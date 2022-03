24 maart. Historische dag: wetsvoorstel vernederlandsing Universiteit Gent ingediend

Elk jaar In Nederland Nationale Dag van de Muziek, sinds 2017. Op deze dag wordt in heel Nederland de muziek gevierd. Het doel van deze dag is het samen muziek maken zodat er zoveel mogelijk genoten, gespeeld en geïnspireerd wordt.

De ‘Nationale Dag van de Muziek’ heeft elk jaar een ander thema en dient als focusmoment voor het besef dat muziek een internationale taal is die mensen verbindt van elke leeftijd en achtergrond. Op deze dag worden musicerende mensen aangezet liveoptredens te geven in kleine en grote kring.

In 2017 werd op 24 maart vanaf de Domtoren in Utrecht de eerste ‘Nationale Dag van de Muziek’ uitgeroepen door zangeres en stempedagoge Marjolijn Peper. Daarbij werd het speciaal geschreven lied ‘De muziek die geef je door’ gespeeld.

2014 In Den Haag wordt de Nuclear Security Summit 2014 gehouden, een internationale topconferentie met als onderwerp het voorkomen van nucleair terrorisme.

2003 Het zal je maar overkomen… De Haagse verpleegkundige Lucia de Berk (°1961) krijgt levenslang voor de moord op vier patiënten, en poging tot moord op nog eens drie. Ze zou mogelijk zelfs te maken hebben met de dood van wel negen ziekenhuispatiënten. In juli 2006 wordt de Berk in hoger beroep door het gerechtshof in Amsterdam opnieuw tot levenslang veroordeeld. Een ernstige justitiële dwaling, zo blijkt later!

Na nieuw onderzoek wordt ze in 2010 volledig en definitief vrijgesproken. Daarna wordt bekend dat Lucia de Berk en het Openbaar Ministerie het eens waren geworden over een geheime schadevergoeding, vanwege 6,5 jaar onterechte detentie. Toenmalig Minister van Justitie Hirsch Ballin schreef haar een excuusbrief, waarin hij de gang van zaken ijzingwekkend noemde.

In 2014 kwam de film Lucia de B. uit die het hele schandaal vertelt.

1999 De NAVO begint bombardementen op Servische doelen in de Kosovo-oorlog.

1992 De Vlaams ingenieur Dr. Dirk Frimout vertrekt met de Space Shuttle Atlantis, als eerste Belgische ruimtevaarder.

1959 Op 24 maart 1959 verenigen zich op uitnodiging van het Davidsfonds 25 verenigingen tegen de plannen voor een nieuwe talentelling, daarbij naast de Vlaamse Volksbeweging (VVB) ook het socialistische August Vermeylenfonds en het liberale Willemsfonds. Daarmee was het Vlaams Aktiekomitee voor Brussel en Taalgrens (VABT) geboren dat organisatorisch werd overheerst door de VVB. Het VABT slaagde erin de talentelling in Vlaanderen te saboteren en organiseerde in 1961 en 1962 met een groot succes de Marsen op Brussel.

1911 Vertegenwoordigers van de drie traditionele politieke partijen dienen een wetsvoorstel in tot vernederlandsing van de Gentse universiteit. Dat initiatief heef een lange voorgeschiedenis. Op het XXIIIste Nederlands Taal- en Letterkundig Congres (augustus 1896) stelde Pol de Mont de oprichting van een commissie voor die het vraagstuk van de vernederlandsing van het hoger onderwijs zou onderzoeken. Vijftien jaar later leidt dit dan tot een wetsvoorstel, maar dat raakt niet door het Parlement. Na het verbod van de Hoogeschooldag in juli 1913 wordt de actie, die sinds de verkiezingen van 1912 verslapt was, opnieuw opgevoerd. Ook op het parlementaire vlak boeken de Vlamingen een succes. In maart 1914 wordt het wetsvoorstel in een aantal Kamercommissies aangenomen, terwijl ook de regering naar een oplossing zocht. Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog schuift alles weer op de lange baan. Tot 1930…

1891 Geboorte in Katwijk aan Zee (Zuid-Holland) van de kunstschilderes en lithografe Charley Toorop, geboren Annie Caroline Pontifex Fernhout-Toorop. Haar vader is de bekende symbolistische schilder Jan Toorop, haar moeder Annie Hall, een Engelse vrouw die Toorop in Brussel leerde kennen. Haar stijl is realistisch en expressionistisch. Ze schildert vele (zelf)portretten, naakten, vrouwenfiguren en stillevens. Bekende werken van haar zijn onder meer Drie generaties, een portret van haar, haar vader en haar zoon, Clown bij de ruïnes van Rotterdam, Kaasmarkt van Alkmaar. Ze was goed bevriend met Piet Mondriaan. Haar zoon Edgar Fernhout (1912-1974) is eveneens een bekend schilder. Charley Toorop overleed in 1955 in Bergen (Noord-Holland). Tegenwoordig zijn haar werken te zien in bekende musea zoals het Kröller-Müller Museum, het Centraal Museum Utrecht en het Boijmans van Beuningen museum in Rotterdam.

1882 De Duitse arts Robert Koch maakt zijn ontdekking van de bacterie die tuberculose veroorzaakt wereldkundig. Het betreft de zogenaamde tuberkelbacterie (Mycobacterium tuberculosis). Voor zijn ontdekking ontvangt Koch in 1905 de Nobelprijs voor de Geneeskunde. Eerder heeft Koch ook al de oorzaak van miltvuur ontdekt. Samen met Louis Pasteur wordt Robert Koch beschouwd als de grondlegger van de bacteriologie.

1804 Geboorte in Burgsteinfurt (Westfalen) van Izaak van Deen, uit Deense ouders. Arts en professor aan de Universiteit van Groningen. Hij wordt daar in 1851 de eerste joodse hoogleraar in Nederland en is er de voorman van een groep ‘nieuwe medici’ die strikt rationeel en eigentijds natuurwetenschappelijk wilden werken. Hij overlijdt in 1869 en wordt begraven op de Zuiderbegraafplaats in Groningen. Zijn vergeten grafsteen werd daar in 2010 herontdekt en gerestaureerd.

1607 Geboorte in Vlissingen (Zeeland) van admiraal Michiel de Ruijter, de grootste vlootvoogd der Nederlanden en de bekendste zeeheld uit de Nederlandse geschiedenis. Zijn bijnaam was ‘Bestevaêr’ (grootvader). Deze uitzonderlijke militair tacticus maakt tijdens de Tweede Engelse oorlog (1665-1667) de ‘Tocht naar Chatham’, waarbij het Engelse vlaggenschip Royal Charles wordt buitgemaakt. Prins Willem III benoemd hem in 1673 tot luitenant-admiraal-generaal. Hij overlijdt in 1676 aan boord van het oorlogsschip D’Eendraght in de Baai van Syracuse.

De Ruyter was al in de zeventiende eeuw een held. Vanaf eind 18de eeuw heeft de Nederlandse vloot zijn admiraal geëerd door steeds een van de grotere oorlogsbodems naar hem te vernoemen. Zijn nationale grootheid werd midden negentiende eeuw nog eens benadrukt. De schrijver Busken Huet schreef dat ‘geen Nederlands admiraal en burger ooit gewigtiger diensten bewees aan zijn geboortegrond’ dan De Ruyter. Van 1970 tot 1977 prijkte Michiel de Ruyter op het biljet van honderd gulden. In 2007 was er naar aanleiding van de 400ste geboortedag van Michiel de Ruyter een speciaal Michiel de Ruyterjaar, met tal van activiteiten, onder andere een internationale vlootschouw in Vlissingen.

1558 Overlijden in Breda (Noord-Brabant) van Anna van Egmond (25), eerste echtgenote van Willem van Oranje. Zij ligt begraven in de Grote Kerk te Breda. Uit de brieven die Willem en Anna aan elkaar schreven, blijkt dat sprake is geweest van een goed huwelijk. De bijnaam die de prins had voor zijn vrouw was Tanneke.

1252 Margaretha, gravin van Vlaanderen en Henegouwen, verleent rechten aan de handelaars uit Hamburg. Daarmee loopt ze een eeuw vooruit op de stichting van de Hanze in 1356.