2 juni. Net binnen: Giuseppe Garibaldi overleden, Italiaans vrijheidsstrijder en linkse nationalist

1999 In Japan wordt door de medische adviesraad van de regering het gebruik van de anticonceptiepil toegestaan. Japan was tot dan toe het enige geïndustrialiseerde land in de wereld waar de pil verboden was. Condoomfabrikanten zijn er dertig jaar lang in geslaagd de anticonceptiepil buiten de deur te houden. Nu eens beweerden ze dat de pil niet werkte, dan weer was hij levensgevaarlijk en zou losbandigheid en verspreiding van seksueel overdraagbare ziektes bevorderen. Slechts een zeer ouderwetse variant, een soort hormonenbom, mocht op medische gronden worden voorgeschreven. Een gevolg van de ban op de pil was dat Japan een van de hoogste abortuscijfers van de wereld kende. Op verscheidene plaatsen in Japan bestaan ‘begraafplaatsen’ voor geaborteerde kinderen. Onafzienbare rijen poppen vormen daar de herinnering aan kinderen die werden verwekt, maar er nooit kwamen.

1960 Tijdens een persconferentie onthult Nikita S. Chroesjtsjov dat de Amerikaanse president Eisenhower hem toevertrouwde dat de Verenigde Staten vooral bang zijn voor de Duitse macht en daarom op geen enkele manier de hereniging van Duitsland wensen.

1954 Overlijden in Amsterdam van Jozef Boulengier (71), Vlaams-nationalist. Deze Gentenaar wordt ambtenaar bij de Post, Telefoon en Telegrafie (PTT) en treedt in 1912 als vurig Vlaamsgezinde toe tot de Gentse afdeling van het geheime Vlaamsche Veem. Hij raakt bevriend met andere flaminganten als Frans Primo, Jules van Roy en Reimond Kimpe. In oktober 1914 is Boulengier aanwezig op de stichtingsvergadering van Jong-Vlaanderen, waar hij aanvankelijk tot de fel anti-Belgische vleugel behoort die onverwijld met de Duitsers in zee wil gaan. Onder invloed van Leo Picard gaat hij zich meer gematigd opstellen.

Bij de oprichting van de Jong-Vlaamse krant De Vlaamsche Post in 1915 wordt Boulengier aangesteld tot beheerder van het blad, maar door zijn gebrek aan ervaring blijkt hij ongeschikt voor die functie. Hoe dan ook liet de Duitse bezetter in 1916 De Vlaamsche Post verbieden. Boulengier wordt dan redacteur van de meer gematigde Nieuwe Gazet van Gent en treedt later toe tot de in Gent opgerichte Vlaams-Nationale Partij.

Aan het eind van de oorlog wijkt hij uit naar Nederland. In mei 1921 werd hij door het Oost-Vlaamse assisenhof veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf. De eerste jaren na de oorlog is hij geregeld aanwezig op de Vlaamse ontmoetingsdagen in Nederland. Maar zijn belangstelling daarvoor neemt af. Hij begint zich grote zorgen te maken over het opkomende nationaalsocialisme en blijft dan ook tijdens de Tweede Wereldoorlog ver weg van de collaboratie.

1946 Via een volksraadpleging wordt Italië een republiek. De republikeinse grondwet treedt op 1 januari 1948 in werking.

1936 In Frankrijk treedt de eerste wet op betaalde vakantiedagen in werking. De Fédération des Industries ziet het als het ‘begin van een ongekende economische ramp voor Frankrijk’: ‘Betaald verlof zal meer schade toebrengen aan de industrie en ambachten dan de verwoesting van de Grote Oorlog. Over drie jaar zal Frankrijk geruïneerd zijn!’

1903 In Amsterdam wordt de Nederlandse Korfbalbond opgericht. De bond zal beginnen met een georganiseerde beoefening van deze in Nederland ontwikkelde sport. Het is zowat de enige ploegsport waarbij tegelijk evenveel mannen als vrouwen op het veld staan.

1896 De in Engeland werkende Italiaanse ingenieur Guglielmo Marconi ontvangt patent voor zijn uitvinding ‘draadloze telegrafie’. Marconi, de grote initiator van de telecommunicatie, werd geboren in Bologna (Italië). In 1895 begint hij te experimenteren met de nieuwe elektromagnetische golven die kort daarvoor zijn aangetoond door Heinrich Hertz (1857-1894). Marconi bouwt een telegraaf die over een afstand van 1,5 kilometer radioberichten kan ontvangen en verzenden. Hij emigreert naar Engeland en richt daar de Wireless Telegraphy and Signal Company Ltd op. In 1901 slaagt hij erin een radiosignaal te verzenden over de Atlantische Oceaan. Acht jaar later ontvangt hij de Nobelprijs voor natuurkunde. Hij wordt lid van de Partito Nazionale Fascista (PNF) en Benito Mussolini benoemt hem tot president van de Accademia d’Italia. Hij overlijdt in 1937 op de leeftijd van 63.

1882 Overlijden op Caprera, een maand voor zijn 75ste verjaardag van Giuseppe Garibaldi, Italiaanse generaal, politicus, maar vooral vrijheidsstrijder. Hij speelde een beslissende rol in de eenmaking van Italië. Samen met Camillo Cavour, koning Victor Emanuel II en Giuseppe Mazzini wordt hij beschouwd als een van de Italiaanse ‘vaders des vaderlands’. Hij was de generaal die de Romeinse Republiek beschermde tegen Franse legers (1849) en vanaf 1860 met zijn 1089 Roodhemden, I Mille, tussen 11 en 70 jaar oud, voor de vrijheid en eenheid van Italië streed. Die bracht hij ook tot stand in 1870. Hij komt in het parlement en wordt door de Italianen als nationale held beschouwd. Er is vrijwel geen stad in Italië zonder een ‘Piazza Garibaldi’.

1793 De jakobijnen grijpen de macht in Frankrijk en verdrijven de girondijnen uit het parlement. De girondijnen waren vertegenwoordigers van de decentraliserende vleugel van de Franse Revolutie. Hun leiders zullen een paar maanden later door de Conventie zonder uitzondering worden onthoofd. Begin van de Terreur.

1202 Geboorte in Constantinopel van Margaretha II van Vlaanderen, naar haar geboorteplaats ook wel Margaretha van Constantinopel genoemd. Ze was ook gravin van Henegouwen en van Zeeland. Ze is een dochter van graaf Boudewijn IX. In 1278 doet ze troonsafstand ten gunste van haar zoon Gwijde, bekend als Gwijde van Dampierre. Margaretha overlijdt in 1280 op de leeftijd van 77.

1155 De hervormer Arnold van Brescia, leerling van kerkhervormer Abelardus, wordt in Rome gemarteld als een ‘ketter’. Hij wordt opgehangen, zijn lichaam verbrand en zijn as wordt in de Tiber gegooid. Wat had de man misdaan? Arnold knoopte aan bij een volksbeweging in Lombardije, die vond dat volledige bezitloosheid noodzakelijk was om zaligheid te verwerven. Arnold eiste dat de Kerk zou afzien van bezittingen en van wereldse macht. In 1145 grijpt hij de macht in de stad Rome, en vestigt een Romeinse Republiek naar het model uit de Oudheid, met een consul en een senaat aan het hoofd. Tien jaar lang weet hij zich staande te houden, maar in 1155 hernemen pauselijke troepen de stad, maar de kritiek op de macht van de kerk is niet te stoppen. In 1882 richt zijn geboortestad Brescia in Lombardije een monument voor hem op.

1083 Gesteund door de Longobarden trekt koning Hendrik IV van Duitsland als overwinnaar aan het hoofd van zijn troepen Rome binnen. De koning is niet vergeten dat paus Gregorius VII hem een paar jaar eerder had gedwongen om zich te komen vernederen in Canossa. Hij installeert in Sint Pieters de tegenpaus Clemens III.