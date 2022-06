26 juni. Historische dag: Karel V verenigt Nederlanden eerste keer

Elk jaar De Internationale Dag ter Ondersteuning van Slachtoffers van Marteling, op 12 december 1997 door de Algemene Vergadering van de VN uitgeroepen bij resolutie 52/149 26 juni uit tot de ‘Internationale Dag van de Verenigde Naties ter ondersteuning van slachtoffers van marteling’ met het oog op de totale uitbanning van foltering en de effectieve werking van het ‘Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing’. De resultaten zijn niet bekend.

2018 De Nederlandse Eerste Kamer (te vergelijken met de senaat in België) gaat akkoord met een gedeeltelijk boerkaverbod, een verbod op het dragen van kleding die het gezicht bedekt. In overheidsgebouwen, het openbaar vervoer, ziekenhuizen en het onderwijs zijn boerka’s, nikabs, bivakmutsen en integraalhelmen voortaan verboden. België was in 2011 voorgegaan met een veel ruimer verbod.

2009 De Waddenzee, gelegen in Nederland en Duitsland (eigenlijk in het Nederlandse en het Duitse deel van Friesland) wordt ingeschreven op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.

1988 Tijdens een vliegshow in Mulhouse-Habsheim (Elzas) vliegt een gloednieuwe Airbus A320-111 van Air France op 30 meter boven het publiek, raakt de boomtoppen van een bos aan het eind van het terrein en stort te pletter voor de ogen van tienduizend bezoekers.

1986 De laatste schuifdeur van de Oosterscheldekering wordt geplaatst. De Oosterschelde kan nu bij storm volledig worden afgesloten.

1974 In de Verenigde Staten wordt de ‘Universal Product Code’, de streepjescode geïntroduceerd. Deze code werd ontwikkeld door George Laurer, een ingenieur bij IBM. Het zal de wereldwijde standaard worden voor digitale productherkenning. Tot de Japanners in 1994 met hun QR-code komen.

1963 Belgische para-commando’s springen in het raam van een militaire oefening boven de stad Detmold in Duitsland. Het vliegtuig wordt geraakt door een Engelse oefengranaat en stort neer. Tweeëndertig para’s, vijf bemanningsleden en een Congolese stagiair-dispatcher komen om. Verschillende slachtoffers liggen begraven nabij het vliegveld van Schaffen.

1960 Madagaskar wordt onafhankelijk van Frankrijk.

1950 Overlijden in Winnezele (Frans-Vlaanderen) van Charles de Croocq, leraar en schooldirecteur, regionalistisch historicus, dichter en heemkundige, vertaler van De Vlaamse Leeuw in het Frans.

1949 Belgische vrouwen stemmen voor de eerste maal bij de parlementsverkiezingen. Toen het Belgische parlement in 1891 discussieerde over de invoering van een vorm van algemeen stemrecht, meende de katholieke premier Auguste Beernaert dat, als iedereen zou mogen stemmen, er geen reden was om het stemrecht aan vrouwen te weigeren. Maar hij haalde het niet. Vooral de liberalen bleven zich tegen algemeen vrouwenstemrecht verzetten. Tot in 1948 een meerderheid werd gevonden.

1949 Voor het eerst sinds de het einde van de Tweede Wereldoorlog neemt weer een Vlaams-nationale partij deel aan de parlementsverkiezingen: de Vlaamse Concentratie, onder voorzitterschap van Ir. Alex Donckerwolcke. Ondanks het gebrek aan mensen, tijd en geld en allerhande tegenwerking slaagt de partij erin om in de meeste Vlaamse arrondissementen een lijst in te dienen. De verkiezingsuitslag is een ontgoocheling: de Vlaamse Concentratie haalt 103 789 stemmen en nergens een verkozene.

1898 Geboorte in Frankfurt am Main van Willy Messerschmitt, Duits vliegtuigontwerper en bouwer. Hij voorzag de Duitse luchtmacht van toestellen tijdens Tweede Wereldoorlog. Hij wordt in 1945 gevangengenomen. Men wil hem straffen, maar vindt niet onmiddellijk een rechtsgrond. In 1948 krijgt hij twee jaar celstraf wegens tewerkstelling van krijgsgevangenen in zijn fabrieken. In 1953 verrast hij de automarkt met de Messerschmitt Kabinenroller, een kleine tweepersoons miniauto. In plaats van een rond stuur heeft de Kabinenroller een vliegtuigstuur. Later zou zijn bedrijf opgaan in een internationaal opererende vliegtuig- en raketconcern. Hij overlijdt in 1978.

1892 Geboorte in Hillsboro (West Virginia) van Pearl Comfort Sydenstricker-Buck, beter bekend als Pearl S. Buck, Amerikaans schrijfster. Ze is de dochter van protestantse missionarissen en brengt daardoor een deel van haar jeugd in China door. Vandaar vermoedelijk dat Pearl Bucks boeken zich vooral in China afspelen. In 1938 is ze de eerste Amerikaanse vrouwelijke winnaar van de Nobelprijs voor literatuur. Bekend gebleven werken van haar zijn onder meer The good earth, The living reed, Pavillion of women, Letters from Peking, Come my beloved, The patriot, Sons, A house divided. Ze overlijdt in 1973.

1831 Onder de impliciete druk van Leopold I – hoewel die nog niet beëdigd is als koning van België – bereiken de mogendheden een vaag akkoord over de grensregeling tussen Nederland en België: het Traktaat der XVIII Artikelen. De Belgische regering interpreteert dit als de inwilliging van haar aanspraken op de volledige provincies Limburg en Luxemburg – die hoegenaamd niet hebben deelgenomen aan de ‘Belgische revolutie’ van 1830. Het zal in 1839 uitlopen op een tweedeling van deze provincies.

1824 Geboorte in Belfast (Noord-Ierland) in een Schotse familie van William Thomson, later bekend als Lord Kelvin, Brits filosoof en natuurkundige op het gebied van de thermodynamica. Hij is de eerste die wetten van het energiebehoud formuleert. Naar hem is de kelvin genoemd, de eenheid van thermodynamische temperatuur. Hij overlijdt in 1907 op de leeftijd van 83.

1819 De fiets wordt gepatenteerd door de Amerikaan W.K. Clarkson. Alsof het hier om een nieuwe uitvinding ging…

1794 Slag bij Fleurus. De Franse revolutionaire troepen onder leiding van maarschalk Jourdan vallen de Zuidelijke Nederlanden binnen en verslaan het Oostenrijks leger. Tijdens de slag wordt voor de eerste keer door de Fransen gebruik gemaakt van een verkenningsballon. De slag van Fleurus leidt tot de Franse bezetting van de volledige Zuidelijke Nederlanden. Toch werd tweehonderd jaar later, in 1994, de grootste middelbare school van de stad Fleurus naar de invaller van 1794 genoemd, het Athénée Royal Jourdan… Zo zie je toch maar weer.

1548 Ondertekening van het Verdrag van Augsburg. Het zou onze nationale feestdag kunnen zijn… Keizer Karel V doet op de Rijksdag van Augsburg de 17 Nederlandse provincies erkennen als één van de tien Kreitsen van het Rijk, waardoor ze tegelijk hun eenheid bevestigd zien en staatkundige zelfstandigheid krijgen. Deze erkenning van de Bourgondische Kreits als één en ondeelbaar staat geboekt als het verdrag of de transactie van Augsburg en werd juridisch en politiek uitgewerkt door de Friese rechtsgeleerde Wigle van Aytta van Zwichem (1507-1577), ook bekend onder zijn verlatijnste naam Viglius ab Aytta Zuichemus.

1284 Traditioneel wordt aangenomen dat het verhaal van de rattenvanger van Hamelen op deze dag heeft plaatsgevonden. De rattenvanger was door de bewoners van het Duitse stadje Hamelen (Nedersaksen) ingehuurd om met zijn fluitmuziek alle ratten uit de stad te lokken en in de rivier de Weser te laten verdrinken. Nadat hij op deze manier keurig alle ratten had uitgeroeid, weigerden de bewoners van Hamelen te betalen. Als wraak lokt de rattenvanger dan met zijn gefluit alle kinderen van het stadje achter zich aan. De kinderen zijn spoorloos verdwenen. Toch nog een prettige dag toegewenst.