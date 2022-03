12 maart. Net binnen: Leopold III weggestemd

Elk jaar In China Nationale Boomplantdag, sinds 1981. In het hele land worden er door burgers bomen geplant. Iedere inwoner van China in de leeftijd tussen 11 en 60 jaar is verplicht 3-5 bomen per jaar te planten of overeenkomstige werkzaamheden te verrichten op het gebied van het zaaien, verzorgen of cultiveren van bomen.

2002 Politicus en publicist Pim Fortuyn (1948-2002) presenteert zijn boek De puinhopen van acht jaar paars, met kritiek op de laatste twee door sociaaldemocraten geleide regeringen en aanbevelingen voor ‘een nieuwe politiek’. Het boek moest ook als ‘verkiezingsprogramma’ gaan dienen voor de Lijst Pim Fortuyn (LPF) en trekt vele lezers omdat Fortuyn bij de naderende Tweede Kamerverkiezingen leek af te stevenen op een grote overwinning. Hij zal echter vlak voor de verkiezingsdag worden vermoord door de linkse ecologist Volkert van der Graaf.

1982 Overlijden in Laren (Noord-Holland) van Elisabeth Zernike, schrijfster en dichteres (90). Ze was de eerste vrouw in Nederland die werd bekroond met een literaire prijs: in 1921 kreeg ze de C.W. van der Hoogt-prijs voor Een vrouw als zij. Andere boeken van haar zijn: Een sprookje, Kieren van de nacht, Het goede huis, Zondebok, Bruidstrijd. Zus van de Groningse hoogleraar en Nobelprijswinnaar Frits Zernike (1888-1966).

1950 Volksraadpleging over de vraag of men Leopold III weer wil zien regeren. 57,68 % antwoordt met ‘ja’. In Vlaanderen zijn het er 72%. Ook Namen, Luxemburg en het Duitstalige gebied stemmen in meerderheid ‘ja’, maar Brussel nipt niet. Door te dreigen met een burgeroorlog haalt het Waalse ‘neen’ zijn slag thuis en doet Leopold III troonsafstand. De Franstalige linkerzijde toont aan hoe men in België straffeloos de democratie buiten werking kan stellen.

1948 Een beroepsgriezel? Geboorte in Champaign (Illinois) van Dana Walden, Amerikaanse zangeres en componiste. Haar groep draagt de naam van haar geboortestad, ‘Champaign’. Het meest bekend werd ze door de beklijvende muziek die ze in de jaren 1980 en 1990 componeerde voor een aantal horrorfilms als The baby doll murders, My mom’s a werewolf en Hellgate. ‘Gewone’ songs van haar bestaan ook, zo onder meer How ‘bout us, Try again, On and off love.

1946 Geboorte in Los Angeles van Liza Minnelli, Amerikaanse zangeres, danseres en actrice. Bekende films van haar zijn onder meer Arthur, Cabaret (waarvoor ze een Oscar kreeg) en Losing my mind. Op toneel schitterde ze in The act, The rink en Flora, the red menace. Ze zong o.m. Losing my mind, Quiet thing, Little do they know. Liza is de dochter van actrice en zangeres Judy Garland (1922-69) en filmregisseur Vincente Minnelli (1903-86). Ze is de enige Oscarwinnares van wie beide ouders ook Oscarwinnaars zijn.

1945 Mogelijke sterfdag van Anne Frank in concentratiekamp Bergen-Belsen. De exacte sterfdag is niet bekend. Anne (15) sterft een paar dagen na haar oudere zus Margot Frank (1926-45) door uitputting en/of tyfus, een paar weken voor de bevrijding van het kamp door Britse troepen. Ze schreef Het Achterhuis, een dagboek over haar onderduikperiode in Amsterdam, van 12 juni 1942 tot 1 augustus 1944.

1945 De Britse luchtmacht bombardeert de burgerbevolking van Wenen. Er vallen 1045 slachtoffers. Dezelfde dag valt een vloot van 700 Amerikaanse bommenwerpers de haven van Swinemünde (West-Pommeren) aan waar 90 000 vluchtelingen uit het oosten van Duitsland, bedreigd door het oprukkende Sovjetleger, wachten op hun evacuatie. Het bombardement maakt 23 000 slachtoffers.

1943 Overlijden in Oslo van de Noorse beeldhouwer Gustav Vigeland. In het Vigelandpark zijn 212 grote, stenen en bronzen beelden te zien, die alle tussen 1907 en 1942 door hem zijn gemaakt. Veel beelden symboliseren de kringloop van het menselijk leven.

1915 Overlijden in Antwerpen van Max Bausart (74), Vlaams advocaat aan de balie van Antwerpen (1865-1915) en politicus voor de Meetingpartij. Hij is de eerste advocaat aan de Antwerpse balie die vroeg om zijn eed in het Nederlands af te leggen. Bij herhaling wordt hij tot stafhouder van de Antwerpse balie gekozen (1887-1888, 1891-1892 en 1914-1915). Bausart treedt op als redenaar voor de Meetingpartij, wordt provincieraadslid voor het kanton Hoogstraten en in 1892 gedurende enkele maanden volksvertegenwoordiger. Hij was een bijzonder sociaalvoelend man die pleitte voor het algemeen stemrecht en als voorzitter van de Vlaamse Christene Volksbond het ontluikende daensisme in Antwerpen patroneerde.

1881 Geboorte in de Griekse stad Thessaloniki van de Turkse generaal en politicus Mustafa Kemal Atatürk. Hij zet de reactionaire conservatieve sultan Abdulhamid II af en wordt van 1923 tot zijn dood in 1938 president van zijn land. In de jaren 1920 en 1930 maakt hij van Turkije een moderne republiek met een nieuwe grondwet. Hij voert familienamen in en vervangt het Arabische alfabet door het Latijnse. Ankara wordt de nieuwe hoofdstad, in de plaats van Istanboel.

Helaas was Atatürk een fanatieke jakobijn. Een van zijn grote voorbeelden was de Franse volksvertegenwoordiger Jeanbon Saint-André (1749-1813). Die ijverde voor een etnisch gezuiverd, homogeen Frankrijk. Daarvoor mocht volgens hem de helft van de bevolking worden omgebracht. Saint-André wordt consul-generaal van Frankrijk in het Turkse Izmir.

Atatürk belijdt een uitgesproken jakobijns Turkse staatsnationalisme waarvan niet-Turkse bevolkingsgroepen zoals Grieken, Koerden, Assyriërs, Arameeërs en Armeniërs het slachtoffer worden. De Koerden moesten assimileren, de Koerdische taal wordt verboden. Massale deportaties en moordpartijen moeten de Koerden in het gareel dwingen. Het zal nooit lukken.

1863 Geboorte in Pescara van Gabriele D’Annunzio, Italiaans schrijver, dichter en politicus. In zijn jeugd onderging hij de invloed van Nietzsche. Vanaf 1897 is hij volksvertegenwoordiger en sluit vriendschap met Benito Mussolini. In de Eerste Wereldoorlog is hij vrijwilliger en in 1919 bestormt hij met 2.000 aanhangers de stad Fiume die ondanks haar overwegend Italiaanse bevolking door de geallieerden aan Kroatië is toegewezen. De universiteit Chieti-Pescara is naar hem genoemd.

1832 Geboortedag in Burgh St. Peter (Norfolk) van de Engelse legerofficier en rentmeester Charles Boycott. De term ‘boycot’ verwijst naar hem. Hij werd door zijn pachters in County Mayo (Ierland) zo gehaat om zijn hardvochtige gedrag dat zij hem uit protest volledig negeerden en zijn bevelen naast zich neerlegden, met andere woorden ze boycotten hem.

1812 Het Franse leger van Napoleon bezet de stad Hamburg die even later wordt ingelijfd als Frans departement.

1793 De Franse generaal Dumouriez geeft voor de Conventie toe dat de opstand in de Nederlanden dreigend is. De bevolking wil er het Franse juk afwerpen. Zes dagen later verliezen de Fransen de slag bij Neerwinden en moeten ze onze gewesten verlaten.