijf meter. Er zijn drie prototypes gebouwd en getest die tot drie uur onder water konden blijven. Hoewel het bestaan van zuurstof en kooldioxide nog onbekend was, is Drebbel in staat geweest zijn alchemistische kennis te gebruiken voor het maken van een toestel dat kooldioxide afving en zuurstof afgaf. Het bleef bij tests. Hoewel ze geslaagd waren, zijn de uitvindingen van Cornelis Drebbel nooit in (oorlogs)praktijk toegepast.

1863 Frankrijk legt Cambodja zijn ‘protectoraat’ op, wil zeggen: maakt er een kolonie van.

1825 Geboorte van de Duitse politicus en socialistische theoreticus Ferdinand Lassalle. Zijn wieg stond in Breslau (Silezië), toen een deel van Pruisen. Hij was in 1863 de oprichter van het Allgemeiner Deutscher Arbeiterverein (ADAV), een voorloper van de Sociaaldemocratische Partij van Duitsland (SPD). Lassalle werd, net zoals Karl Marx, geboren in een Joods gezin. Lassalle komt in conflict met Marx, omdat Marx wil dat de socialisten de liberalen steunen tegen de conservatieve adel, terwijl Lassalle juist een voorstander was van een bondgenootschap met de Pruisische overheid tegen de liberale kapitalisten. Ferdinand Lassalle verliest het pleit omdat hij in 1864 overleed, amper 39 jaar oud.

1775 Openbare terdoodveroordeling in Kempten (Beieren) van de laatste ‘heks’ die in Duitsland ter dood is gebracht, Anna Maria Schwiegelin. Maar, kijk, in 1995 ontdekt de historicus Wolfgang Petz dat Schwiegelin uiteindelijk niet werd geëxecuteerd, maar in 1781 overleed in de gevangenis van de benedictijnenabdij van Kempten. Ik wist niet dat abdijen gevangenissen hadden.

1677 De Slag aan de Peene bij Kassel (Frans-Vlaanderen). De Franse troepen onder leiding van de hertog Filip van Orléans, de broer van Lodewijk XIV, verslaan de geallieerde strijdkrachten van stadhouder Willem III van Oranje. Het geallieerde leger verloor ongeveer 8000 manschappen. De Fransen telden 2000 gesneuvelden en gekwetsten.

757 Een geschenk van de Byzantijnse keizer Constantijn V aan de Frankische koning Pepijn de Korte: het eerste orgel. Het wordt in een kerk in Compiègne (Picardië) geplaatst.