2 juli. Net binnen: gebrekkige taalwet voor het leger legt basis voor Frontbeweging

2002 De Amerikaanse avonturier Steve Fossett (1944-2007) landt terug in Australië en voltooit zo de eerste ononderbroken solovlucht rond de aarde in een heteluchtballon.

1975 In onderlinge afspraak en haast gelijktijdig worden in België en Nederland veiligheidsgordels verplicht in de wagen. Door het dragen van een autogordel wordt de kans op een dodelijk ongeval verminderd met 30 tot 40%.

1964 De Amerikaanse president Lyndon Johnson ondertekent de Civil Rights Act die raciale discriminatie verbiedt.

1952 In Den Haag wordt de populaire miniatuurstad Madurodam geopend. Het park beslaat een totaaloppervlak van 62 630 m², de gebouwde stad zelf is 17 630 m² groot.

1940 Voor de kust van Ierland wordt een van de beste schepen van de Britse vloot, de Arandora Star, tot zinken gebracht door een Duitse onderzeeër. Aan boord waren 1500 mensen, onder wie 500 Italianen die Churchill had laten arresteren als verdachten van fascistische sympathieën en aan boord waren gebracht voor deportatie naar Canada.

1929 Geboorte in San Miguel, Manilla, van Imelda Romualdez Marcos, weduwe van de voormalige president van de Filipijnen Ferdinand Marcos en moeder van de huidige president Ferdinand Marcos jr. Ze is nu dus 94.

1913 De Wet op het taalgebruik in het leger, de zogenaamde Wet de Broqueville, komt na lange parlementaire discussie tot stand en verschijnt op 31 juli 1913 in het Belgisch Staatsblad. De Vlamingen blijven op hun honger. Wel worden de officieren verplicht de opleiding van Vlaamse rekruten in het Nederlands te verstrekken, maar de bevelen zullen, zoals voorheen uitsluitend in het Frans worden gegeven.

Een amendement dat de officieren wou verplichten in al hun betrekkingen met de manschappen de taal van deze laatsten te gebruiken, wordt op aandringen van premier Charles de Broqueville ingetrokken. En zeggen dat die man geboren en getogen was in het Kempense Postel (Mol). Een ander amendement van Vlaamsgezinde volksvertegenwoordigers dat ertoe strekt Vlaamse en Waalse afdelingen in het leger op te richten, botst op de kordate weerstand van zijn regering, die er de vertrouwenskwestie aan verbindt. Het wordt met 91 tegen 55 stemmen verworpen. Een tweede nederlaag voor de Vlamingen.

Deze feiten maken de taaltoestanden in het Belgisch leger bij het begin van de Eerste Wereldoorlog begrijpelijk en liggen aan de basis van de Frontbeweging.

1900 In Helsinki première van de Finlandia van Johan Sibelius. Tussen haakjes: hij wordt vaak ‘Jean’ Sibelius genoemd, maar werd wel degelijk geboren als geboren als Johan Christian Julius Sibelius.

1890 Een nieuwe pijnlijke episode voor Leopold II en zijn Vrijstaat Congo. De slotakte van de Conferentie van Brussel, die stelling neemt tegen de slavenhandel, legt Leopold II andermaal bijkomende materiële verplichtingen op, verbonden aan de strijd tegen de Arabische slavendrijvers.

Intussen blijkt Congo Vrijstaat voor Leopold II allesbehalve de financiële honingpot waarvan hij had gedroomd. Hij is zelfs genoodzaakt aan de Belgische staat een nieuwe lening van 25 miljoen frank te vragen.

Het hele verhaal lees je hier.

1844 De Vlaams taalkundige, auteur en journalist Domien Sleeckx (1818-1901) eist in Brussel een Nederlandstalige geboorteakte voor zijn kind. Hij krijgt die niet en wordt zelfs veroordeeld wegens niet-aangifte.

1675 Terwijl Bretagne bezwijkt onder het gewicht van de belastingen, breekt er in Rennes een opstand uit. De kantoren voor tabak en postzegelpapier worden geplunderd. De revolte verspreidt zich snel naar naburige steden. Sébastien Le Balp, met een rode pet op, neemt de leiding over de opstandelingen, die snel Carhaix en Pontivy veroveren. Dit is het begin van de opstand van de Bonnets rouges, de rode mutsen, die telkens weer worden bovengehaald als er in Bretagne een protestbeweging losbreekt. De strijdkreet van de Bonnets rouges was ‘Torr he benn!’, ‘Sla zijn hoofd in’.

1503 De befaamde ziener Nostradamus (Michel de Nostredame) wordt op 14 december 1503 geboren in Saint-Rémy-de-Provence. Deze arts en apotheker publiceert aanvankelijk over medicijnen en huismiddeltjes, totdat vanaf 1555 zijn ‘Profetieën’ beginnen te verschijnen. Nostradamus giet zijn voorspellingen in de vorm van kwatrijnen. Zijn mysterieuze zinnen zijn vaak voor allerlei uitleg vatbaar. Veel verklaringen komen dan ook pas achteraf tot stand, nadat de ‘voorspelde’ gebeurtenis zich heeft voorgedaan. Maar Nostradamus’ voorspelling van zijn eigen sterfdatum, 2 juli 1566, blijkt een schot in de roos.

1478 In West-Vlaanderen worden Franse aanvallen over de Leie zo krachtig afgeweerd dat de Franse troepen het veld moeten ruimen, 500 doden en de hele buit achterlatend.

1298 Overlijden van Adolf van Nassau (73), op het slagveld te Gelnheim, bij Spiers ofte Speyer (Rijnland-Palts). Hij is de zoon van Walram II, graaf van Nassau, en volgt in 1277 zijn vader op. In 1288 streed Adolf, toen toch al 63, met paard en zwaard mee in de Slag bij Woeringen, waarna Limburg bij Brabant werd gevoegd. In 1292 werd de moedige Adolf door de keurvorsten tot Rooms koning gekozen als opvolger van Rudolf I van Habsburg. Op 24 juni 1292 wordt hij in Aken gekroond, op de troon van Karel de Grote. Adolf bestrijdt samen met de Engelsen de Franse koning Filips IV de Schone. Maar de groeiende macht van de oude Adolf irriteert de keurvorsten. Ze besluiten hem manu militari af te zetten en te vervangen door Rudolfs zoon Albrecht van Habsburg. In een poging om zijn kroon te behouden, sneuvelt Adolf op het slagveld.

862 Overlijden van de heilige Swithun (62), bisschop van Winchester. Hij wordt leermeester van koning Ethelwolf van Wessex, van wie hij in 854 van gedaan krijgt dat hij een tiende deel van het land van het koninklijk domein aan de kerk schenkt. Zijn leven gaf aanleiding tot veel populaire legendes, vooral op meteorologisch gebied.

Mede omdat hij bisschop van Winchester was geweest, werden vele kapellen en kerken aan Sint Swithun gewijd, tot in Noorwegen toe, waar de kathedraal van Stavanger zijn naam draagt. Een andere reden voor zijn populariteit is dat hij de patroonheilige van het weer is. Dit vindt onder meer weerklank in het in Groot-Brittannië nog immer populaire weerversje: ‘Als het regent op Sint Swithun’s dag, 15 juli, zal het 40 dagen blijven regenen’.

Swithun wordt op eigen verzoek net buiten zijn oude kathedraal in Winchester begraven, zodat de ‘sweet rain of heaven’ (de zoete regen uit de hemel) ongehinderd op zijn graf kon vallen. Toen in 971 zijn lichaam naar een nieuwe reliekschrijn binnen in de oude kathedraal van Winchester werd overgebracht, moest de ceremonie 40 dagen worden uitgesteld, vanwege aanhoudende hevige regen. Dit werd gezien als een teken van ongenoegen van de heilige over de verplaatsing van zijn lichaam. En sindsdien wordt Swithun vooral gezien wordt als een heilige tot wie men zich kan richten in geval van droogte. Te onthouden.