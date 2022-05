23 mei. Net binnen: Bonnie en Clyde neergeschoten

Elk jaar De Wereldschildpaddendag, in 2002 begonnen door de American Tortoise Rescue, een non-profitorganisatie die in 1990 is opgericht ter bescherming van alle soorten schildpadden. Op deze dag wordt voorlichting gegeven over schildpadden en aandacht gevraagd voor de verdwijnende habitat van de oudste dieren ter wereld.

1995 In Rome wordt de grootste moskee van Europa ingewijd. De moskee ligt niet ver uit het centrum van Rome, tussen het groen van het stadpark Villa Ada, de rivier de Tiber en een woonwijk.

1977 De tweede Zuid-Molukse treinkaping: tussen Assen en Groningen kapen negen jonge Zuid-Molukkers een passagierstrein. De treinkapers eisen een onafhankelijke Zuid-Molukse republiek. Het zou de langste gijzeling worden in de Nederlandse geschiedenis: 482 uur (20 dagen). Tegelijkertijd bezetten vier Zuid-Molukkers de lagere school in Bovensmilde. Vijftien Zuid-Molukse kinderen worden vrijgelaten, acht blanke kinderen en een onderwijzer weten te ontvluchten, 105 leerlingen en vijf leerkrachten worden gegijzeld. Ze komen twee dagen later vrij.

Intussen hebben de kapers en bezetters hun eisen bijgesteld: ze willen nu vrijlating van 21 gevangenzittende Zuid-Molukkers, waarna zij samen met de kapers, bezetters en alle gijzelaars per vliegtuig met onbekende bestemming zullen vertrekken. De regering gaat niet op de eisen in. Op zaterdagochtend 11 juni 1977 openen mariniers het vuur op de trein en eindigt de gijzeling.

1969 De Lauwerszee wordt afgesloten door afzinking van de laatste 2 van in totaal 25 caissons en heet vanaf dan Lauwersmeer. Het is 9100 ha. groot, inclusief 2000 ha. water. De drooglegging was een van de laatste maatregelen om een herhaling van de grote watersnoodramp van 1953 te voorkomen. In 2003 zou een deel van het drooggelegde gebied worden ingericht als ‘Nationaal Park Lauwersmeer’, op de grens van de provincies Groningen en Friesland.

1953 Geboorte in Turnhout van Guido Belcanto, met zijn ware naam Guido Versmissen, excentrieke Vlaamse zanger. Hij werd bekend met onder meer Op het zeildoek van de botsauto’s, Vlammetjes, Toverdrank, Droevig is deze wereld, Mijn verjaardag, Puntschoenen en een zonnebril, Sinds jij uit mijn bestaan verdween. Hij heeft drie kinderen en woont eenzaam in een houten chalet ergens midden in een bos.

1945 Tot verrassing van de Britten, die hem al op 20 mei hebben gearresteerd, maakt Reichsführer SS Heinrich Himmler zich bekend en pleegt daarna zelfmoord.

1934 Bonnie Parker (1910-34) en Clyde Barrow (1909-34), de twee geliefden en bankrovers, vallen in Louisiana in een hinderlaag van de politie en worden door een kogelregen gedood. Ze zijn berucht vanwege het spoor van geweld dat ze achter zich gelaten hebben. In hun auto vindt de politie drie Browning geweren, een Winchester geweer, een Colt 32 en een Colt 45 revolver, zeven Colt pistolen en valse nummerplaten uit de staten Illinois, Iowa, Missouri, Texas, Indiana, Kansas, Ohio en Louisiana.

Over het verhaal van Bonnie en Clyde zijn verschillende films en liedjes gemaakt. De meest bekende is de film van Arthur Penn uit 1967. De hoofdrollen worden er in gespeeld door Faye Dunaway en Warren Beatty.

1923 Oprichting van Sabena, voluit Société Anonyme Belge d’Exploitation de la Navigation Aérienne. Een Nederlandse naam heeft de Belgische staatsluchtvaartmaatschappij nooit gekregen. Het bedrijf maakt op 14 juli 1924 zijn eerste vlucht en wordt in 2001 failliet verklaard. Sabena is tot op heden het grootste faillissement dat de Belgische geschiedenis ooit heeft gezien.

1920 Geboorte in Sint-Andries van de taalkundige en Frans-Vlaanderenkenner Cyriel Moeyaert.

1915 Italië verandert van kamp en verklaart Oostenrijk de oorlog. Deze oorlogsverklaring was Italië eerder op een geheime conferentie met Groot-Brittannië en Frankrijk overeengekomen. Italië krijgt in ruil Zuid-Tirol, Istrië en delen van Dalmatië. Daarmee is het probleem Zuid-Tirol gecreëerd.

1915 De Vlaamse socialist Albéric Deswarte (1875-1928), hoofdredacteur van het in Nederland verschijnende blad De Vlaamse Stem, eist in een redactioneel artikel de omvorming van België tot een federale staat. Hij wordt meteen aan de dijk gezet. De Stem was immers geen activistisch blad. Deswarte wordt na de oorlog socialistisch senator en blijft zijn Vlaamse overtuiging getrouw.

1912 In Hamburg doopt de Duitse keizer Wilhelm II het grootste schip ter wereld, de Imperator. Die verzorgt de Hamburg-Amerikalijn.

1888 Geboorte in Amsterdam van Adriaan Roland Holst, niet zomaar een auteur, maar bijgenaamd de ‘Prins der Nederlandse dichters’. Redacteur van het literair tijdschrift De Gids. Zijn oeuvre wordt gekenmerkt door een plechtige stijl en rijke symboliek. Bekende bundels van hem zijn onder meer Een winter aan zee, Voorlopig, Onderhuids. Hij kreeg de Constantijn Huygensprijs 1948, de P.C. Hooftprijs 1955 en de Grote Prijs der Nederlandse Letteren 1959. Adriaan Roland Holst overleed in 1976 na een val uit bed, nadat hij een avond in zijn favoriete restaurant, ‘Het Huis met de Pilaren’ in Bergen (Noord-Holland) had doorgebracht.

1873 In Heiligerlee wordt een (nieuw) monument onthuld voor graaf Adolf van Nassau (1540-68), jongste broer van Willem van Oranje, die in 1568 sneuvelde in de Slag bij Heiligerlee (zie hieronder). Het Graaf Adolfmonument wordt onthuld door koning Willem III (1817-90). Het is gemaakt door de Vlaamse beeldhouwer Jozef Geefs (1808-85). Rondom het monument is het Graaf Adolf van Nassaupark aangelegd.

1814 De Franse bezettingstroepen in Delfzijl, zowat de meest noordelijke stad van de Lage Landen, geven zich over nadat ze het bericht hebben gekregen dat keizer Napoleon Bonaparte is afgezet. Kolonel Pierre Maufroy (1768-1833) en zijn Fransen hielden Delfzijl sinds 1795 bezet en hadden er een sterke vesting gebouwd. Delfzijl was de laatste Nederlandse vesting in Franse handen. Het beleg van Delfzijl – door een coalitie van Nederlanders, Kozakken, Pruisen en Engelsen – was al in november 1813 begonnen. Maufroy en zijn militairen krijgen een vrije aftocht naar Frankrijk, op voorwaarde dat ze hun wapens inleveren en nooit meer zouden proberen terug te komen – een gentleman’s agreement waar iedereen zich aan heeft gehouden. Mag ook al eens.

1572 Lodewijk van Nassau verovert Valencijn (Frans-Vlaanderen) op de Spanjaarden en een dag later al Bergen-op-Zoom.

1568 De soldaten van Willem van Oranje, aangevoerd door zijn broers Lodewijk (1538-1574) en Adolf van Nassau (1540-1568), verslaan de Spaanse bezettingstroepen in de Slag bij Heiligerlee (nabij Winschoten, in de provincie Groningen). Adolf van Nassau, de jongste broer van Willem, sneuvelt op 27-jarige leeftijd. Het is het eerste succes van de opstandige Lage Landen aan het begin van de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648). De Spanjaarden verliezen de slag nadat zij in een hinderlaag van scherpschutters (Waalse huurlingen) zijn gelokt.