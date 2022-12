13 december. Net binnen: terrorist opent vuur op Luikse kerstmarkt

2011 Aanslag in Luik, op het Sint-Lambertusplein. Zes mensen komen om het leven, er vallen circa 75 gewonden waaronder 14 zwaargewond. Op het plein, waar de jaarlijkse kerstmarkt wordt gehouden, werpt een man een aantal granaten naar een bushalte en schiet op de voorbijgangers met een automatisch geweer. De dader blijkt de 33-jarige tot Belg genaturaliseerde Marokkaan Nordine Amrani.

In het verleden was hij al vaak in aanraking met het gerecht gekomen. Bij huiszoekingen in 2007 waren bij hem 9500 wapenonderdelen, een tiental complete wapens en 2800 cannabisplanten gevonden. Daarvoor was hij in september 2008 wegens samenzwering tot 58 maanden gevangenisstraf veroordeeld. In beroep was het wapenbezit om ‘technische redenen’ buiten beschouwing gelaten en de straf teruggebracht tot 42 maanden. Hij was op 5 oktober 2010 voorwaardelijk vrijgekomen. Na de aanslag in Luik pleegt hij zelfmoord.

2006 Overlijden in Antwerpen van de zanger-songwriter, acteur, cabaretier en presentator Robert Long (63), pseudoniem van Jan Gerrit Leverman. Hij zong onder meer The last seven days, Storm, Our life, Our father, Jezus redt, Ai lov joe so, Iedereen doet ’t, Geef ons vrede, Vanmorgen vloog ze nog. Schreef met Dimitri Frenkel Frank de musical Tsjechov. One man shows, theaterprogramma’s en tv-programma’s, waaronder Tien voor Taal (VARA). Film: Vroeger kon je lachen. Hij was ambassadeur van de Stichting Varkens in Nood.

2002 De Europese Unie bereikt een akkoord over de toetreding van tien landen: Polen, Tsjechië, Hongarije, Slowakije, Slovenië, Estland, Letland, Litouwen, Malta en Cyprus. Ze wordt effectief op 1 mei 2004.

1991 Noord-Korea en Zuid-Korea tekenen een niet-aanvalsverdrag. Officieel waren ze nog steeds in staat van oorlog na de Koreaanse Oorlog van 1950-1953. De toenadering zou niet tot een blijvende vrede leiden. Er is nooit een officieel vredesverdrag ondertekend en Noord-Korea begint met volle inzet aan z’n kernwapenprogramma te werken.

1987 Bij de wetgevende verkiezingen van 13 december 1987 blijft de VU-Kamerfractie even groot: 16 zetels. Er was evenwel op een verkiezingsoverwinning gehoopt, mede door het aantrekken van een reeks ‘verruimingskandidaten’.

Het Vlaams Blok scoort lichtjes beter, wat Gerolf Annemans en Filip Dewinter in de Kamer brengt en Karel Dillen in de Senaat.

1981 In Polen wordt door Jaruzelski de staat van beleg afgekondigd na voortdurend arbeidsonlusten die door de opkomst van de vakbond Solidariteit werden aangewakkerd.

1981 Israël annexeert de Syrische Golanhoogten.

1979 De wet die bepaalt dat het Frans de officiële taal in Quebec is, wordt door het Hooggerechtshof van Canada ‘ongrondwettelijk’ verklaard.

1977 In Dhaka (Bangladesh) kondigt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aan dat de pokken, in hun meest ernstige vorm, voor het eerst volledig van de aardbodem zijn uitgeroeid.

1966 Ten zuidoosten van Amsterdam wordt de eerste paal voor een nieuwe wijk geslagen: de Bijlmermeer. De stad wordt mede gebouwd volgens ideeën van de Zwitserse architect Le Corbusier. In zijn functionele stad woont de moderne mens 8 uur, werkt de moderne mens 8 uur en recreëert de moderne mens 8 uur. Deze visie wordt een mislukking. De Bijlmermeer staat al binnen tien jaar na de bouw landelijk bekend vanwege ernstige sociale problemen, criminaliteit en drugsoverlast. In de jaren 1990 wordt een grootscheepse vernieuwingsoperatie in gang gezet, waarbij grote delen van de oude Bijlmer worden afgebroken.

1951 De Franse Kamer keurt het Schumanplan goed, de eerste aanzet tot de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal.

1949 De Knesset stemt voor het verplaatsen van de hoofdstad van Israël naar Jeruzalem.

1943 Schiphol en andere voorsteden van Amsterdam worden door de geallieerden gebombardeerd.

1939 Zwaar getroffen door Engelse eenheden zoekt het Duitse slagschip Admiral Graf Spee, onder bevel van kapitein Hans Langsdorff, zijn toevlucht in Montevideo Bay. Van de Uruguayaanse regering krijgen ze te horen dat ze binnen 72 uur terug naar zee moeten. Op de 17de vaart de Graf Spee uit, evacueert zijn bemanning en wordt tot zinken gebracht. Op de 19de schreef Langsdorff aan de Duitse ambassadeur: ‘Voor een commandant met eergevoel spreekt het voor zich dat zijn persoonlijk lot niet los kan worden gezien van dat van zijn schip’. Dan schiet hij zichzelf door het hoofd.

1931 Overlijden in Marnes-la-Coquette, nabij Parijs, van Gustave Le Bon (90), arts, psycholoog en socioloog, bekend van zijn La Psychologie des foules (De psychologie der massa’s). Le Bon stelt dat de individuele persoon, ook al behoort hij tot een cultureel hoogontwikkelde samenleving, in de massa zijn kritische vermogens verliest en zich dan affectief, en vaak ook primitief-barbaars gedraagt.

1920 Op de ministerraad van 13 december 1920 wordt vastgesteld dat activisten die in een later stadium werden veroordeeld, aanmerkelijk lichter gestraft werden. De socialistische minister van Justitie Emile Vandervelde wilde deze ongelijkheid rechttrekken, door de strafmaat van de veroordeelden uit de beginperiode naar beneden te brengen. Hij wilde ook zoveel mogelijk activisten uit de gevangenis ontslaan. Op 31 januari 1921 vraagt hij de vrijlating van Leo Augusteyns, activist en gewezen liberaal parlementslid. Die had al de helft van zijn straf uitgezeten.

De regering wil Vandervelde wel volgen, maar op voorwaarde dat Augusteyns niet meer aan politiek zou doen. De katholieke minister Aloïs van de Vyvere wil dat als precedent voor alle volgende vrijlatingen laten gelden. Hij pleit daarnaast voor brede clementiemaatregelen omdat de opgeslotenen de anti-Belgische beweging stimuleren. Hij verkiest ‘vrijlatingen onder voorwaarden’ zodat deze mensen politiek uitgeschakeld zijn.

1900 Geboorte in Peschra, nabij Pasardschik, van de Bulgaarse filosoof en dichter Janko Janeff. Hij vestigde zich in 1920 in Duitsland, waar hij een leerling is van Edmund Husserl en Heinrich Rickert. Hij neemt deel aan de activiteiten van de Conservatieve Revolutie (Armin Mohler) en staat dicht bij Arthur Moeller van den Bruck. Janeff is de auteur van Der Mythos auf dem Balkan (1936), Dämonie des Jahrhunderts (1939) en Südosteuropa und der deutsche Geist (1943). Hij overlijdt op 13 februari 1945 tijdens het bombardement op Dresden.

1797 Geboorte in Düsseldorf (Noordrijn-Westfalen) uit Joodse ouders van de Duitse romantische dichter Heinrich Heine. Hij woont en werkt vanaf 1831 in Parijs. Bekende werken van hem zijn onder meer Die Lorelei, Im wunderschönen Monat Mai, Nacht liegt auf den fremden Wegen, Reisebilder, Der Salon, Atta Troll – Ein Sommernachtstraum, Deutschland, ein Wintermärchen. Naar hem is in 1988 de Heinrich Heine-Universiteit in zijn geboortestad Düsseldorf vernoemd. Hij overlijdt in 1856, op zijn 58ste, en ligt begraven op de begraafplaats van Montmartre (Parijs).

1714 Koning Frederik Willem I verbiedt in Pruisen het verbranden van ‘heksen’ en hoe dan ook hekserijprocessen.

1577 Sir Francis Drake begint in Plymouth aan zijn reis om de wereld.

862 Boudewijn met de IJzeren Arm, de eerste graaf van Vlaanderen, trouwt met Judith, dochter van Karel de Kale.

Koop nu Vandaag in de loop der jaren in de Doorbraak-boekhandel.