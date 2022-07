20 juli. Net binnen: aanslag op Hitler mislukt.

Elk jaar Sinds 1966 de Internationale Schaakdag ter herinnering aan de oprichting van de Wereld Schaak Federatie op 20 juli 1924. Een initiatief van de UNESCO om de schaaksport te stimuleren.

2010 Het nummerplatenconflict: in de regering wordt een half jaar lang zwaar gediscussieerd over het uitzicht van de Belgische nummerplaten voor auto’s. Minister Etienne Schouppe is voorstander van zwarte letters op een gele achtergrond. Dat geeft het beste contrast voor visuele en digitale herkenning. Technisch is daar niets tegen in te brengen. Maar PS-vicepremier Laurette Onkelinx en cdH-vicepremier Joëlle Milquet willen er niet van weten. Belgen die rondrijden met ‘Vlaamse’ nummerplaten, bovendien met identieke kleuren als de Nederlandse, ‘pas question!’ Dus alles bij het oude laten, witte plaat met rode letters.

Maar toch niet helemaal. Op 20 juli 2010 kiest de regering voor robijnrood op wit als kleurencombinatie. Het donkerdere rood (technisch: RAL 3003) moet zorgen voor ‘een betere herkenning met het blote oog en met (digitale) camera’s’. De nieuwe kentekens krijgen de vorm 1-ABC-123, waarbij de voorheen reeds gebruikte combinatie van drie letters en drie cijfers vooraf wordt gegaan door een zogeheten indexcijfer. Het indexcijfer van 1 tot en met 7 is bestemd voor de gewone nummerplaten, 8 is bestemd voor internationale kentekenplaten en 9 was toen voorzien voor gepersonaliseerde platen.

2002 Het lichaam van de in mei 2002 door ecologist Volkert van der Graaf vermoorde politicus Pim Fortuyn (1948-2002) wordt herbegraven in een praalgraf in het Italiaanse Provesano. Hij bezat daar een vakantiewoning. Fortuyn was al eens op 10 mei na een requiemmis in de kathedraal van Rotterdam onder massale belangstelling begraven op de begraafplaats Westerveld in zijn geboorteplaats Driehuis.

1994 Overlijden in Veurne van Paul Delvaux (96), Waals kunstschilder met wereldfaam. Men heeft hem van vele etiketten voorzien (postimpressionist, expressionist, surrealist, poëtisch realist…), maar zelf was hij daar niet bijzonder van gediend. De grootste verzameling werken van Paul Delvaux is te zien in het naar hem genoemde museum in Sint-Idesbald (Koksijde).

1990 Overlijden in Amsterdam van nog eentje die zeer oud werd: Sara Heyblom (98), Nederlandse actrice. Ze debuteerde vóór de Eerste Wereldoorlog en was laatst op tv te zien een jaar voor haar dood.

1977 Overlijden in Überlingen (Baden-Württemberg) van Friedrich Georg Jünger (78), jurist en essayist, jongere broer van Ernst Jünger. Zijn bekendste werk is zijn essay Die Perfektion der Technik (1946), een kritiek van de techniek als toekomstsprookje. Hij behoorde tot de nationaal-revolutionaire strekking binnen de Conservatieve Revolutie.

1975 De Franse Gemeenschap in België bekrachtigd officieel de haan als haar embleem. Dat symbool is overgenomen van de Franse koning Louis-Philippe (1830-1848) die er als eerste een Frans nationaal embleem van maakte. En altijd met de rechterpoot op een wereldbol.

1972 Geboorte in Hamme (Oost-Vlaanderen) van Geena Lisa, pseudoniem van Gina Peeters, Vlaamse actrice, presentatrice, omroepster en zangeres.

1969 De maanlander van Apollo 11 landt op het maanoppervlak. Aan boord bevinden zich de astronauten Neil Armstrong en Edwin Aldrin. De derde astronaut, Michael Collins, was achtergebleven in de commando-module Columbia. Ze hadden er vier dagen over gedaan om de maan te bereiken. De twee astronauten verbleven ongeveer twee uur op het maanoppervlak. Ze plantten een vlag, hadden een gesprek met de Amerikaanse president Richard Nixon, voeren verscheidene metingen uit en verzamelden maanstenen.

1962 Overlijden in Seraing van André Renard (51), syndicalist en voorman van de Waalse Beweging, geboren in Frankrijk. Hij is al zeer jong federalist en ook politiek actief in de Parti Socialiste Belge (PSB). Dit regionalisme veroorzaakte spanningen, zowel binnen de PSB als binnen de aanverwante vakbond, de Fédération Générale du Travail Belge (FGTB). Tijdens de Koningskwestie (1950-1951) uit Renard in een openbaar manifest voor de eerste keer publiek zijn voorkeur voor het federalisme, omdat dit beter zou zijn voor de Waalse belangen, die ‘nergens in de nationale structuren goed vertegenwoordigd worden’. Tien jaar later, in februari 1961, richt Renard als gevolg van de stakingen tegen de Eenheidswet (die vooral in Wallonië plaatsvonden) de Mouvement Populaire Wallon op. Die ijvert voor ‘structurele hervormingen’ in socialistische zin en voor federalisme. Hij verlaat de nationale directie van de socialistische vakbond FGTB en stapt ook uit de PSB.

Hij besluit zich voortaan alleen nog bezig te houden met druk uitoefenen op de linkse krachten in Wallonië om ze tot het federalisme over te halen en op de federalistische stroming om bij te dragen tot een radicale sociaaleconomische omwenteling. Zijn ideologie is een mengeling van anarchosyndicalisme, marxisme en sociaaldemocratische ideeën, binnen een Waalse context. Renard bleef voorzitter van het MPW tot aan zijn plotse overlijden in 1962.

1944 Mislukte moordaanslag op Adolf Hitler in zijn hoofdkwartier te Rastenburg (Oost-Pruisen). De aanslag, gepleegd door de Duitse graaf Claus von Stauffenberg (1907-1944) en een aantal hoge officieren, mislukt. Vier officieren worden gedood, maar Hitler raakt slechts lichtgewond. De samenzweerders behoren tot de hogere legerleiding en tot verschillende strekkingen van de Conservatieve Revolutie. Stauffenberg wordt later op de dag gearresteerd, naar Berlijn gebracht en daar geëxecuteerd.

1937 Overlijden in Rome van Guglielmo Marconi (63), de grote initiator van de draadloze communicatie. Hij werd geboren in Bologna (Italië). In 1895 begint hij te experimenteren met de nieuwe elektromagnetische golven die kort daarvoor zijn aangetoond door Heinrich Hertz (1857-1894). Marconi bouwt een telegraaf die over een afstand van 1,5 kilometer radioberichten kan ontvangen en verzenden. Hij emigreert naar Engeland en richt daar de Wireless Telegraphy and Signal Company Ltd op. In 1901 slaagt hij erin een radiosignaal te verzenden over de Atlantische Oceaan. Acht jaar later ontvangt hij de Nobelprijs voor natuurkunde. Hij wordt lid van de Partito Nazionale Fascista (PNF) en Benito Mussolini benoemt hem tot president van de Accademia d’Italia.

1923 Overlijden in Parral (Mexico) van Pancho Villa (45), met zijn ware naam José Doroteo Arango Arámbula, een van de bekendste en meest legendarische leiders van de Mexicaanse Revolutie.

1919 Geboorte in Auckland (Nieuw-Zeeland) van Edmund Hillary (88), bergbeklimmer, ontdekkingsreiziger, diplomaat en publicist. Hij is de eerste die, op 29 mei 1953, de top van de Mount Everest beklimt, samen met de Nepalese Sherpa Tenzing Norgay. Van 1985 tot 1990 is hij ambassadeur van Nieuw-Zeeland in India, Nepal en Bangladesh, met als standplaats New Delhi. Hillary overlijdt in 2008 aan een hartaanval en krijgt een staatsbegrafenis.