11 december. Net binnen: troonsafstand Eduard VIII uit liefde voor Elisabeth Wallis

1999 Paus Johannes Paulus II wijdt de volledig gerestaureerde Sixtijnse Kapel in.

1981 Overlijden in Quimperlé van de Bretonse dichter en activist Xavier Grall (51). Een lyrische en flamboyante bard (Keltia Blues, La fête de nuit), die politieke actie ondergeschikt maakte aan poëtische actie (‘De geest loopt op de weg voor de mensen uit’). Hij was met Alain Guel en de zanger Glenmor de een van de oprichters van de krant La Nation bretonne.

1981 Bloedbad van El Mozote: 900 dorpsbewoners worden door het leger van El Salvador uitgemoord.

1964 Oprichting van de Stichting voor de Culturele Integratie van Noord en Zuid, ingevolge de wens van het 36ste Nederlands Congres (Antwerpen, 1963). De Stichting stelde zich ten doel op het particuliere vlak de culturele integratie van Nederland en Vlaanderen te bevorderen, met name door de samenwerking van verenigingen en instellingen in het Nederlandse taalgebied te intensiveren.

In het dagelijks bestuur hadden zitting: J. Knapen, voorzitter Vlaanderen, Willem Verkade, voorzitter Nederland, J.W. Coert, M. Cantrijn, Fons Erens, M. Faassen, Johan Fleerackers, J. Janssen, J. de Laet, Clem de Ridder, Renaat Roels, H. Vredegoor en Arie W. Willemsen. Tijdens een werkcongres op 15 en 16 november 1968 werden de activiteiten van de Stichting geconcretiseerd op de volgende punten: vormingswerk in internaatsverband, vormingswerk in verenigingsverband, jongerenwerk, musische vorming, grensverkeer. Een secretariaat zou als dienstcentrale zorgen voor inventarisatie, coördinatie, informatie en kanalisering van de contacten met de overheid.

Ofschoon het niet aan ideeën en plannen ontbrak, kon de Stichting bij gebrek aan voldoende middelen niet echt van de grond komen. De ledenlijst van 27 juni 1973 vermeldt 23 verenigingen en stichtingen. Maar toen in dat jaar bleek dat de nodige subsidies van de overheid nog steeds niet zouden worden uitbetaald, besloot het algemeen bestuur tot opheffing van de Stichting.

1960 Dag van de Randgemeenten rond Brussel, een fase in de harde politieke strijd tegen de talentellingen, het akkoord van Hertoginnedal en zijn faciliteiten.

1941 Vanuit Londen verklaart de Nederlandse regering in ballingschap Italië de oorlog. Sindsdien gaat het bergaf met Italië.

1936 Koning Eduard VIII van het Verenigd Koninkrijk doet troonsafstand om te kunnen trouwen met de gescheiden Amerikaanse vrouw Elisabeth Wallis Warfield (1896-1986). Pas begin 1936 was Eduard VIII koning geworden omdat zijn vader George V overleden was. Hij zou nog geen jaar koning blijven. Eduard VIII raakte namelijk in conflict met eerste minister Stanley Baldwin (1867-1947). Die wilde hem geen toestemming geven voor een huwelijk met de gescheiden Amerikaanse vrouw Elisabeth Wallis Warfield. De koning besloot uiteindelijk af te treden zodat hij toch met haar in het huwelijk kon treden. Eduard VIII was zo kort koning geweest dat hij niet eens gekroond was.

Eduard werd als koning opgevolgd door zijn broer Albert die voor de koningsnaam George VI koos. Zijn broer was helemaal niet goed voorbereid op het koningschap en zat er ook eigenlijk niet op te wachten. De nieuwe koning had bovendien een groot probleem: praten ging hem door zijn stotterprobleem moeilijk af. Over deze George VI werd de Oscar-winnende film The King’s Speech gemaakt (2010).

1932 Zestien jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog verklaren de geallieerden dat ze de ‘gelijke rechten’ van Duitsland op het gebied van ontwapening erkennen.

1918 Geboorte in Kislovodsk, in de noordelijke Kaukasus, van de schrijver Aleksandr Issaïevitsjch Solzjenitsyn, Nobelprijs voor de Literatuur 1970. Deze Russisch auteur bracht met zijn werken als geen ander het Sovjet-kampensysteem (goelag) onder de aandacht. Hierin stierven gedurende enkele decennia miljoenen mensen of werden ze omgebracht. In 1974 wordt Solzjenitsyn verbannen uit de Sovjet-Unie. Pas 20 jaar later zal de auteur kunnen terugkeren naar Rusland, zijn vaderland.

Het was niet voor het eerst dat hij werd verbannen. In 1945 ontdekt de geheime dienst in zijn land dat hij zich in correspondentie negatief heeft uitgelaten over het beleid van dictator Stalin. Solzjenitsyn wordt veroordeeld tot acht jaar werkkamp. Nadat hij zijn straf heeft uitgezeten, wordt hij verbannen naar zuidelijk Kazachstan.

Solzjenitsyn weigerde in 1998 een onderscheiding van president Boris Jeltsin, omdat die volgens hem Rusland in de misère had geholpen. Hij overleed in 2008.Tegenwoordig mogen de boeken van Aleksandr Solzjenitsyn Rusland weer worden gelezen. De Russische president Vladimir Poetin bestempelde De Goelag-archipel zelfs als ‘verplichte kost’.

1913 Geboorte in Cherbourg (Normandië) van de acteur, schilder, dichter en beeldhouwer Jean Marais, eigenlijk Jean Alfred Villain-Marais. Hij was in zijn tijd één van de meest gevierde sterren van de Franse film, het theater en de televisie. Bekende films: La belle et la bête, Éléna et les hommes, Orphée, Austerlitz, Les chevaliers de la table ronde, Oedipe-roi, enz. Hij overleed in 1998 aan een hartaanval op de leeftijd van 84.

1912 Geboorte in Magenta (Lombardije) van de Italiaanse filmproducer Carlo Ponti. Hij produceerde filmklassiekers als La strada, Dr. Zhivago, The Cassandra crossing, The verdict, Boccaccio en Blowup. Was van 1957 tot 1962 en opnieuw van 1966 tot zijn dood getrouwd met de 22 jaar jongere actrice Sophia Loren. Hij overleed in 2007 op zijn 94ste.

1864 De stad Firenze wordt de hoofdstad van Italië, tot 1871, jaar van de eenmaking. Die volgde na de val van de Pauselijke Staten en de inname van Rome door de Italianen. Dan wordt Rome weer de hoofdstad.

1843 Geboorte in Clausthal (Nedersaksen) van de Duitse arts en bacterioloog Robert Koch. Hij ontdekte de bacillen van tuberculose (1881) en cholera, en ontving in 1905 de Nobelprijs voor geneeskunde.

1793 Voedselrellen in Frans-Vlaanderen. In Boulogne-sur-Mer (Bonen) belegeren de mensen het stadhuis en roepen: ‘Geef ons brood!’

1198 Overlijden in Marrakesh (Marokko) van de arts, filosoof, theoloog en Arabischtalige Andalusiër Averroès (Ibn Rochd). Geboren in 1126 in Cordoba, in een familie van juristen, was hij lange tijd de kadi (rechter) van Sevilla. Hij publiceerde commentaren op Aristoteles die aanzienlijke invloed uitoefenden. Waarop de moslimautoriteiten van zijn tijd hem verbannen als ketter en opdracht geven zijn boeken te verbranden.

630 Een moslimleger onder leiding van Mohammed verovert Mekka (Saoedi-Arabië). De Mekkanen bekeren zich massaal tot de islam.

361 Plechtige intocht van keizer Julianus in Constantinopel. Hij neemt onmiddellijk zijn taak van hersteller van de voorouderlijke religie op zich. Hij schaft de edicten van vervolging van heidenen af ​​die in 356 door Constantijn waren uitgevaardigd en beveelt de heropening van heidense tempels in het hele Rijk. Hij verzamelt rondom zich een keur van filosofen en kunstenaars. In zijn geschriften denkt hij na over de zonnemystiek.

