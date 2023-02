24 februari. Herman Teirlinck geboren, ‘s koningen favoriete flamingant

1992 Geboorte in Purmerend (Noord-Holland) van Britt Dekker, presentatrice, zangeres en dressuurruiter. Ze won in 2010 het tv-programma Echte meisjes in de jungle (RTL5). Ze zong onder meer F*cking vet en De wereld rond. Op televisie was ze te zien in een aantal Britt en Ymke programma’s, samen met Ymke Wieringa, verder in Zappsport en Het beste idee van Nederland, samen met Jochem van Gelder.

1989 In het keizerlijk mausoleum Hachioji in Japan wordt keizer Hirohito begraven, in aanwezigheid van hoge gasten uit 163 landen. De staatsbegrafenis kost ongeveer 40 miljoen euro en is daarmee de duurste aller tijden.

1981 Buckingham Palace kondigt de verloving aan van prins Charles en Diana Spencer.

1979 De begrafenis van Adiel Debeuckelaere, overleden op 15 februari, heeft plaats in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Ninove. Hij was de leider van de geheime Frontbeweging aan de IJzer en daarna Vlaams-nationaal volksvertegenwoordiger. Een van de sprekers op de begrafenis is Hendrik Borginon, zijn collega aan het front en in het parlement.

1978 Een nieuwe wet bepaalt de sociale zekerheidsregeling voor betaalde sporters.

1976 Overlijden in Brugge van Jozef Devroe (71), Vlaams-nationaal volksvertegenwoordiger en oorlogsburgemeester van Brugge. Devroe is nauwelijks veertien als hij zijn eerste Vlaamsgezinde toespraak houdt. Hij studeert politieke en sociale wetenschappen aan de KULeuven waar hij actief is in het Algemeen Katholiek Vlaams Studentenverbond (AKVS). Op vraag van Tony Herbert en Jeroom Leuridan wordt Devroe in 1931 secretaris van de Vlaams Nationale Centrale voor Sociale Actie, die de succesvolle syndicale werking van het Verdinaso onder leiding van Juul de Clercq wil counteren. In 1934 wordt hij ondervoorzitter van het Vlaams Nationaal Syndicaat (VNS). Hij is voorstander van een onafhankelijke werking van het VNS, maar moet zich plooien naar de directieven van het Vlaams Nationaal Verbond (VNV). In mei 1936 wordt Devroe daarvoor beloond met een Kamerzetel. In 1939 wordt hij herkozen.

Onder de bezetting was Devroe oorlogsburgemeester van Groot-Brugge. Dat kost hem in 1945 twaalf jaar hechtenis, waarvan hij er vijf uitzit. Na zijn vrijlating wordt hij wijnhandelaar. Samen met Hendrik Demoen en Michiel Bulckaert richt Devroe in 1964 de vriendenkring Trouw voor repressieslachtoffers op die in 1967 aansluit bij het overkoepelende Broederband. Devroe blijft tot 1975 voorzitter van de afdeling West-Vlaanderen.

1974 Inwerkingtreding van het Cultuurpact dat in 1973 zowel door het nationale parlement als door de Nederlandse Cultuurraad wettelijk bekrachtigd was. In het Cultuurpactdecreet gingen CVP, BSP, PVV, VU en de Kommunistische Partij (KP) de verbintenis aan geen misbruik te maken van hun meerderheid voor discriminerende maatregelen ten nadele van ideologische of filosofische strekkingen of overheidsvoordelen voor te behouden aan strekkingen die zij steunden. Het Cultuurpact was een initiatief van de PVV, die vreesde dat de culturele autonomie tot een minorisering van de vrijzinnige minderheid in Vlaanderen zou leiden.

1965 Een felle brand in bejaardenhuis Gai Séjour te Brussel eist 15 slachtoffers.

1946 Juan Perón (1895-1974) wordt gekozen tot president van Argentinië, wat hij blijft tot 1955 en opnieuw wordt van 1973 tot zijn dood in 1974.

1945 De Egyptisch premier Ahmed Maher Pasha wordt vermoord in het parlement door een fundamentalistische moslim.

1938 De Amerikaanse firma Dupont de eerste tandenborstel gemaakt van nylon op de markt. De tandenborstel is ontstaan in China en de materialen die men aanwendde waren bewerkte stukjes bot met aan een uiteinde ruige haren van dieren. In de vroege negentiende eeuw kende de tandenborstel een snelle opmars in Frankrijk. De reden hiervoor was niemand minder dan Napoleon Bonaparte. Hij had een obsessie voor mondhygiëne en deed Marie-Louise, zijn tweede vrouw, bij hun huwelijk dan ook al het nodige voor mondverzorging cadeau.

1905 In Zwitserland wordt de Simplontunnel voltooid.

1879 Geboorte in Sint-Jans-Molenbeek (Brussel) van Herman Teirlinck, Vlaams

auteur en cultuurpoliticus. Zijn studies voor arts in Brussel en Duitse taal- en letterkunde in Gent breekt hij telkens af na een jaar. Schrijven is zijn roeping.

In 1903 is hij medeoprichter van het tijdschrift Vlaanderen, opvolger van Van Nu en Straks, en in 1906 wordt Teirlinck correspondent voor het Algemeen Handelsblad in Amsterdam. Van 1910 tot 1936 is hij leraar Nederlands, aan de stedelijke jongensnormaalschool te Brussel. In 1919 wordt hij lid van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde. Vanaf toen is hij een belangrijk man en wordt hij de Vlaamse lieveling van het establishment. Hij wordt leraar aan het Hof en raadsheer voor kunst en wetenschap van drie koningen, Albert I, Leopold III en Boudewijn. In 1923 is hij stichtend lid van de Vlaamse Club voor kunst, wetenschap en letteren te Brussel.

Als veelzijdig kunstenaar en organisator heeft hij op verschillende domeinen van ons cultuurleven ingewerkt, altijd voorzichtig, maar in trouwe dienst aan de Vlaamse cultuurpolitiek. In 1925 stelt hij zich kandidaat voor de Kamer op een Vlaamse liberale lijst, maar wordt niet verkozen. Vanaf 1928 is Teirlinck docent aan het Nationaal Hoger Instituut voor Bouw- en Sierkunsten. In 1938 wordt hij er directeur.

Na de Tweede Wereldoorlog is Teirlinck medeoprichter en directeur van het Nieuw Vlaams Tijdschrift en sticht hij de Studio van het Nationaal Toneel te Antwerpen, later bekend als Studio Herman Teirlinck. Hij is lid van de Nederlandse taalcommissie en bepleit de het Algemeen Beschaafd Nederlands in onze gewesten, wat leidde tot een stevige vriendschap met Willem Pée, voorzitter van de Vereniging voor Beschaafde Omgangstaal. Teirlinck wordt overvloedig bekroond en gelauwerd. Driemaal krijgt hij de Staatsprijs voor Letterkunde (1925, 1928 en 1950). Hij is de eerste auteur die de Prijs der Nederlandse letteren ontvangt (1956). En hij wordt doctor honoris causa van vier universiteiten: Brussel (1938), Amsterdam (1947), Luik (1954) en Gent (1959). Willem Pée en Antonin van Elslander gaven zijn verzamel werk uit in negen delen (1955-1973). Herman Teirlinck overlijdt in 1967 op de leeftijd van 87.

1814 Geboorte in Hartford (Connecticut) van Samuel Colt, Amerikaans uitvinder en zakenman. De naam ‘colt’ is wereldwijd bekend als aanduiding van een populair revolvertype. Colt is de eerste die een revolver maakt die pas na vijf of zes schoten opnieuw hoeft te worden geladen. Hij gaf het vuurwapen een cilinder met verschillende kamers waarin kogels gestoken kunnen worden. Deze cilinder draait als de haan werd gespannen, zodat de volgende kamer achter de loop in positie klikt. Wanneer de gebruiker vervolgens de trekker overhaalt, wordt deze kogel afgevuurd.

Hij overlijdt in 1862 op zijn 47ste. Hij is een van die mensen waarvan de naam een productnaam werd, met meer bekendheid dan de persoon zelf.

1530 Keizerskroning van keizer Karel V door paus Clemens VII. Dit is de laatste keizerskroning ooit uitgevoerd door een paus.