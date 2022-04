20 april. Historische dag: Olympische Spelen van start in Antwerpen

Elk jaar De Dag van de Chinese Taal. Werd in 2010 door UNESCO ingesteld. Het Chinees is één van de officiële talen van de Verenigde Naties (naast Engels, Frans, Spaans, Russisch en Arabisch) en wordt door ongeveer 1,22 miljard mensen gesproken, met name in China en Taiwan, maar ook in andere landen van het Verre Oosten, waaronder Maleisië, Thailand, Indonesië en Singapore. Het is daarmee de meest gesproken taal ter wereld.

Internationaal het meest bekende Chinese woord is 你好 (nǐ hǎo) = hallo!

2006 Overlijden in Huizen (Noord-Holland) van Sylvia de Leur (72), actrice en cabaretière, dochter van de Duitse ‘prima-ballerina’ Hertha Sommer en de Nederlandse vioolorkestleider Tonny de Leur, maar opgevoed door haar oma. Ze emigreert in 1948 van het door Polen geannexeerde Breslau naar Nederland en treedt op in talrijke blijspelen, musicals, tv-spelen en bij het Lurelei-cabaret. Daarnaast is ze onder meer te zien in films als Wat zien ik?, Daniël, De mantel der liefde, De avonden en op tv in Mijn tante Victoria, Pommetje Horlepiep enz.

1999 Eric Harris (19) en Dylan Klebold (17) schieten twaalf medestudenten en een leraar dood. Deze zorgvuldig voorbereide moordpartij vindt plaats op de Columbine High School in Littleton (Colorado). De jongens waren in de ochtend op school gekomen met bommen, zware wapens en molotovcocktails. Als de explosieven niet afgaan, dringen ze al schietend het schoolgebouw binnen. Daarna plegen ze zelfmoord.

1979 De Amerikaanse president Jimmy Carter wordt tijdens een vistochtje in Georgia aangevallen door een zwemmend konijn, een ‘swamp rabbit’. Het verhaal van Carter lekt uit en veroorzaakt grote hilariteit. Carter weet met een foto te bewijzen dat het zwemmende konijn bestond. Het feit dat Carter het konijn met een peddel heeft bestreden, levert hem dan weer zware kritiek op van dierenrechtenactivisten.

1969 Het elfde partijcongres van de Volksunie, dat handelde over vrijheid, gelijkheid, democratische openheid en inspraak. Voor het eerst werd ook het thema leefmilieu aangesneden.

1968 Overlijden in Kortrijk van Michiel Bulckaert, Vlaams-nationaal politicus. Tijdens de Eerste Wereldoorlog raakt hij aan het IJzerfront ernstig gewond met een blijvende invaliditeit tot gevolg. Na de oorlog studeert hij rechten aan de KULeuven en wordt advocaat in Veurne. In het zog van zijn vriend en dorpsgenoot Jeroom Leuridan is Bulckaert betrokken bij de uitbouw van het Verbond der Vlaamse Oud-Strijders (VOS) in West-Vlaanderen. Hij wordt en blijft ondervoorzitter de IJzerbedevaarten tot aan de Tweede Wereldoorlog. In 1925 werd Bulckaert gekozen als provincieraadslid en het jaar daarop als gemeenteraadslid van de stad Veurne.

Op 17 augustus 1940 volgt Bulckaert de net afgezette gouverneur Harry Baels op. In 1945 wordt Bulckaert veroordeeld tot een gevangenisstraf. In 1950 komt hij vrij. Daarna was hij beheerder van een Kortrijks textielbedrijf.

1920 In Antwerpen de 7de moderne Olympische Spelen van start, met 29 deelnemende landen. Duitsland en Oostenrijk werden niet uitgenodigd. Rusland bleef weg omdat het werd verscheurd door een revolutie. Nederland wint 11 medailles, België maar liefst 36.

1892 Geboorte in New York van Caresse Crosby (78), geboren Mary Phelps Jacob. Haar voornaam is zelf verzonnen, zoals de geruchtmakende naam van haar hondje. Zie ‘Vandaag’ 24 januari.

1875 Geboorte in Oostende van Robrecht de Smet, Vlaams-nationaal priester. In het Klein Seminarie van Roeselare wordt hij bevriend met Cyriel Verschaeve. Op het Grootseminarie te Brugge leidt De Smet van 1894 af De Vlaamsche Vlagge, waarbij hij stormachtig pleit voor de studentenbeweging in de geest van Albrecht Rodenbach (1856-1880). Hij introduceert Verschaeve in het tijdschrift en begeleidt hem bij zijn eerste essays en gedichten.

In oktober 1896 werd hij als eerste West-Vlaams priester naar Leuven gestuurd om er Germaanse filologie te studeren. Hij breidt er zijn vriendenkring uit met o.m. Lodewijk Dosfel, August Borms en Reimond Speleers. Voor hem moet het onderwijs in Vlaanderen integraal vernederlandst worden als hefboom voor een algemeen, Heel-Nederlands cultuurherstel in zin. Dit leidt snel tot een open conflict met bisschop Gustave Waffelaert.

De Smet wordt een invloedrijke Vlaamsgezinde leraar-bezieler in Kortrijk en Tielt. Op de Nederlandse Taal- en Letterkundige Congressen van Nijmegen (1901), Kortrijk (1902) en Dordrecht (1904) steunt hij de actie voor de Zuid-Afrikaanse Boeren en de hereniging van de Nederlanden. Als leraar voert hij steeds meer Noord-Nederlandse schoolboeken in, wat zijn bisschop niet zint.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog is De Smet een fervente verdediger van de vernederlandste Gentse universiteit. Eind 1918 wordt De Smet nogmaals op het matje geroepen door bisschop Waffelaert die hem de bezoeken van Dosfel verwijt. Wat de bisschop niet weet is dat De Smets kapelanij in Assebroek dienstdoet als geheime ontmoetingsplaats voor activisten.

De Smet is betrokken bij de eerste initiatieven tot oprichting van de Frontpartij. Die voelt echter niets voor het fel anti-Belgische en revolutionaire standpunt van De Smet. Hij zoekt contact met de uitgeweken Josué de Decker en andere naar Nederland uitgeweken activisten. Samen richten ze het Verbond van Vlaamse Nationalisten De Blauwvoet op dat er radicaler tegenaan wil gaan. Samen met De Decker was De Smet ook de man achter het weekblad Vlaanderen (1922).

Met de jaren lijdt Robrecht de Smet meer en meer aan neurasthenie. Hij wordt in 1924 officieel ontslagen door het bisdom Brugge en wordt procurator van de Zweedse Missie in Nederland, met standplaats in Meerssen, Nederlands Limburg. Aangetrokken door het Duitse voorbeeld van Arthur Mahraun en zijn Jungdeutsche Orden, sticht Robrecht de Smet samen met Maurits Geerardyn in 1928 een Jong Vlaamse Gemeenschap. De JVG wordt in 1931 omgevormd tot de Jong Nederlandsche Gemeenschap.

Op dat ogenblik echter had De Smet reeds alle invloed op de studentenbeweging in Vlaanderen verloren. De JNG wordt weggedrukt door het Verdinaso van Joris van Severen. Het weekblad Vlaanderen was opgeslorpt door Jong Dietschland. In 1935 wordt de JNG ontbonden. Totaal vereenzaamd, ook door zijn ziekte, overlijdt De Smet te Meerssen in 1937.

1862 Uitvinding van het pasteuriseren door Louis Pasteur en Claude Bernard.

1860 Geboorte in Leeuwaren (Friesland) van Pieter Jelles Troelstra, politicus, dichter en journalist. Hij studeert rechten in Groningen en richt in 1884 met elf sympathisanten de Sociaaldemocratische Arbeiderspartij (SDAP) op. Zeer onder de indruk van wat zich in Moskou en in Duitsland afspeelt, roept hij in 1918 de revolutie uit in Nederland en wil de koningin afzetten. Maar daarvoor krijgt hij nauwelijks steun. Hij is volksvertegenwoordiger tot 1925.

1577 De stad Sint-Omaars (Frans-Vlaanderen) wordt ingenomen door de musketiers van Lodewijk XIV. Om alle verzet te onderdrukken plaatsen ze kanonnen op de markt.