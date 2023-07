12 juli. Net binnen: Achilles Mussche zwengelt Vlaamse Beweging weer aan

2021 Watersnood in Europa, er vallen in België 42 doden door de hevige neerslag gevolgd door overstromingen. In totaal telt men meer dan 200 doden. Een dag van nationale rouw wordt afgekondigd voor 20 juli 2021 waarbij op de middag een minuut stilte wordt gehouden in het hele land.

1990 De Russische president Boris Jeltsin (1931-2007) neemt ontslag uit de communistische partij.

1974 Geboorte in Waddinxveen (Zuid-Holland) van Sharon den Adel, zangeres van gothic metal band Within Temptation. Ze heeft drie kinderen van Robert Westerhold.

1970 De Noorse antropoloog Thor Heyerdahl bereikt met zijn schip, de Ra II, het eiland Barbados in het Caribisch gebied, een reis van 6100 km. Het is een geslaagde oversteek vanuit Marokko naar de Nieuwe Wereld met een boot die volledig van papyrus en andere natuurlijke materialen is gemaakt. Hiermee wordt volgens hem het bewijs geleverd dat de prehistorische mens in staat was om de Atlantische Oceaan over te steken. Heyerdahl stak al in 1947 met een van de Inka’s nagebootst vlot, de Kon-Tiki, over van Peru naar Polynesië. Zijn theorie dat vertegenwoordigers van oude culturen soortgelijke overtochten gemaakt hebben, vindt weinig weerklank in wetenschappelijke kringen, maar zijn boeiende reisverslagen worden zeer veel gelezen.

1957 Nieuwe pensioenwet voor bedienden, een verruiming van de wet uit 1953 inzake pensioenen. Voortaan kan iedere pensioengerechtigde aanspraak maken op een pensioen berekend op de duur van zijn loopbaan aan 60% (alleenstaanden) of 75% (gezinspensioen) van het bruto-geherwaardeerd loon.

1947 Relance van de Vlaamse Beweging. Eind 1946 neemt de auteur Achilles Mussche (1896-1974), een overtuigd socialist, het initiatief om maandelijks te vergaderen met vertegenwoordigers van het socialistische Vermeylenfonds, waartoe hij behoort, het liberale Willemsfonds en het katholieke Davidsfonds. Moedig in het licht van de toenmalige ideologische en partijpolitieke polarisering tussen rechts-katholiek en links-vrijzinnig. Als gevolg van deze gedachtewisselingen organiseert het August Vermeylenfonds een enquête onder een aantal vooraanstaande Vlamingen van allerlei strekkingen (met uitzondering van de Vlaams-nationalisten) over de stand van de Vlaamse Beweging. Vervolgens zet men in overleg met de andere fondsen op 12 juli 1947 een openbare vergadering op het getouw onder het motto ‘De Vlaamse Beweging nu’. Het verslag van de enquête, het verloop van de studiedag en de conclusies ervan worden verwoord door professor Edgard Blancquaert in drie door het August Vermeylenfonds uitgegeven brochures. De behoefte aan algemeen Vlaamse samenwerking wordt door alle strekkingen beklemtoond.

Uit de aangehaalde studievergadering van 12 juli 1947 spruit eveneens de Vereniging voor Beschaafde Omgangstaal voort: professor Willem Pée, hoofdbestuurslid van het August Vermeylenfonds, wordt er de eerste voorzitter van. Weldra ontstaan in vele steden ABN-kernen.

1936 Tijdens de Landdag van het Vlaams Nationaal Verbond (VNV) wijst Staf de Clercq op de mogelijkheid van een uitbreiding van het electorale Vlaams Nationaal Blok tot een breder front. Voor de gematigde vleugel van het VNV, waartoe onder meer Gerard Romsée en Hendrik Borginon, maar ook Hendrik Elias behoren, is dit een piste om het VNV aansluiting te geven bij het politieke centrum.

1932 Geboorte in Zelzate (Oost-Vlaanderen) van Eddy Wally, artiestennaam van Edward van de Walle. Hij was een Belgische zanger die bekend was om hits als Als marktkramer ben ik geboren, Chérie, Jou herken ik met gesloten ogen, Dans met mij die laatste tango! en Ik spring uit een vliegmachien. Hij overlijdt in 2016 op de leeftijd van 83.

1916 Gemeenschappelijke vergadering in Brussel van Vlaamse leden van het Algemeen Nederlands Verbond (ANV) en leden van de Katholieke Vlaamse Oud-Hoogstudentenbond over de vernederlandsing van de universiteit Gent. Zij besluiten gezamenlijk tot de stichting van een Bond tot Bevordering van de Vlaamse Hoogeschool te Gent (kortweg de Hoogeschoolbond) en beklemtonen dat zij slechts ‘een lang geëiste, al te lang verdaagde, dus volkomen rechtsherstelling’ willen verwezenlijken. De twee samenwerkende organisaties kwamen elk met een eigen manifest. Het ANV-manifest krijgt honderd handtekeningen, het katholieke zesenzestig. Alle handtekeningen zijn afkomstig van Vlaamse intellectuelen, onder wie zestien leden van de Tweede Hoogeschoolcommissie (1907). In het najaar organiseerde de Hoogeschoolbond grote bijeenkomsten in Antwerpen en Brussel. Op 15 oktober stelt Lodewijk Dosfel, die door de Duitsers onder druk was gezet om een hoogleraarspost te bezetten, in zijn rede ‘De vervlaamsing der Gentse hogeschool beschouwd met het oog op de plichten der Vlamingen jegens vorst en land’, dat ‘de Vlaamse hogeschool een Vlaams recht was en bleef, geen gunst, geen verraad’. Een nieuwe handtekeningenactie voor de vernederlandsing levert meteen 3000 ondertekenaars op.

1904 Geboorte in Parral (Chili) van Pablo Neruda, dichter, communistisch politicus en verkrachter. Nobelprijs Literatuur 1971. Het bekendste boek van Neruda, Canto General (1950), dat ook in het Nederlands is vertaald, is een uitgebreid werk over Noord- en Latijns-Amerika. Hij schreef dit als emigrant

in 1948 en 1949, toen hij gezocht werd door de regering na het verbod van de Communistische Partij, waarvan Neruda senator was. In zijn memoires Ik beken ik heb geleefd (1974) beschrijft hij hoe hij in 1929, als diplomaat in Ceylon, een Tamil-vrouw, die dagelijks bij hem kwam poetsen, bij de polsen grijpt, naar zijn bed sleurt en haar verkracht. In 2018 werd de nationale luchthaven van Chili naar Pablo Neruda vernoemd. Hij overlijdt in 1973 op de leeftijd van 69.

1843 Volgen Joseph Smith (1905-1944), de stichter van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (de mormonen), openbaarde God hem de toelaatbaarheid van polygamie. Zelf had hij naast zijn formele echtgenote Emma Smith nog minstens 27 vrouwen.

1543 De Engelse koning Hendrik VIII trouwt met Catherine Parr, zijn zesde en laatste vrouw. Die was zelf ook een recordhouder in de Engelse monarchie, want dit is haar vierde huwelijk. Koningin Catharine had een nauwe relatie met de drie kinderen uit de eerdere huwelijken van Hendrik VIII. Ze had een sterk karakter, natuurlijke waardigheid en politiek inzicht. Daardoor had ze grote invloed op haar echtgenoot. Bij zijn reis naar Frankrijk in 1544 liet hij enige maanden het landsbestuur aan haar over.

De opvoeding van Hendriks troonopvolger Eduard VI en van de latere koningin Elizabeth I werd door haar persoonlijk ter hand genomen. Haar persoonlijkheid is van grote invloed geweest op haar stiefdochter Elizabeth I. Na de dood van Hendrik in 1547 trouwt Catherine halsoverkop met haar oude liefde admiraal Thomas Seymour. In hetzelfde jaar wordt haar boek, Lamentations of a Sinner (Droefenis van een zondares), gepubliceerd. Hierin beschrijft ze haar zoektocht naar tijdloze, metafysische waarheid.

Uit haar eerste drie huwelijken had Catharina geen kinderen, maar nu – op haar 35ste – raakt ze alsnog zwanger. Op 30 augustus 1548 wordt haar dochter Mary Seymour geboren, maar Catharina overlijdt een week later aan complicaties bij de bevalling.