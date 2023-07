1392 werklozen door faillissementen in Vlaanderen

Uit cijfers van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening blijkt dat in juni 2023 liefst 2.584 werknemers van 394 failliet verklaarde ondernemingen hun baan verloren. Dat is de helft meer dan in juni vorig jaar, en 53 procent meer in vergelijking met juni 2022. De faillissementen stegen met een kwart (+26 procent), vergeleken met juni 2022. 61,7 procent van de failliet verklaarde ondernemingen in juni 2023 had een tot vier werknemers in dienst. Het grootste banenverlies in Vlaanderen was bij industriële reiniger…

Uit cijfers van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening blijkt dat in juni 2023 liefst 2.584 werknemers van 394 failliet verklaarde ondernemingen hun baan verloren. Dat is de helft meer dan in juni vorig jaar, en 53 procent meer in vergelijking met juni 2022. De faillissementen stegen met een kwart (+26 procent), vergeleken met juni 2022.

61,7 procent van de failliet verklaarde ondernemingen in juni 2023 had een tot vier werknemers in dienst. Het grootste banenverlies in Vlaanderen was bij industriële reiniger J. Delta bv. Daar vielen 75 ontslagen. Zorgbedrijf Curamant in Antwerpen telde 54 ontslagen.

Foto RVA

Laadpaalbedrijf Powerdale, dat op 23 juni failliet werd verklaard maar mocht blijven doorwerken onder de curator, leverde toch 47 extra werklozen op. Begin deze week bleek dat het software-platform voor de facturatie van de laadpalen aan een Luxemburgse klant van Powerdale verkocht is.

RVA

Sector

Qua sector vielen de meeste faillissementen in juni 2023 bij de handel, banken en verzekeringen (201 faillissementen en 1.229 verloren banen). Gevolgd door de dienstensector met 51 faillissementen en 390 verloren banen en daarna de sector van vervoer en communicatie met 45 faillissementen en 386 verloren banen.

Foto RVA

Vlaanderen telt 201 faillissementen en 1.392 verloren banen in juni 2023. In Wallonië gingen 120 ondernemingen failliet, waarbij 674 mensen hun job verloren. In Brussel telde de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening 73 faillissementen en 518 verloren banen. In het Vlaamse gewest is de provincie Antwerpen met 551 verloren banen het hardst getroffen.

In het Waalse gewest telt de provincie Luik met 268 verloren banen het grootste banenverlies als gevolg van een faillissement.