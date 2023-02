15 februari. Net binnen: einde van de jaarlijkse Lupercalia, het meest erotische Romeinse feest

Elk jaar In het oude Rome, de Lupercalia, feesten gehouden tussen 13 en 15 februari ter ere van de Romeinse god voor de vruchtbaarheid Lupercus. De naam is waarschijnlijk afgeleid het Latijnse woord voor wolf, lupus. Het was een vruchtbaarheidsfeest dat werd gevierd in de Lupercal, de grot waar Romulus en Remus, de stichters van Rome, door de wolvin zouden zijn gevoed.

Het feest begon met het offeren van geiten door het priestercollege van de Luperci. Na een maaltijd sneden de priesters de geitenhuiden in stukken. Met een deel bedekten ze hun lichaam. Deze bedekking zou zijn ingevoerd door keizer Augustus om het feest decenter te maken, eerder renden de Lupercali naakt rond. Het andere deel sneden ze tot riemen. Hiermee renden ze halfnaakt door de straten en sloegen ze het publiek dat ze tegenkwamen, vooral de vrouwen. Aanraking met de zwepen zou tot vruchtbaarheid leiden en onheil afweren.

De Lupercalia hadden ook een erotische kant: ze waren gericht op het zoeken van willekeurige partners, in de hoop om boze geesten en onvruchtbaarheid af te weren. Mannen trokken de naam van een willekeurige vrouw uit een pot, met als doel bij elkaar te blijven gedurende het feest. Dit leidde ook wel tot verliefdheid en een huwelijk.

Later werd het feest netter, en in de tweede eeuw lieten Romeinse vrouwen zich ‘geselen’ op een vrijwillig uitgestoken hand. Ook de mannen waren in de latere stadia van het feest weer geheel gekleed. Het feest was ook bij de christenen populair en nog springlevend in 494 na Chr., toen paus Gelasius I een poging deed ‘dit laatste openlijk toegestane restant van de heidense godsdienst’ te verbieden. In het oostelijke Byzantium werd het feest nog enkele eeuwen gevierd.

2015 De terreurbeweging Islamitische Staat (IS) brengt een video uit waarin de onthoofding van 21 Koptische christenen te zien is. In de video verklaart de beul dat IS ten zuiden van Rome staat. Als reactie op deze video bombardeerde Egypte verschillende IS-doelen in Libië.

1999 In Kenia wordt de leider van de Koerdische beweging PKK, Abdullah Öcalan, gearresteerd door geheime agenten van Turkije en de Verenigde Staten. Öcalan werd in Turkije veroordeeld en in afzondering opgesloten op het eiland İmralı in de Zee van Marmara. Tijdens dit verblijf werd hem enige tijd het contact met zijn advocaat ontzegd. Öcalan werd in eerste instantie ter dood veroordeeld, maar later werd deze straf omgezet in levenslang. Daar bevindt hij zich in permanente isolatie, en heeft hij slechts sporadisch contact met zijn advocaten. Op 12 mei 2005 oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat het proces tegen Öcalan niet eerlijk was verlopen en dit opnieuw zou moeten worden gevoerd. Turkije roerde geen vin.

1989 De laatste Sovjet-troepen verlaten Afghanistan.

1968 Geboorte te Hasselt van de zangeres Axelle Red, pseudoniem van Fabienne Demal. Ze is de dochter van de advocaat Roland Demal (1931-2019) die 42 jaar in de Hasseltse gemeenteraad zetelde voor de liberalen.

1961 In Berg-Kampenhout stort bij de landing een Boeing 707 van Sabena neer. 73 mensen komen om het leven: 61 passagiers, waaronder alle 18 leden van de Amerikaanse Olympische schaatsploeg, alsook elf bemanningsleden.

1933 De Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt overleeft in Miami een moordaanslag gepleegd door de immigrant Giuseppe Zangara. Kort voordat de aanslag wordt gepleegd is Roosevelt gekozen tot president. Op het moment van de aanslag is hij echter nog niet geïnaugureerd. Hij houdt een toespraak vanuit een open auto. Zangara vuurt met een pistool richting de president. Roosevelt raakt hierbij niet gewond. De burgemeester van Chicago, Anton Cermak, die zich vlakbij de president bevindt, wordt wel dodelijk getroffen. Ook verschillende omstanders raken gewond. Zangara wordt opgepakt en bekent schuld. Hij wordt veroordeeld tot de elektrische stoel. Op 20 maart 1933 wordt het vonnis voltrokken in Florida State Prison. Over het motief van de aanslagpleger is nooit duidelijkheid gekomen. Volgens sommige juristen werd hij ingehuurd door de georganiseerde misdaad in Chicago.

1933 Het eerste zingende telegram wordt bezorgd aan Rudy Vallee in New York City.

1930 Te Antwerpen verschijnt het eerste nummer van Internacia, Vlaams-nationaal blad uitgegeven te Antwerpen van 1930 tot 1933 met als ondertitel ‘Half maandblad ter internationalisatie der Vlaams Nationale Beweging’. Internacia was in de eerste plaats bedoeld als reactie tegen de viering van 100 jaar België.

1885 Oprichting te Antwerpen van de Vlaamse Wacht, een onafhankelijke Vlaamsgezinde militantengroep die, los van elke partijpolitieke binding, opkomt voor de samenwerking van alle Vlamingen, de bewustmaking van het Vlaamse volk en de strijd voor de Vlaamse rechten.

De vroegst teruggevonden groep is de Vlaamse Wacht van Leuven, die in 1878 een vlag inhuldigde, maar waarover te weinig is geweten. De Vlaamse Wacht van Antwerpen werd op 15 februari 1885 door Huibrecht Storms en Hendrik J. Peeters opgericht. Het initiatief ging uit van leerlingen van het Onze-Lieve-Vrouwcollege (jezuïeten) en het Sint-Norbertusinstituut (bisschoppelijk). De groep telde ongeveer vijfhonderd leden. In 1889 werd ook in Schaarbeek en in Brussel een Vlaamse Wacht opgericht, met vooral te Brussel een opmerkelijke vrouwelijke participatie.

1864 De 22-jarige Gerard Adriaan Heineken koopt brouwerij ‘De Hooiberg’ in Amsterdam. Het begin van de firma Heineken.

1852 Vader Henri Studebaker richt met zijn vijf zonen een huifkarren- en koetsenbedrijf op in South Bend, Indiana.

1815 Het Weens Congres van de grote mogendheden bepaalt dat de Nederlanden, Noord en Zuid, opnieuw worden verenigd in het Koninkrijk der Nederlanden met Willem I van Oranje-Nassau als vorst.

1613 In Mexico-Stad wordt de eerste opera ooit opgevoerd in Noord-Amerika.

1387 Filips de Stoute, hertog van Bourgondië, stelt de Raad van Rijsel samen die voor al zijn bezittingen in de Nederlanden bevoegd is.

961 Overlijden van Libutius, christelijke missionaris van Oekraïne…die er nooit geraakte. De Oekraïense vorstin Olga stuurt in het jaar 959 ambassadeurs naar de Duitse koning Otto met de vraag om een bisschop en priesters te sturen, want er waren volgens haar nog veel te veel heidenen in Oekraïne. Otto belooft dat met plezier. Hij kiest als bisschop de vrome Libutius, monnik van Sint-Albanus bij Mainz. Het jaar daarop, in 960, wordt die gewijd door Adaldag, aartsbisschop van Bremen, om bisschop te zijn bij de Rugiërs of Russen, want men gaf hen zowel de ene als de andere naam. Het ging dus wel degelijk om Kiev-Rus, staatkundig de voorloper van Oekraïne. Libutius wordt echter zwaar ziek, waardoor zijn reis tot het volgende jaar moet worden uitgesteld. Daarna sterft hij op 15 februari 961, zonder ooit naar Oekraïne te zijn vertrokken.