22 maart. Net binnen: terreuraanslagen in Zaventem en metrostation Maalbeek

2016 Moslim terreuraanslagen in Brussel. Er vallen 35 doden en circa 340 gewonden bij aanslagen gepleegd te Brussel in het metrostation Maalbeek, onder de Wetstraat, en in Zaventem, in de vertrekhal van de luchthaven. De daders waren teruggekeerde Syriëstrijders, gelieerd aan terreurgroep Islamitische Staat (IS), dat dezelfde dag nog de verantwoordelijkheid voor de aanslagen opeiste. Het blijkt om dezelfde cel te gaan die in november 2015 ook de zes bloedige aanslagen in Parijs pleegde (131 doden en vele honderden gewonden).

In Brussel bliezen drie terroristen zichzelf op (Najim Laachraoui, Ibrahim El Bakraoui en Khalid El Bakraoui). Mohamed Abrini (‘de man met het hoedje’) kon de luchthaven levend ontvluchten. Hij en twee anderen die hadden meegeholpen met de voorbereidingen (Osama Krayem en Sofien Ayari) konden later worden aangehouden.

Na acht jaar is het proces nu aan de gang, of beter: het moddert aan.

1994 Het laatste Nederlandse lichtschip, de Noord-Hinder (Lichtschip No 12), wordt uit de vaart genomen. Het deed jarenlang dienst voor het Loodswezen in Zeeland om schepen langs ondiepten te leiden. Die functie wordt overgenomen door een automatische boei.

1992 Overlijden in Antwerpen van Jos ‘Kop’ van Eynde (85), Vlaams socialistisch journalist en politicus. Hij studeert voor onderwijzer en wordt redactiesecretaris van het socialistische dagblad Volksgazet. Na de ontbinding van de Belgische Werkliedenpartij (BWP) door voorzitter Hendrik de Man, in mei 1940, legt hij deze een plan voor om één groot Vlaams socialistisch blad uit te geven, min of meer collaborerend of toch minstens afwachtend, zoals De Man zelf. Dit opzet mislukt. Na de Duitse bezetting start hij de Volksgazet weer op en wordt er hoofdredacteur en directeur van.

In 1946 wordt hij volksvertegenwoordiger, in 1954 ondervoorzitter van de Belgische Socialistische Partij (BSP), en in 1971 voorzitter van de BSP, samen met Edmond Leburton, wat hij blijft tot 1 maart 1975. ‘Kop’ van Eynde was een felle en gevreesde polemist en debater. Hij verdedigde in harde toespraken en soms scherpe hoofdartikelen de eenheid van de partij en hield daar de bijnaam ‘de polderbizon’ aan over. Zijn uitgangspunt was het marxistische principe van de universele arbeiderssolidariteit. ‘Hij zette zich in voor de handhaving van het Belgisch staatsbestel zonder daarbij de belangen van de historisch achtergebleven Vlaamse bevolking over het hoofd te zien’ (Gaston Durnez). Zo steunde hij onvoorwaardelijk de ‘Rode Leeuwen’, de halfweegs dissidente Vlaamse socialistische lijst in het Brusselse, in 1968 en 1971.

Van Eynde bleef echter bang dat de verovering van de culturele autonomie het sein zou betekenen voor de bevestiging van een klerikale overheersing van de Vlaamse gewesten. Als in 1954 de Volksunie één zetel verovert krijgt de VU-gekozene Herman Wagemans de geheime steun van Jos van Eynde, in de vorm van informatie uit regeringskringen en andere zaken waartoe Wagemans geen toegang had, omdat de Volksunie geen fractie was. Zijn motief was duidelijk niet Vlaams, maar de hoop op verzwakking van de CVP.

1990 Joseph Hazelwood, de kapitein van de olietanker Exxon Valdez, die in 1989 voor de kust van Alaska een milieuramp veroorzaakte, wordt veroordeeld tot 1000 uur meehelpen bij de schoonmaak van de vervuilde stranden.

1954 Overlijden in Brugge van Hendrik Priem (84), advocaat en Vlaams katholiek politicus. Hij studeert rechten aan de KULeuven en is zeer actief in de katholieke Vlaamse studentenbeweging: bestuurslid van het Vlaams Rechtsgenootschap, lid van Met Tijd en Vlijt, en hoofdredacteur van Ons Leven (1890-1893) en ten slotte medeoprichter en hoofbestuurslid van het overkoepelende Katholiek Vlaams Studentenverbond.

Na zijn studententijd vestigt Priem zich als advocaat in Brugge en wordt er tot directeur benoemd bij het provinciaal bestuur van West-Vlaanderen. Verder is hij lid van de Hogere Raad voor Volksopleiding en dertig jaar lang hoofdbestuurslid van het Davidsfonds. Als voorzitter van de Oud-Hoogstudentenbond van West-Vlaanderen steunt Priem de Leuvense studenten in hun conflict met de academische overheid in 1928-1929. Na de Eerste Wereldoorlog probeert hij verzoenend op te treden tussen de katholieke partij en de Frontpartij. Na de Tweede Wereldoorlog komt de oude Hendrik Priem met het Comité voor Recht en Naastenliefde nog op tegen de repressie.

1951 Overlijden in Zuort, (Graubünden, Zwitserland) van Willem Mengelberg (79), Nederlands dirigent van het Koninklijk Concertgebouworkest (1895-1945).

1945 In de Egyptische hoofdstad Caïro wordt de Arabische Liga opgericht door 23 Arabische en islamitisch-Afrikaanse landen met als doel de samenwerking tussen de lidstaten te bevorderen en de gemeenschappelijke belangen te behartigen.

1917 De Verenigde Staten erkennen als eerste de nieuwe communistische regering in Rusland na de val van de tsaar.

1903 Door de aanhoudende droogte vallen de Niagara-watervallen zonder water.

1887 Geboorte in Zottegem (Oost-Vlaanderen) van Camiel Haegeman, handelswetenschapper, Vlaams-nationalist en Heel-Nederlander. Aan de Rijkshandelshogeschool te Antwerpen is hij bestuurslid van de Nederlandse Studentenkring. In Antwerpen richt hij een studenten- en soldatenafdeling van het Algemeen-Nederlands Verbond op. Ook organiseert hij Vlaamse liederavonden voor te Antwerpen gelegerde soldaten. Een ziekte die zich al tijdens zijn studententijd openbaart, zal Haegeman op jeugdige leeftijd het leven ontnemen. Zijn voornaamste prestatie is de organisatie, van zijn ziekbed af, van het eerste Algemeen Nederlands Studentencongres te Antwerpen in januari 1910. Hij overlijdt op 15 september van dat jaar, 23 jaar jong.

1874 In Antwerpen verschijnt het eerste nummer van Het Recht, ‘Weekblad voor Vlaamse Belangen’. De hoofddoelstelling was de verdediging van de Vlaamse Beweging, meestal vanuit een juridisch relevant oogpunt. Zo werd het oorlogsbudget bestreden, evenals het lotingssysteem bij de inlijving in het leger. Het Recht beschouwde zichzelf als een vrije tribune, maar in feite werd het weekblad het officieuze orgaan van de Nederduitse Bond. ‘In het raam van de Meetingpartij propageerde het radicale Vlaamse en democratische ideeën en bekritiseerde scherp de liberalen, zoals Julius Vuylsteke, die beloofden binnen hun partij de Vlaamse Beweging te verdedigen, maar daar volgens Het Recht in de praktijk niets van terechtbrachten’ (Sam van Clemen).

Het blad publiceerde in feuilletonvorm toneelstukken van Lodewijk Gerrits en het plaatste verslagen van vergaderingen van de Nederduitse Bond, de Meetingpartij en andere sympathiserende verenigingen. Alle artikels verschenen anoniem. Een van de weinige bekende redacteurs was Flor Peeters (1855-1932). Het blad verdween in 1893 door interne moeilijkheden, maar werd in 1899 voortgezet door Ons Recht, tot 1919.

1850 Het houdt niet op. Een mijnramp in de mijn XXIV Actions nabij Quaregnon (Henegouwen) veroorzaakt 76 doden.

1847 Bij een mijnongeluk in de steenkoolmijn Sauwartan in Dour (Henegouwen) komen 57 kompels om het leven.

1797 Geboorte in Berlijn van Wilhelm I van Duitsland, koning van Pruisen van 1861 tot 1888 en Duits keizer van 1871 tot zijn dood in 1888.