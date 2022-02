19 februari. Net binnen: Pim Fortuyn geboren

Elk jaar In Turkmenistan Dag van de Vlag. De eerste vlag van het onafhankelijke Turkmenistan werd aangenomen op 19 februari 1992. Ze bestaat uit een groen veld met een rode verticale baan nabij de hijszijde. Deze baan bevat onder meer vijf patronen die de rijke cultuur van het land moeten uitbeelden. In het groene veld staan een witte halve maan en vijf sterren naar Turks voorbeeld. De maan en sterren symboliseren de band tussen de Turkse volkeren, waartoe de Turkmenen behoren.

2016 Overlijden in Milaan van Umberto Eco (84), Italiaans succesauteur en hoogleraar in de semiotiek (tekenleer) aan de universiteit van Bologna. Hij werd katholiek opgevoed, maar werd later atheïst. Zeer bekend zijn zijn werken De naam van de roos, De slinger van Foucault, Het eiland van de vorige dag, Baudolino, De mysterieuze vlam van koningin Loana, De begraafplaats van Praag, Het nulnummer, enz. Hij schreef ook kinderboeken en non-fictie.

2001 Om ter scheefst: de Walfriduskerk in Bedum (Groningen) heeft ‘de scheefste toren van Nederland’, zo is gebleken uit metingen van ingenieursbureau Mug. De toren staat 2,611 meter uit het lood. De ‘Oldehove’ in Leeuwarden is tweede met 1,93 meter uit het lood. Uit berekeningen van landmeetdeskundige Jakob van Dijk zou in 2008 blijken dat de Walfridustoren zelfs iets schever staat dan de ‘Toren van Pisa’. Voor Vlaanderen zijn geen scheve gegevens bekend.

1959 Cyprus wordt onafhankelijk van Groot-Brittannië. Een democratische meerderheid van de Grieks-Cyprioten wenste aansluiting van Cyprus bij Griekenland (enosis), maar de Britten negeerden dat om de Turken niet voor het hoofd te stoten. Vergeefse moeite. In 1974 werd het noordelijk deel van het eiland bezet door Turkije, sinds 1983 noemt dit deel zich de ‘Turkse Republiek Noord-Cyprus’. Het eiland is daarmee politiek in tweeën gedeeld. Noord-Cyprus wordt alleen door Turkije erkend.

1948 Geboorte in Driehuis bij Velsen (Noord-Holland) van Pim Fortuyn, politicus, socioloog, auteur en columnist. Hij promoveerde in de sociale wetenschappen en was van 1990 tot 1995 bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Fortuyn evolueerde van links naar rechts. Hij doceerde aanvankelijk ‘marxisme’ aan de universiteit, was tot 1989 lid van de sociaaldemocratische PvdA en later van de centrumliberale VVD.

Hij riep op tot een ‘koude oorlog tegen de islam’, het weren van de migranteninvasie en opzegging van het Verdrag van Schengen dat de grensbewaking had gedegradeerd. Hij schreef veelgelezen columns in Elsevier. In 2002 wordt hij vermoord door de linksradicale milieuactivist Volkert van der Graaf. Die kwam in 2014 voorwaardelijk vrij. Postuum kreeg Pim Fortuyn ruim 1,3 miljoen stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2002, en werd in 2004 uitgeroepen tot Grootste Nederlander aller tijden.

1947 De officiële provincievlag van Drenthe wordt aangenomen. De vlag werd ontworpen door heraldicus Gerlof Auke Bontekoe (1900-1988), die van 1927 tot 1938 burgemeester was van Sleen – uiteraard in Drenthe.

1942 President Roosevelt ondertekent het Executive Order 9066 dat aan het Amerikaanse leger volmacht geeft om alle Japanners te verdrijven die legaal in de Verenigde Staten wonen, maar wel in zones die vanaf dan voor hen ‘verboden’ zijn: Californië, Oregon, Alaska, de staat Washington en het zuiden van Arizona. De wet maakt geen enkel onderscheid tussen de Japanners die in de VS geboren zijn (Nisei) en de Japanners die in het buitenland ter wereld kwamen (Isei). Vanaf september worden 110 000 Amerikanen van Japanse origine, als ‘verdacht’ beschouwd omwille van hun afkomst, opgesloten in concentratiekampen van het War Relocation Agency (WRA) in de meest onherbergzame gebieden van het Amerikaanse westen. Men ontneemt de gevangenen al hun bezittingen en geeft ze pas in november 1944 de toelating om naar hun woonplaats terug te keren. Het zal tot in 1984 duren voor ze gedeeltelijk schadeloos worden gesteld.

1938 In Parijs spreekt de communistische voorman André Marty, een van de meest invloedrijke bonzen van het Komintern, zijn partijgenoten toe op een massameeting in de Vélodrome d’Hiver. Hij ziet niet het minste risico op een nieuwe oorlog met Duitsland: ‘Noch militair, noch economisch kan Hitler een oorlog met ons aan. Duitsland bezit niet de grondstoffen die nodig zijn voor een grote oorlog. Duitsland zal nooit een oorlog kunnen voeren met zijn werkende klasse in zijn nek’.

1917 Geboorte in Rotterdam Annie de Reuver, zangeres en presentatrice. Deze Rotterdamse volkszangeres was een van de populairsten in de jaren 1940 en 1950 met liedjes als Kijk eens in de poppetjes van mijn ogen, Harmonica Jim, Wenen, Veel bittere tranen, Diep in mijn hart, enz. Ze was niet weg te slaan op radio en televisie (NCRV en TROS). Later was ze de ‘ontdekker’ van artiesten als Pierre Kartner, Oscar Harris en Ben Cramer. Ze overleed in 2016, op haar 98ste.

1887 Overlijden in Ingelheim am Rhein van de Nederlandse auteur Eduard Douwes Dekker (66), bekend onder zijn pseudoniem Multatuli. De eerste keer dat hij dit gebruikt, is in 1859 in De Dageraad, een tijdschrift van vrijdenkers. Zijn bekendste werk is Max Havelaar, een striemende aanklacht tegen het Nederlands koloniaal beleid in Nederlands-Indië, het huidige Indonesië. In 1859 schreef Douwes Dekker dit werk in enkele dagen tijd in Brussel. In juni 2002 werd Max Havelaar door de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde uitgeroepen tot het belangrijkste Nederlandstalig letterkundige werk aller tijden.

Vier dagen na zijn dood werd Multatuli als eerste Nederlander gecremeerd, in het crematorium te Gotha. De urne met de as van Edward Douwes Dekker bevindt zich in een monument voor Multatuli op de begraafplaats Westerveld te Driehuis (Noord-Holland).

1857 Geboorte in Oostende van Julius Mac Leod, hoogleraar plantkunde aan de Rijksuniversiteit Gent en onvermoeibaar strijder voor de vernederlandsing van het onderwijs in Vlaanderen.

1526 Geboorte in Atrecht (Frans Vlaanderen) van Carolus Clusius ofte Charles de l’Ecluse, humanist, arts, en botanicus. Op initiatief van Ogier van Busbeke introduceerde hij in Europa de aardappel, de tulp, de hyacint, de anemoon en de paardenkastanje. Hij overlijdt in 1609 in Leiden waar de tuin die zijn naam draagt nog altijd kan worden bezocht.

1473 Geboorte van de Duitse wijsgeer en astronoom Nicolaus Copernicus in de oude Hanzestad Thorn aan de Weichsel (West-Pruisen, nu Polen). Hij is de grondlegger van de moderne sterrenkunde, stichter van het – toen volkomen nieuwe – ‘Copernicaanse wereldbeeld’: hij ontdekt dat de aarde om de zon draait, en niet omgekeerd, maar aarzelt om zijn ontdekking te publiceren, omdat deze in strijd is met de leer van de kerk.

356 In Rome wordt een nieuwe wet aangenomen die de sluiting van alle heidense tempels verbiedt.