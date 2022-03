22 maart. Aanslagen in Brussel en Zaventem

Elk jaar Wereld Water Dag, een internationale dag in het teken van water. In 1992 uitgeroepen door de Verenigde Naties met vraag aan de lidstaten op die dag de mondiale waterproblematiek bij een breed publiek kenbaar te maken, middels het organiseren van evenementen en het verspreiden van informatie over water.

2017 Terreuraanslag in Londen, Engeland: met een gehuurde terreinwagen rijdt de allochtoon Khalid Masood (52) op de Westminster Bridge in op een groep mensen. Hij rijdt vier mensen dood, zo’n 50 anderen raken gewond. Even later steekt hij een agent dood Westminster Abbey. Zelf wordt hij daar door veiligheidsagenten doodgeschoten. Sinds 1983 was hij herhaald veroordeeld. Zijn geboortenaam was Adrian Ajao, maar hij wijzigde die in Khalid Masood toen hij zich tot de islam bekeerde. Islamitische Staat (IS) eist de aanslag op.

2016 Bij terroristische aanslagen uit naam van Islamitische Staat (IS) in en rond Brussel worden 35 mensen gedood, inclusief drie daders. Men telt meer dan 340 gewonden. In de vertrekhal van vliegveld Zaventem (14 doden) en in metrotrein Maalbeek (21 doden) gaan bommen af bij zelfmoordaanslagen. Op de luchthaven wordt nog een derde, niet-ontplofte bom gevonden. De daders zijn teruggekeerde Syriëgangers met Belgische nationaliteit: de broers Ibrahim en Khalid El Bakraoui, Najim Laachraoui, Mohamed Abrini en Osama Krayem.

1960 Arthur Schawlow en Charles Townes verkrijgen patent op de laser.

1958 Geboorte in Beverwijk (Noord-Holland) van Astrid Joosten, tv-omroepster en -presentatrice, bekend van TROS, Teleac en VARA-uitzendingen als De verleiding, In het nieuws, Twee voor twaalf, Oog in oog, Het hof van Joosten, Kanniewaarzijn…

Ze wordt in 1990 in Vlaanderen uitgeroepen tot ‘beste buitenlandse presentator’.

1945 In Caïro wordt de Arabische Liga opgericht.

1940 Geboorte in Rotterdam van Theo Kars, schrijver, vertaler en meesteroplichter. Zelfbenoemde Casanova. Samen met schrijver Boudewijn van Houten lichtte hij in 1964 de PTT op voor zo’n 200.000 gulden. Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 27 maanden, waarvan hij er 24 uitzat. Hij schreef er de boeken De vervalsers en De huichelaars over. Andere werken: Losbandig leven, De verleider, Vrouwen in bed, Pechvermaak, De laatste jaren van Casanova, Memoires van een slecht mens, enz. Hij maakte in 2015 een eind aan zijn leven.

1931 Eerste congres van het Vlaams Verbond van Socialistische Studenten (VVSS) in Gent. Ward Coens wordt tot voorzitter aangesteld, Leo Michielsen tot secretaris en Hendrik Fayat tot schatbewaarder. Het VVSS stelt de federalisering van de Belgische staat voor als een eerste stap tot de realisatie van de Heel-Nederlandse gemeenschap.

1918 In Het Belgisch Dagblad verschijnt kritiek op het Werk der Vlaamse Oorlogsmeters, omdat er beroep werd gedaan op neutrale, Nederlandse vrouwen. Het WVO werd in november 1916 opgericht door Johan de Maegt, met Anna de Vos als drijvende kracht. Doel van het initiatief was het werven van vrouwen en meisjes in Nederland die zich wilden ontfermen over de Vlaamse soldaten aan het front die geen Frans kenden.

Anna de Vos publiceerde oproepen in Nederlandse kranten. Daarop kwam een grote respons. Op 12 december 1916 waren er reeds 1000 meters, op het einde van de oorlog liep dit aantal op tot ongeveer 9000 Vlaamse en Nederlandse oorlogsmeters. Zij schreven brieven, stuurden pakjes of boden onderkomen tijdens de verlofperiodes.

1917 De Verenigde Staten erkennen als eerste de nieuwe communistische regering in Rusland na de val van de tsaar.

1895 De eerste filmvoorstelling door de gebroeders Lumière, gegeven voor vrienden. Het betrof verschillende films van rond de minuut waaronder La sortie des usines (Vertrek uit de fabriek). Ze verkrijgen patenten op diverse methodes om bewegende beelden vast te leggen én weer te geven.

1887 Geboorte te Rotterdam van Anthony van Hoboken, musicoloog en dr. honoris causa van de universiteit van Kiel (Schleswig-Holstein). Hij richt te Wenen het eerste muzikaal documentatiecentrum op en catalogeert alle werken van de componist Joseph Haydn, classificatie die sindsdien wordt aangeduid als de Hoboken-indeling.

1834 De Nederlandse hoogleraar en uitvinder Sibrandus Stratingh (1785-1841) en zijn Duitse assistent Christopher Becker maken een eerste proefrit met hun ‘stoomrijtuig voor vier personen’ door de straten van Groningen. Ze rijden ‘even snel als een paard en wagen’ en trekken veel bekijks. Het is officieel ‘de eerste rijdende Nederlandse auto’ (voertuig met motor). Het blijft echter bij een prototype: de auto wordt niet in productie genomen, hoewel Stratingh een aanmoedigingspremie van 600 gulden kreeg van koning Willem I.

1832 Overlijden in Weimar van Duitslands meest beroemde schrijver, dichter, filosoof en wetenschapper en staatsman Johann Wolfgang von Goethe (82). Bekend gebleven werken van hem zijn onder meer Faust, Die Leiden des jungen Werthers, Zur Farbenlehre, Die Wahlverwandschaften, Egmont, Torquato tasso, Erlkönig enz. Hij was ook minister in Weimar en werd in 1782 in de adelstand verheven.

1621 De rechtsgeleerde, staatsman, historicus en theoloog Hugo de Groot (1583-1645) ontsnapt in een boekenkist uit de staatsgevangenis Slot Loevestein (Gelderland), geholpen door zijn vrouw Maria van Reigersberch en dienstmeisje Elsje van Houweningen. De Groot was in 1618 veroordeeld tot levenslange opsluiting vanwege zijn rol in de godsdiensttwisten, maar hij mocht blijven studeren en schrijven. Zijn ontsnapping in de kist slaagt omdat Maria en Elsje boeken in zijn bed legden zodat het leek of hij er nog was (je ziet, soms moet men afscheid kunnen nemen van zijn boeken). Hij vlucht naar Antwerpen. Sindsdien is Slot Loevestein het beroemdste kasteel van Nederland, bovendien open voor het publiek.

Hugo de Groot speelde een belangrijke rol in de zeventiende-eeuwse Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Op de Markt in Delft is een groot standbeeld voor hem opgericht. Ook op het Korte Voorhout te Den Haag staat sinds 2015 een standbeeld van Hugo de Groot voor het gebouw van de Hoge Raad der Nederlanden, te midden van beelden van andere historische rechtsgeleerden. De Groot is onder meer beroemd vanwege zijn werk Mare Liberum (De vrije zee) uit 1609. Hierin legt hij de grondslag voor het moderne natuur- en volkenrecht. Hij overlijdt in 1645 in de Hanzestad Rostock (Mecklenburg)..

1599 Geboorte in Antwerpen van de schilder Antoon van Dyck. Samen met Rubens, Jordaens en Teniers vertegenwoordigt hij de roem van de barokkunst in de Zuidelijke Nederlanden. Hij bracht het tot hofschilder van de Engelse koning, die hem adelde. Vandaar sir Anthony van Dyck.

1521 Keizer Karel V beveelt alle boeken en geschriften van Martin Luther te verbranden en verbiedt ‘dat men identieke boeken drukt, verkoopt of leest’.