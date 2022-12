19 december. Net binnen: Chukwu-achtling geboren.

1998 In Houston (Texas) brengt Nkem Chukwu als eerste vrouw in de geschiedenis een achtling levend ter wereld. Een paar dagen na de geboorte zou de kleinste baby overlijden (die woog slechts 320 gram).

1973 Vier leden van de Baskische afscheidingsbeweging ETA vermoorden de Spaanse premier Luis Carrero Blanco (1903-1973) bij een bomaanslag in een straat in Madrid. Ook de chauffeur en een lijfwacht van de premier vinden de dood. De ETA-leden hadden een gang gegraven onder de straat waar Carrero vaak reed, en daarin een bom geplaatst van 80 kilo. De bomexplosie blies de auto van Carrero over een gebouw heen. De aanslag was een vergelding voor de executie van een aantal leden van de ETA.

1963 Voor het eerst sinds de bouw van de Berlijnse Muur in 1961 mogen West-Berlijners even op bezoek bij familie aan de oostkant van de muur, via een eenmalige pasjesregeling. Het is nog vele jaren wachten voor de Muur in 1990 wordt gesloopt.

1956 Japan mag toetreden tot de Verenigde Naties. Voor Duitsland is het nog wachten tot 1973.

1956 Geboorte in Haarlem (Noord-Holland) van de presentatrice en verslaggeefster Annette van Trigt. Bekend van de radio: Kletskop, Popjournaal, Veronica Nieuwsradio, Met het oog op morgen (NOS), Van Trigt tot negen (KRO). Op televisie: Bal op het dak (VARA), Studio Sport en NOS-journaal. Vanaf 2012 maakte ze een reeks programma’s voor Omroep MAX. Ze was woordvoerster voor het ‘Europees kampioenschap voetbal vrouwen 2017’.

1945 Oostenrijk wordt afgescheiden van Duitsland en een door de geallieerden bezette republiek.

1934 Geboorte in Alkmaar (Noord-Holland) van Rudi Carrell, artiestennaam van Rudolf Wijbrand Kesselaar, Nederlandse entertainer, zanger, showmaster, producent en acteur. Na in 1964 de Zilveren Roos van Montreux te hebben gewonnen, zette hij in Duitsland zijn carrière voort en werd daar zeer populair.

1927 Overlijden in Berlijn van generaal Wolfgang von Unger (72), begunstiger van de Vlaamse Beweging. Hij is van september 1915 tot februari 1917 etappeninspecteur van het Duitse leger in Gent, waar hij spoedig onder de indruk komt van Jan D. Domela Nieuwenhuis Nyegaard. Al in oktober 1915 helpt hij de Jong-Vlaamse leider aan een paspoort voor diens eerste reis naar Duitsland.

Het verblijf in Vlaamse activistische kringen inspireert de literair onderlegde generaal, die bovendien vlot Nederlands kent, tot vertalingen naar het Duits van René de Clercqs Noodhoorn en een politieke brochure van Domela. Bij het Duitse bezettingsbestuur in Brussel staat hij weldra slecht aangeschreven wegens de diensten die hij herhaaldelijk aan de Jong-Vlamingen bewijst. Als hij in januari 1917 voor de tweede keer een paspoort bezorgt voor een Duitslandreis van Domela, wordt hij uit zijn Gentse functie geschorst.

In maart 1917 is von Unger betrokken bij de stichting van de Berlijnse tak van de Deutsch-Flämische Gesellschaft waarvan hij secretaris wordt en hoofdredacteur van het verenigingsblad Vlamenland. In juli 1918 helpt hij de derde Duitslandreis van Domela organiseren en eind september 1918 wordt hij ondervoorzitter van de Deutsch-Flämische Gesellschaft die hij na de oorlog nog enkele jaren in Berlijn in stand kon houden, tot zijn overlijden.

1922 Geboorte in Amsterdam van Hanny Michaelis, Nederlandse dichteres en vertaalster, die 10 jaar getrouwd was met Gerard Reve. Hij verliet haar om te gaan samenwonen met ene Wim Schuhmacher.

1913 Overlijden in Gent van Jozef Axters (63), een onbekende, maar geen onbelangrijke voorman van de Blauwvoeterij. Hij sticht in zijn retoricajaar (1868-1869) aan het Sint-Lodewijkscollege de Brugse Studentenkring op, een vereniging die toneel in de volkstaal brengt. Hij komt in contact met Guido Gezelle. Een jaar voor zijn priesterwijding (1874) wordt hij benoemd tot leraar aan het Klein Seminarie van Roeselare. Hij behoort er tot de lerarenkring rond Hugo Verriest en brengt zijn leerlingen Vlaamsgezindheid bij. Hij heeft vooral een grote invloed op Albrecht Rodenbach, die aan hem zijn Lied der Vlaamse zonen opdraagt (‘aan u die ons raad- en leidsman was’).

Omwille van zijn Vlaamsgezindheid wordt Axters samen met andere leerkrachten in april 1876 ontslagen en overgeplaatst naar het gymnasium in Moeskroen. In 1875 sluit hij aan bij de Westvlaamsche Gilde en wordt hij tot penningmeester aangesteld. Hij maakt de omvorming mee tot Vlaggegilde en wordt redacteur van De Vlaamsche Vlagge. Op die manier blijft hij de Blauwvoeterij verder steunen. Omdat hij in 1879 als novice toetreedt tot de jezuïeten in Drongen stopt hij zijn activiteiten voor de Gilde. Hij blijft echter contact houden met zijn Vlaamsgezinde vrienden en vooral met Rodenbach die hem om raad en steun bleef vragen.

1883 Geboorte in Rotterdam (Zuid-Holland) van Louis Davids, pseudoniem van Simon David, Nederlands cabaretier en revueartiest, pionier van de Nederlandstalige kleinkunst. Hij groeit op in een arm Joods gezin van vier kinderen. Zijn ouders traden op met komische duetten, en Louis zong als achtjarige al op kermissen, door zijn broer Hakkie op de piano begeleid.

1858 Geboorte op Java van de Nederlandse kunstschilder, graficus en ontwerper Jan Toorop. Bekende werken: De drie bruiden, De sphinx, Les rôdeurs, Bloembollenvelden bij Oegstgeest. Vader van de kunstschilderes-lithografe Charley Toorop, grootvader van kunstschilder Edgar Fernhout. Hij overlijdt in 1928 op de leeftijd van 69.

1843 Eerste publicatie, een paar dagen voor Kerstmis, van A Christmas Carol, de eerste en beroemdste van de reeks kerstvertellingen van Charles Dickens. De eerste oplage bestond uit zesduizend exemplaren en was binnen een week uitverkocht. Dat het boek zo goed verkocht, komt vanwege de tijdsgeest. In Engeland was men oude tradities van Kerst in deze tijd juist weer meer gaan waarderen en men stond open voor nieuwe tradities. A Christmas Carol is een van de bekendste boeken uit de Britse literatuur. Het boek verscheen meer dan honderdvijftig jaar geleden maar spreekt nog altijd tot de verbeelding.

De hoofdpersoon is Ebenezer Scrooge, een oude en verbitterde vrek die in de nacht van kerst een aantal dromen heeft en tot inkeer komt. Het is een vrij typisch werk van Dickens, vanwege terugkerende thema’s als sociaal onrecht en armoede. De eerste uitgave van het werk werd geïllustreerd door John Leech. Het verhaal is zeer vaak verfilmd en ook veel op toneel te zien geweest. De oudste verfilming dateert uit 1901.

1795 Decreet van de Franse bezetter, gedateerd 28 Frimaire Jaar IV (= 19 december 1795): alle documenten bij de administratie, of ingediend bij de overheid, die niet in het Frans zijn geschreven, moeten worden vertaald op straffe van verwerping en ongeldigheid.

