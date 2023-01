20 januari. Net binnen: Jozef Simons overleden, biograaf van de Frontbeweging

2009 Barack Obama wordt de eerste niet-blanke president van de Verenigde Staten.

2007 Overlijden in Utrecht van Yvonne Habets (58), Nederlands journaliste en televisiepresentatrice. Ze was een van de eerste vrouwelijke televisiejournalisten van Nederland en stond bekend om haar durf. Zo was zij in 1979 de enige westerse journalist die de Amerikaanse ambassade in Teheran binnen durfde om verslag te doen van de gijzeling van het ambassadepersoneel.

2006 In de Theems wordt in de middag een butskop-walvis gesignaleerd. Hordes nieuwsgierigen komen naar hartje Londen om een glimp op te vangen van de vreemde bezoeker. Tientallen helpers proberen ervoor te zorgen dat de walvis niet strandt en ze proberen het dier stroomafwaarts te laten zwemmen. Experts noemen de reddingsoperatie een ‘circus’. Er zijn namelijk talloze televisieploegen aanwezig. Op sommige momenten varen er wel zestien boten in de buurt van de walvis, waarvan de meeste volledig overbodig waren. Door al de drukte en het lawaai van de motoren loopt het dier volgens de deskundigen veel stress op en raakt de walvis nog meer de weg kwijt. De walvis overleeft de reddingsoperatie niet.

1998 The Washington Post bericht over een verhouding van de Amerikaanse president Bill Clinton met Witte Huis-stagiaire Monica Lewinsky.

1993 Overlijden in Tolochenaz (Zwitserland) van Audrey Hepburn (63), Nederlands-Brits actrice, met haar ware naam Audrey Kathleen van Heemstra Hepburn-Ruston. Ze wordt geboren in Elsene (Brussel) en groeit op in Arnhem. Haar moeder was de Nederlandse barones Ella van Heemstra en haar vader een Iers-Britse bankier. Ze had het imago van de voorname, maar niet arrogante dame – en dat klopte ook. Bekende films van haar zijn My fair lady, Breakfast at Tiffany’s, Bloodline, The unforgiven, The nun’s story, How to steal a million, Wait until dark en Sabrina. Ze ontving een Oscar voor Roman holiday.

Audrey Hepburn is tweemaal getrouwd geweest, had twee kinderen en kende vier miskramen. In haar laatste jaren was haar levenspartner de negen jaar jongere Nederlandse acteur Robert Wolders. Ze overleed aan kanker.

1992 In Straatsburg vliegt een Franse Airbus tegen een berghelling. Van de 96 inzittenden komen er 87 om.

1959 Overlijden in Schaarbeek (Brussel) van Jozef Clottens (77). Tijdens het ministerschap van de katholiek Albert Carnoy op binnenlandse zaken proefde Clottens als diens kabinetssecretaris van de nationale politiek (1927-1929). Hierna zette hij een punt achter zijn loopbaan in de ambtenarij en ging aan de slag bij de Kredietbank. Clottens’ inzet in de Vlaamse Beweging dateerde reeds van vóór 1914. In 1912 behoort hij te Mechelen tot de inrichters van een manifestatie voor de vernederlandsing van de Gentse universiteit. In het Davidsfonds wordt hij lid van het nationaal hoofdbestuur. Vanaf 1927 komt hij op de voorgrond als secretaris van de overkoepelende Katholieke Vlaamse Landsbond (KVL).

Clottens’ aandacht ging uit naar het taalgrensvraagstuk, de kwestie Brussel en de talentellingen. In 1936 werd hij lid van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, waarin hij zou blijven zetelen tot aan zijn dood. Een jaar eerder was hij opgenomen in de raad van beheer van De Standaard. Clottens was een voorstander van de Vlaamse Concentratie, het samengaan van Vlaamse katholieken en Vlaams-nationalisten en verdedigde daarom op het congres van de KVL van 10 januari 1937 het inmiddels ter ziele gegane Beginselakkoord KVV-VNV. Op 16 juni 1940 was hij aanwezig op een bijeenkomst waar diverse Vlaams-nationalisten een motie aannamen voor een politieke hereniging der Nederlanden.

Na de Tweede Wereldoorlog behoorde Clottens tot de eersten die de door de collaboratie en de daaropvolgende repressie getroffen Vlaamse Beweging uit de malaise wensten te halen. Via het Comité voor Recht en Naastenliefde zette hij zich in om de slachtoffers van de repressie te helpen. Hij wordt ook beschouwd als de redder van de door de collaboratie gehavende Vlaamse Toeristenbond en Vlaamse Automobilistenbond; na de bevrijding nam hij van beide organisaties het voorzitterschap op zich. Hij behoorde tevens tot de groep die in 1948 het Algemeen Nederlands Zangverbond nieuw leven inblies. Samen met zijn broer Edward had hij ten slotte als beheerder van de uitgeverij nv Periodica ook een belangrijk aandeel in het opnieuw laten verschijnen van de vooroorlogse krant De Standaard.

In Brussel stond Clottens in 1946 aan de wieg van het Comité tot bevordering van het Vlaams leven te Brussel, vanaf 1955 het Vlaams Komitee voor Brussel genoemd, dat net als het vooroorlogse Vlaams Verbond voor Brussel de Vlaamse zaak in het Brusselse verdedigde.

Samen met Albert Bouweraerts en Hendrik Fayat behoorde Clottens tot de in 1946 opnieuw geïnstalleerde Vaste Commissie voor Taaltoezicht en had aldus een aandeel in de voorbereiding van de talentelling van 1947. Vanaf het voorjaar van 1949 zorgden Clottens en zijn twee Vlaamse collega’s voor een duidelijke breuk in de Vaste Commissie, door de gemanipuleerde tellingsresultaten en hun publicatie aan te vechten en voor het eerst een wetenschappelijke vastlegging van de taalgrens te eisen. Vooral na het aftreden van Leopold III pleitte Clottens openlijk voor federalisme en was in 1953 medestichter van het Vlaams Comité voor Federalisme.

1948 Overlijden in Turnhout van Jozef Simons (59), Vlaams schrijver. Deze handelswetenschapper was in de Eerste Wereldoorlog kanonnier aan het IJzerfront en tolk bij het Britse leger. Hij schrijft en componeert het Frontlied in opdracht van de Frontbeweging.

Na de oorlog gaat hij opnieuw studeren en wordt licentiaat in de archeologie en kunstgeschiedenis. Van 1932 tot aan zijn dood werkt hij als uitgever bij Van Mierlo-Proost in Turnhout. In het interbellum verwerft Simons bekendheid als auteur van reisverhalen, verhalen over de Kempen (Harslucht, 1933), novellen (De laatste fles, 1930) en romans (Dientje Goris, 1935), en als vertaler uit het Engels, Spaans, Duits en Nederduits. Hij wordt voorzitter van de Vereniging van Kempische Schrijvers (1937-1948).

Het belangrijkste werk van Jozef Simons is Eer Vlaanderen vergaat (1927), een geromantiseerde geschiedenis van de Frontbeweging. In de inleiding schetst Simons de sociale en geestelijke onderworpenheid van het Vlaamse volk vóór de Eerste Wereldoorlog.

1941 Franklin Delano Roosevelt wordt voor de derde maal als president verkozen, een unicum in de Amerikaanse geschiedenis.

1903 Het eerste telegram wordt verzonden, van de Engelse koning Edward VII naar de Amerikaanse president Theodore Roosevelt.

1896 Eerste gebruik van röntgenstraling in de geneeskunde, zowel in Duitsland als in de Verenigde Staten.

1870 Geboorte in Verviers (Luik) van Guillaume Lekeu, Waals componist. Hij overlijdt in Angers (Frankrijk) op 21 januari 1894, een dag na zijn 24ste verjaardag.

1841 Hongkong wordt door de Britten bezet.

1265 Eerste zitting van het Engelse parlement in het Palace of Westminster.

Koop nu Vandaag in de loop der jaren in de Doorbraak-boekhandel.