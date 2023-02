12 februari. Net binnen: vredesakkoord tussen Oekraïne en Rusland!

2015 In Minsk, de hoofdstad van Wit-Rusland, komt het na 16 uren onderhandeling tot een akkoord tussen Rusland, vertegenwoordigd door Poetin himself, en Oekraïne, vertegenwoordigd door president Petro Porosjenko, in aanwezigheid van de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president François Hollande. Oekraïners en Russen beloven een staakt-het-vuren, dat zal ingaan vanaf zondag 15 februari om middernacht, in de regio’s van Donetsk en Loehansk. Men voorziet een terugtrekking van de artillerie en andere zware wapens, om een bufferzone te creëren van 50 km tot 140 km breedte. Ze bereiken ook een akkoord over ‘de terugtrekking uit Oekraïens grondgebied van alle buitenlandse gewapende troepen, van de militaire uitrusting en de huurlingen’. Bovendien besluit men tot de bevrijding van ‘alle gevangenen en gijzelaars’ die sinds het begin van het conflict worden vastgehouden.

Op politiek vlak verbinden de partijen er zich toe een nieuw statuut uit te werken voor de regio’s van Donetsk en Loehansk. Kiev had in september 2014 al een wet gestemd over een ‘speciaal statuut’ voor de Donbas, dat onder meer de vrijheid van taalgebruik garandeerde. Maar waarover men nu eensgezindheid bereikt, gaat veel verder en voorziet in de opstelling van een nieuwe Oekraïense grondwet, nog voor einde 2015, die een ‘decentralisatie’ moet inhouden ten voordele van de regio’s van Donetsk en Loehansk. Tijdens de onderhandelingen zijn de betrokken partijen tot de conclusie gekomen dat vrede en stabiliteit in Oekraïne slechts mogelijk zijn mits een realistische inschatting van de etnische en taalkundige gegevens. Dit is een grote stap vooruit. Er bestaat geen oplossing, ziet men in, zonder het principiële recht van volkeren om hun lot in eigen hand te nemen. Dit principe geldt zowel voor de Oekraïners die Oekraïens spreken, als voor hen die Russisch spreken in het oosten van het land. Helaas bleef het akkoord van Minsk dode letter, langs beide kanten. Met het gekende verschrikkelijke gevolg.

1993 De niet eens driejarige James Bulger wordt in de Britse stad Liverpool ontvoerd en vermoord. Zijn verminkte lichaam wordt twee dagen later gevonden langs een spoorweg op 4 kilometer afstand van het winkelcentrum waaruit hij was meegelokt. Vijf dagen na de moord worden twee tienjarige jongens aangehouden. De politie vermoedt dat de moord gepleegd is ‘om de kick’. De daders worden als volwassenen berecht en krijgen acht jaar gevangenisstraf. In 2001 worden ze vrijgelaten. Tijdens het proces publiceerde de krant The Sun een artikel waarin werd gemeld dat de moord een kopie leek van scènes uit de horrorfilm Child’s Play 3. De vader van een van de daders had deze film enige weken voor de moord gehuurd.

1986 Frankrijk en Groot-Brittannië ondertekenen een verdrag over de aanleg van de kanaaltunnel. Het zal nog tot 1994 duren vooraleer de tunnel voor het verkeer wordt opengesteld. Zie Vandaag van 1 december 2022.

1971 Geboorte in Amsterdam van de cabaretière en actrice Sanne Wallis de Vries. Ze was lid van Comedytrain, het eerste Nederlandse gezelschap van stand-upcomedians. Ze brak door in 1996 toen ze het ‘Leids Cabaret Festival’ won, jury- én publieksprijs. Diverse solo-theaterprogramma’s, en rollen in onder andere Woest water en Adèle, een dubbelportret, musical Foxtrot, en in de films Moordwijven, Vet hard, Soof, Mees Kees-serie. Verder op televisie: Waskracht, Kopspijkers, Van Zon op Zaterdag, enz.

1936 De socialist Léon Blum (1872-1950), toekomstig Franse premier, schrijft in de krant Le Populaire: ‘Zodra we de macht hebben, zullen we de kaders van het leger, de rechterlijke macht en de politie vernietigen en vervangen door onze eigen kaders en zullen we doorgaan met het bewapenen van het proletariaat. We kunnen dan de collectivistische of communistische samenleving opbouwen. Al het andere is gewoon literatuur’.

1929 Het stadhuis van Leiden brandt tot de grond toe af. Het oude zestiende-eeuwse stadhuis bevond zich aan de Breestraat en was ontworpen door de Gentse architect Lieven de Key (1560-1627).

1928 Overlijden te Berlijn van Emiel ver Hees (63), advocaat, hoogleraar en Vlaams-nationaal politicus. Na zijn studies in de rechten vestigt hij zich als advocaat in Brussel. In 1889 behoort hij tot de stichters van de Vlaamse Katholieke Landsbond en wordt actief bij de Vlaamse Conferentie van de Brusselse balie. Weldra wordt hij directeur van het Arbeidsambt bij het ministerie van Arbeid en is tevens bedrijvig in de christelijke arbeidersbeweging.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog sloot hij zich aan bij het activisme. Hij werd ondervoorzitter van het radicale Vrij Vlaanderen, de katholieke tegenhanger van het vrijzinnige Jong-Vlaanderen. In februari 1917 behoort hij tot de oprichters van de Raad van Vlaanderen. Na de bestuurlijke scheiding in maart 1917 werd hij secretaris-generaal van het Vlaams ministerie van Nijverheid en Arbeid. Hij zorgt ervoor dat de Duitsers in april 1918 een wet op de sociale zekerheid uitvaardigden die al voor de oorlog klaar was, maar was ‘blijven liggen’.

In juli 1918 maakte hij een rondreis door Duitsland, samen met Jan Derk Domela Nieuwenhuis Nyegaard, Leo Meert en Achiel Brijs. Ze gaven lezingen om hun Vlaams programma voor te stellen aan een Duits publiek. In 1919 wordt hij afgezet als ambtenaar en veroordeeld tot de doodstraf. Ver Hees was toen al uitgeweken naar Berlijn, waar hij tot professor in de sociale politiek was benoemd.

1920 Het Amerikaanse vrachtschip de West Aleta, met een lading van 15 000 vaten wijn, vergaat voor de kust van Terschelling, het bergen van de wijn neemt negen maanden in beslag. Het schip was nog geen jaar oud.

1912 China gaat over op de Gregoriaanse kalender.

1825 Geboorte te Gent van Pieter de Baets, advocaat en volksvertegenwoordiger. Met zijn democratische en Vlaamsgezinde overtuiging engageert hij zich zowel in het Willemsfonds als in het Davidsfonds, in De Tael is gan(t)sch het Volk en in het Vlaams Verbond. Zijn doel was de exclusieve politieke macht van de Franssprekende elite te doorbreken. De Baets was een van de zeer zeldzame Gentse advocaten die sinds 1830 voor het assisenhof wel eens in het Nederlands pleitten.

Aanvankelijk koos hij niet duidelijk voor een partij, maar vanaf zijn eerste mandaat als gemeenteraadslid in 1854 sluit hij steeds meer bij de katholieke groep aan. Het arrondissement Gent koos hem in 1861, 1864, 1870 en 1874 tot lid der Kamer van Volksvertegenwoordigers, waar hij de Vlaamse zaak moedig verdedigde tot hij in 1875 overlijdt hij, 50 jaar oud.

1756 Geboorte in Gent van baron Alfons Baut van Rasmon, landeigenaar uit Gent, waar hij onder meer een botanische tuin stichtte. Namens Oost-Vlaanderen zetelde hij drie jaar in de Tweede Kamer van de Verenigde Nederlanden. Hij sterft in 1833 op de leeftijd van 74.