18 maart. Net binnen: opvolgster Poetin geboren

Elk jaar De Internationale Dag van de Slaap vindt jaarlijks plaats op de vrijdag voordat de lente begint. In 2022 dus op vrijdag 18 maart. Op deze dag staan slapen en zaken die met slapen te maken hebben, centraal. Daarbij horen zeker ook de gevolgen van slechte nachtrust en de aandoeningen die slechte nachtrust kunnen veroorzaken.

2019 Een terroristische aanslag in Utrecht doodt vier mensen en maakt nog zeven gewonden. De Turkse dader Gökmen Tanis (37), wordt na een klopjacht aangehouden. Hij blijkt een drugsverslaafde crimineel met radicaal Islamistische sympathieën en – volgens de deskundigen – verminderd toerekeningsvatbaar.

2014 Nadat de overgrote meerderheid van de bevolking zich in een referendum voor terugkeer naar Rusland heeft uitspreekt, wordt de Krim weer van Oekraïne losgemaakt en bij de Russische federatie gevoegd. Vele Westerse commentatoren spreken van een ‘annexatie’, maar vergeten het referendum te vermelden. En vooral het feit dat de Krim slechts sinds 1954 deel uitmaakte van Oekraïne. In dat jaar werd de Krim met zijn twee miljoen inwoners door de Sovjet-partijleider Chroesjtsjov aan Oekraïne cadeau gedaan – zonder referendum.

2004 Overlijden in Vught (Noord-Brabant) van Erna Spoorenberg (78), operazangeres en zangpedagoge. In 1947 debuteert ze met Exultate Jubilate van Mozart op Radio Hilversum. Twee jaar later staat ze op de bühne van de Weense Staatsopera in Mozarts Die Zauberflöte. In 1967 schittert ze in New York. Tussen 1970 en 1978 was ze als zangpedagoog verbonden aan het Brussels Conservatorium.

1980 Geboorte in Mikhailovka (Loehansk) van Natalia Poklonskaja, een in Oekraïne geboren Russische politica en diplomate. Haar geboortestreek Loehansk is een van de twee Russisch bevolkte gebieden die tot Oekraïne behoren en zich daarvan willen losmaken. Poklonskaja is een schoolvoorbeeld van een vrijgevochten vrouw met twee nationaliteiten, die ook in onmogelijke situaties geen blad voor de mond neemt.

Ze studeert bestuurswetenschappen en rechten aan de Universiteit van Jalta op de Krim. Daarna werd ze regionaal procureur voor het Oekraïens Ministerie van Infrastructuur en Milieu, in Simferopol, de hoofdstad van de Krim. Vervolgens wordt ze daar op 25 maart 2014 aangesteld als ‘procureur-generaal van de Republiek’, functie die men als senior openbare aanklager kan omschrijven. Ze uit juridische kritiek op de afzetting van de Oekraïense president Viktor Janoekovitsj en de vervroegde presidentsverkiezingen van 25 mei 2014 die ze een ‘ongrondwettelijke staatsgreep’ noemt.

In reactie hierop ontslaat de Oekraïense overheid haar en wordt ze het voorwerp van een strafrechtelijke procedure wegens hoogverraad. Washington plaatsen haar op zijn sanctielijst. Op 13 mei 2014 was haar reeds de toegang tot de Europese Unie ontzegd. Voordien was ze ook al het doelwit van een moordaanslag. Natalia Poklonskaja verlaat Kiev en keert terug naar de Krim, waar haar ouders wonen. In Simferopol stelt ze zich ter beschikking van de (Russische) Krim-regering.

In 2016 wordt ze verkozen in de Doema, het Russische parlement, voor de partij Verenigd Rusland van Poetin. Ze wordt er meteen voorzitter van de ‘Commissie voor de controle van de regelmatigheid van de informatie over inkomen en eigendom verstrekt door volksvertegenwoordigers’ en tevens ondervoorzitter van de ‘Commissie voor veiligheid en corruptiebestrijding’.

Ze is zeer betrokken bij de oppositie tegen de film Matilda: ze beschouwt de moord op de laatste tsaar en de keizerlijke familie door de bolsjewieken als ‘een rituele misdaad’. In februari 2018 publiceert Poklonskaja haar boek Toewijding aan geloof en vaderland. In juli 2018 is zij het enige lid van de partij Verenigd Rusland dat tegen Poetins wet op de pensioenhervorming stemt, omdat ze die onrechtvaardig vindt. Dat zorgt voor spanningen met haar partij. In augustus 2018 trouwt ze met Ivan Solovjov, het bureauhoofd van de Ombudsman voor de mensenrechten in Rusland.

Op 2 september 2018 gaat Natalia naar de begrafenis van Alexandr Zakharchenko, president van de Volksrepubliek Donetsk, die bij een aanslag werd vermoord. Ze beschrijft hem als een ‘Russische held’. De autobiografie van Natalia Poklonskaja verschijnt in februari 2019 onder de titel Lente op de Krim. Voor en na. Geschiedenis uit de eerste hand.

Op 2 maart 2022 schrijft ze op haar Telegram-kanaal over de Russische invasie van Oekraïne: ‘Vandaag kan ik de woorden niet vinden om deze haatdragende situatie tussen Russen en Oekraïners te veranderen.

Iedereen heeft patriottische en nobele doelen. Het is een doodlopende weg. Denk even na. Misschien is er geen absolute waarheid en, meer nog, geen monopolie op de waarheid. Ik praat weer met mensen. Stop alsjeblieft met deze waanzin en haat die ons allen verteert, de enen zo goed als de anderen’.

Natalia Poklonskaja wordt door kenners getipt als mogelijke opvolgster van Poetin.

1929 Geboorte in Antwerpen van Lode Wils, historicus en jurist, hoogleraar aan de KULeuven, kritische geschiedschrijver van de Vlaamse Beweging.

1883 Geboorte in Antwerpen van Hendrik Picard, advocaat, vrijzinnig en Vlaams-nationaal politicus, broer van Antoon en Leo Picard. Hij studeert rechten, in Gent en in Brussel, waar hij lid is van de studentenverenigingen ’t Zal wel gaan en Geen Taal Geen Vrijheid. In 1914 werd hij gemobiliseerd en wijkt met zijn regiment uit naar Nederland waar hij zoals de andere Belgische militairen wordt geïnterneerd.

Na de oorlog vestigt Picard zich als advocaat te Antwerpen en wordt de verdediger van menig activist en ook van Adiel Debeuckelaere, de leider van de Frontbeweging, die van hoogverraad werd beschuldigd. In 1921 wordt hij in het arrondissement Antwerpen verkozen voor de Frontpartij. Maar in 1925 neemt Herman Vos zijn kopplaats en zijn zetel in. Picard blijft actief in de partij. Ondanks zijn principiële bezwaren tegen het VNV – voor hem te rechts en te katholiek – aanvaardt hij in 1936 de kopplaats op de senaatslijst. Hij wordt verkozen en zetelt tot 1939. Hij blijft weigeren zich bij het VNV aan te sluiten, is geen kandidaat meer en trekt zich terug uit de politiek.

Ook tijdens de bezetting blijft hij passief. Na de bevrijding treedt hij weer op als advocaat van mensen die worden beschuldigd van collaboratie. Hij overlijdt echter op 23 augustus 1946, pas 63.

1892 Overlijden in Lynn (Massachusetts) van Karel-Jozef van de Poele. Hij was de uitvinder van de elektrische tram en de trolleybus. Van de Poele, geboren in Lichtervelde, verkreeg 249 patenten voor elektrische uitvindingen, was een geducht concurrent van Thomas Edison, maar overleed op zijn 45ste.

1793 De Fransen onder aanvoering van generaal Dumouriez worden tijdens de tweede Slag van Neerwinden verslagen door een coalitieleger van Oostenrijk, Pruisen, de Nederlanden, Engeland, Sardinië en Spanje. Hiermee herwint Oostenrijk de heerschappij over de Zuidelijke Nederlanden en wordt het Franse revolutionaire leger (de ‘sansculotten’) uit onze landen verdreven.