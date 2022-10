13 oktober. Net binnen: eerste V-bom op Antwerpen

Elk jaar In het oude Rome, de Fontanalia, het feest van de fonteinen en de nimfen.

2001 De partijraad keurt de naam Nieuw-Vlaamse Alliantie goed, de beginselverklaring van de N-VA en het manifest van de N-VA.

1976 Geboorte in Hellevoetsluis (Zuid-Holland) van presentatrice, actrice en fotomodel Ellemieke Vermolen. Op televisie was ze te zien in Klussen en wonen, Exclusief, Shownieuws, Hou ‘m vast, de soapserie Goudkust en Costa! Ze was in 1998-1999 getrouwd met muziekproducer John Ewbank. Het magazine FHM verkiest haar in 2005 tot meest sexy vrouw van Nederland. In 2008 trouwt ze met topkok Sergio Herman. Ze hebben samen twee zonen. Het stel verloor een derde zoontje tegen het einde van de zwangerschap. In januari 2021 ging het koppel na twaalf jaar huwelijk uit elkaar. Ellemieke Vermolen is een zus van tv-kok Jeremy Vermolen met wie ze het kookboek Zus en zo schreef.

1972 Op vrijdag 13 oktober 1972 stort in het Andesgebergte een Uruguayaans Fokker Fairchildvliegtuig neer. Onder de passagiers bevinden zich de Christian Brothers, een katholiek Uruguayaans rugbyteam en hun supporters op weg naar een wedstrijd in Chili. Door de crash sterven 32 passagiers onmiddellijk. De 18 overlevenden worden rond 22 december gered. Zij blijken het te hebben volgehouden door de stoffelijke overschotten van gestorven medepassagiers op te eten.

1951 Einde van de grote veldslag in Haktang-Ni tijdens de Koreaanse Oorlog, de belangrijkste slag waarbij Belgische vrijwilligers betrokken waren. 3171 Belgische en 78 Luxemburgse vrijwilligers trokken destijds naar Korea, 106 van hen sneuvelden en 478 raakten ernstig gewond.

1950 Geboorte in Rotterdam van de presentatrice en omroepster Ellen Brusse, geboren Elizabeth Wenmakers. In de jaren 1980-1996 was ze het gezicht van de TROS en presenteerde ook op de radio de TROS Nieuwsshow met Wim Bosboom (1928-2001). Ze stapte over naar en presenteerde daar onder meer het programma Tearoom. Maar dat viel allemaal niet mee. In 2003 verhuisde de vlot viertalige Ellen naar Zuid-Frankrijk waar ze zich bezighoudt met de verkoop van vakantiewoningen. Ze leidt nog wel symposia en dergelijke. Tot zijn overlijden in 2018 was ze getrouwd met André Hageraats met wie ze een zoon en een dochter heeft.

1944 De eerste Duitse V1 valt op Antwerpen, om kwart voor tien in de Schildersstraat, vlakbij het Museum voor Schone Kunsten. Er vallen 32 doden en 46 gewonden. De V1 (voor Vergeltungswaffe 1) was het eerste onbemande straalvliegtuig ter wereld. Het had een explosieve lading en was daarmee een ‘vliegende bom’. Op Antwerpen vielen circa 2500 V1’s en richtten er enorme schade aan bij de burgerbevolking.

De V-bommen richten een ware ravage aan in de stad. Soms met honderden slachtoffers in één keer. Deze ‘voltreffers’ maken vandaag nog altijd deel uit van het Antwerpse collectieve geheugen. Op 27 november 1944 bijvoorbeeld, valt een V2-bom (de verbeterde opvolger van de V1) op het drukke kruispunt van de De Keyserlei met de Frankrijklei en de Teniersplaats. 128 burgers en 29 militairen overleven de inslag niet. Maar de allerbekendste tragedie is zonder de twijfel de V-bom die op 16 december 1944 de drukbezochte Cinema Rex op de De Keyserlei treft. Die kost aan 567 mensen het leven.

Minder bekend is de angst die maandenlang het dagelijkse leven in Antwerpen domineert. Alleen al in november 1944, de maand van de inslag op de Teniersplaats, zijn er in Groot-Antwerpen in totaal ongeveer 114 inslagen met zo’n 618 dodelijke slachtoffers. Dat is gemiddeld iets meer dan drie inslagen en 20 dodelijke slachtoffers per dag. Het risico dat er familie, vrienden of kennissen onder de slachtoffers zijn, was dus heel reëel.

Op 28 maart 1945 valt in Ekeren eindelijk de laatste V-bom op Groot-Antwerpen. In die ultieme maand vallen er nog iets meer dan 200 dodelijke slachtoffers.

1937 De Duitse regering van Adolf Hitler verklaart de onschendbaarheid en de integriteit van België te zullen respecteren.

1933 In een toespraak op de Militaire Academie in Washington, verklaart generaal-majoor Smedley Butler (1881-1940): ‘Ik heb drieëndertig jaar bij de mariniers gediend en er is geen enkele gangstermethode die we niet hebben gebruikt en geperfectioneerd. Ze gebruiken schoften om ons bang te maken en te elimineren, maar wij, wij zijn de handlangers van ‘Big Business’, Wall Street en de banken. Ik heb er in 1903 Honduras van langs gegeven op rekening van de fruitbedrijven. Ik mishandelde Mexico en Tampico voor American Oil in 1914. Ik sloeg Haïti en Cuba zodat de jongens van de National City Bank het geld daar konden ophalen. Ik schudde en plunderde een half dozijn Midden-Amerikaanse landen zodat ze zich konden onderwerpen aan Wall Street-afpersing. Ik maakte Nicaragua schoon voor Brown Brothers in 1912. Ik stak de Dominicaanse Republiek in brand voor American Sugar […] Al Capone is een loser vergeleken met het Amerikaanse leger. Hij controleerde op zijn best drie districten van Chicago, wij controleren en bestelen drie continenten’.

Generaal Butler was bij zijn overlijden de meest gedecoreerde marinier in de geschiedenis van de Verenigde Staten.

1925 Geboorte in Grantham (Lincolnshire) van de Britse politica Margaret Thatcher als Margaret Roberts. Deze kruideniersdochter wordt in 1979 de eerste vrouwelijke Britse premier (tot 1990). Door onder andere haar harde opstelling tijdens arbeidsconflicten wordt ze de impopulairste Britse leider sinds de Tweede Wereldoorlog. Ze behoort tot de Conservatieve Partij, maar vaart een ultraliberale koers. Ze was getrouwd met Denis Thatcher (1915-2003). In 2013 overleed ze na een beroerte, 87 jaar oud.

1919 Eerste nummer van Gudrun, het eigen tijdschrift van de Katholieke Vlaamse Meisjesbeweging.

1914 Uitvinding in de VS van de ‘smoke hood’, het eerste gasmasker, door Garrett Morgan (1877-1963). Ze wisten ginds waar ze mee bezig waren.

1834 Onder leiding van Hendrik de Cock scheiden de (strengere) Gereformeerden in Nederland zich af van de Hervormde Kerk.

1806 De filosoof Hegel ziet voor het eerst Napoleon. Hij merkt op: ‘Door geschiedenis te schrijven, luiden grote mannen soms de doodsklok’.

1093 Plots overlijden in Wijnendale van Robrecht I de Fries, graaf van Vlaanderen, van Artesië en van Zeeland. Hij was getrouwd met Geertrui van Saksen, de weduwe van Floris I van Holland. Met Knoet IV, koning van Denemarken, onderhoudt hij goede relaties en steunt diens aanspraken op de Engelse troon. Robrecht was een uitstekend bestuurder en gaf Vlaanderen een nieuwe territoriale indeling op basis van kasselrijen, die bleven bestaan tot 1795, toen de Franse bezetter ze afschafte. Van Brugge maakte hij een Europees handelscentrum. Hij wordt door de bevolking op handen gedragen wegens zijn rechtvaardigheid en zijn intelligentie. Volgens zijn laatste wens wordt Robrecht de Fries in de Sint-Pietersstiftkerk van Kassel (Frans-Vlaanderen) begraven.