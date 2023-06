19 juni. Net binnen: Salman Rushdie ernstig gewond bij aanslag

2022 In Merksem vernielen vandalen het graf van August Borms (1878-1946). Het kruis op het graf werd neergehaald. De grafsteen werd stukgeslagen en besmeurd met rode verf. Districtsburgemeester Luc Bungeneers (N-VA) begrijpt niet wat iemand bezielt om zoiets te doen: ‘Ik schrik hier uiteraard van. Men moet het nodige respect hebben. Het graf behoort tot de geschiedenis van het Vlaams-nationalisme. Overleden mensen laat je met rust. Graven verniel je niet. De stad Antwerpen zal de restauratiekosten volledig op zich nemen’.

De daders zijn nooit gevonden.

2000 In een Nederlandse truck met tomaten sterven 58 Chinezen, die dachten zo naar Groot-Brittannië te kunnen emigreren, een gruwelijke verstikkingsdood. Slechts twee mensen overleven de nachtmerrie. De Chinezen, allen ongeveer twintig jaar, zijn de provincie Fujian in hun geboorteland ontvlucht. Aan mensensmokkelaars hebben ze per persoon gemiddeld 22 000 euro om Engeland te bereiken. In Zeebrugge moet iemand van buitenaf de laatste ventilatiesleuf hebben gesloten. Snakkend naar lucht zijn de Chinezen in paniek geraakt. Ze hebben lange tijd met hun schoenen tegen de wand van de truck gebeukt en hebben geprobeerd om met hun schoeisel het ventilatiegat open te breken.

De mensensmokkelaars zijn nooit gevonden.

1990 België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland tekenen in Brussel het akkoord van Schengen dat een vrij verkeer van personen tussen de landen regelt.

1986 Overlijden in Opio (Provence) van de Franse komiek Coluche (1944-1986), met zijn ware naam Michel Colucci. In 1981 deed hij mee aan de Franse presidentsverkiezingen, maar trok zich terug toen peilingen aangaven dat veel mensen op hem zouden gaan stemmen.

1963 De Belgische regering legt aan het parlement een wetsontwerp voor waarin voorzien wordt in de splitsing van het arrondissement Brussel in een eentalig Vlaams arrondissement Halle-Vilvoorde en een uitgebreid tweetalig arrondissement hoofdstad-Brussel, waarbij naast de 19 gemeenten ook de 6 Vlaamse randgemeenten Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Wemmel en Wezembeek-Oppem zouden worden aangehecht. Het kabinetsvoorstel voor de afschaffing van de faciliteiten en de uitbreiding van de tweetalige agglomeratie Brussel wordt op 19 juni beantwoord met een veto van de CVP-Kamerfractie.

De zaak zal nog lang blijven aanmodderen. Zo zal in 1969, ook precies op 19 juni, de moegetergde Jan Verroken ontslag nemen als fractieleider van de CVP omdat de regering-Gaston Eyskens een beslissing inzake de economische status van de zes randgemeenten met faciliteiten weer maar eens verdaagt.

1947 Geboorte in Mumbai (Indië) van de auteur Ahmed Salman Rushdie, een voorvechter van de vrijheid van meningsuiting. Zijn boek De duivelsverzen (1988) wekt over heel de wereld de woede op van moslimfundamentalisten. In Iran veroordelen ze hem in 1989 ter dood door een ‘fatwa’ uit te spreken. Hij duikt onder en houdt zich jarenlang schuil. Op 3 augustus 1989 mislukt in Londen een bomaanslag tegen hem omdat de bom voortijdig ontploft. De aanvaller komt hierbij om het leven.

Op 12 augustus 2022 wordt Rushdie in Chautauqua in de staat New York neergestoken. Terwijl hij wordt voorgesteld aan het publiek voordat hij met een lezing zou beginnen, stormt een man het podium op en valt de schrijver aan. Rushdie raakt zwaargewond door messteken in zijn gezicht, nek en buik. Hij ondergaat een spoedoperatie in een ziekenhuis in Erie. Door de aanslag wordt Rushdie blind aan één oog en kan hij een hand niet meer gebruiken. De dader, de 24-jarige moslim Hadi Matar, wordt gearresteerd. Hij wordt niet wegens moordpoging aangehouden, maar slechts wegens poging tot doodslag. Over de verdere rechtspleging is ons niets bekend.

Lees wat hier Paul Cliteur erover denkt.

1945 Geboorte in Rangoon (nu Yangon ), Brits Birma, van Aung San Suu Kyi, Myanmarese (Birmese) politica, leidster van een geweldloze beweging voor mensenrechten en democratie. Nobelprijs voor de Vrede 1991.

1942 Overlijden in Hasselt van Jozef A. Hermans, arbeider en Vlaams-nationaal volksvertegenwoordiger. Aanvankelijk was Hermans een christelijke syndicalist die als werktuigkundige werkte in de mijn van Winterslag (Genk). In 1933 verlaat hij de christelijke zuil en sticht in Limburg het Vlaams Nationaal Syndicaat (VNS) en de Vlaams Nationale Ziekenkas (VNZ). Hij wordt meteen provinciaal secretaris en vrijgestelde van beide organisaties.

Hermans stapt in de politiek en maakt vanaf 1932 als Vlaamsgezinde deel uit van de Hasseltse gemeenteraad. In 1936 wordt hij provincieraadslid van de Katholieke Vlaamse Volkspartij (KVV) en in 1936 schopt hij het tot volksvertegenwoordiger voor het Vlaams Nationaal Verbond (VNV). Vooruitziend strijdt hij in de mijnstreek tegen de immigratie van vreemde arbeidskrachten. Hij overlijdt in 1942 op de leeftijd van 46.

1929 Een gruwelijke spoorwegramp te Geraardsbergen (Oost-Vlaanderen) eist 9 dodelijke slachtoffers en meer dan 20 gewonden.

1915 De naar Londen uitgeweken Waalse journalist Raymond De Weerdt lanceert de beruchte slogan ‘La Belgique de demain sera latine ou ne sera pas’. Wie is er verwonderd dat Vlamingen antwoorden met ‘Dan maar niet dus’…

1891 Geboorte in Limoges van de Franse schrijver André Thérive (Roger Puthoste). Auteur van talrijke romans (Als een dief, De grootste zonde, Zoon van een dag) en van een biografie van Clotilde de Vaux. Hij was samen met Léon Lemonnier de grondlegger van de populistische school, schreef de literaire kroniek van Le Temps à uit 1929 en werkte in 1936 samen met Flambeau, orgaan van de Franse oudstrijdersvereniging Croix-de-Feu. De artikelen die hij tijdens de bezetting publiceerde in Les Nouveaux Temps en Le Petit Parisien leverden hem na de bevrijding acht maanden gevangenisstraf op. Hij had in 1924 samen met Pierre Dominique de Balzac-prijs ontvangen.

1867 Keizer Maximiliaan, jongere broer van Franz Joseph van Oostenrijk, die Napoleon III tevergeefs had geprobeerd op te leggen aan de Mexicanen, wordt gefusilleerd in Queretaro (Mexico).

1833 De regering legt een wetsontwerp neer tot financiering en exploitatie van een eerste spoorwegverbinding die moet lopen van Mechelen over Leuven, Tienen, Borgworm, Luik, Verviers, Aken en Düren naar Keulen. Vanuit Mechelen zullen zijlijnen naar Brussel en Antwerpen worden aangelegd.

1667 De Nederlandse vloot vaart de Theems en de zijrivier de Medway op tot in Chatham, de basis van de Engelse vloot die hier in eigen wateren door admiraal Michiel de Ruyter verpletterend wordt verslagen. Het Engelse vlaggenschip, de HMS Royal Charles, wordt als trofee meegevoerd naar Hellevoetsluis (Zuid-Holland) waar het voor de sloop wordt verkocht.

1652 Overlijden in Amsterdam van Louis de Geer (64), Waals/Nederlandse metaal- en wapenhandelaar die kanonnen leverde voor de protestantse zaak in zowel de Nederlanden als in Duitsland en Zweden. De Geer was ook actief als diplomaat en speelde een belangrijke rol in de opkomst van de Zweedse metaalindustrie en de deelname van Zweden in de trans-Atlantische driehoekshandel. De Geer werd geboren in Luik, maar was nog geen tien jaar oud toen zijn vader naar Dordrecht verhuisde. Nadat zijn vader overleden was werd hij als vijftienjarige naar La Rochelle gestuurd om daar het vak van koperslager te leren. Drie jaar later, in 1605, keerde hij terug naar Dordrecht. Hij trouwde daar met Adrienne Gérard, die ook tot de plaatselijke Luikse gemeenschap behoorde. Louis De Geer was een zwager van Pieter Corneliszoon Hooft en Jacob en Elias Trip. Enkele nakomelingen van De Geer bekleedden hoge posities in zowel Zweden als Nederland.