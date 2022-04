27 april. Net binnen: Antonio Gramsci, vader van het politiek correcte denken, geboren

Elk jaar De Internationale Dag tegen Lawaai, dit jaar aan zijn 27e editie toe. Deze dag heeft tot doel het bewustzijn te vergoten over de impact van geluidshinder op de gezondheid en het welzijn van mensen. Deze dag is een initiatief uit 1996 van de Amerikaanse organisatie Center for Hearing and Communication (CHC). In Duitsland is deze dag bekend als de Tag gegen Lärm.

We leven in een lawaaiige omgeving. Voortdurend worden we omringd door (ongewenste) geluiden. Dat kan variëren van relatief rustig tot onaangenaam hard. Regelmatige blootstelling aan langdurig hard geluid (lawaai) leidt vaak tot gehoorschade. Ook kan geluidshinder de bloeddruk verhogen en angst, slapeloosheid en andere gezondheidsproblemen veroorzaken. Mensen worden aangemoedigd op deze Internationale Dag tegen Lawaai dag iets te doen aan hinderlijke geluiden in hun eigen leefomgeving.

2006 In New York City wordt de bouw gestart van de Freedom Tower op de plaats van de op 11 september 2001 door islamistische aanslagen verwoeste torens van het World Trade Center.

1982 Geboorte in Kontich (Antwerpen) van Siska Schoeters, Vlaams radiopresentatrice (Studio Brussel, Radio 2).

1968 Oprichting van de Politieke Partij Radikalen (PPR), een aanvankelijk libertaire en later groene en progressieve politieke partij. De PPR is in 1991 opgegaan in GroenLinks.

1961 Onafhankelijkheid van Sierra Leone, na meer dan 150 jaar Brits koloniaal bestuur.

1960 De Franse kolonie Togoland in Afrika wordt onafhankelijk en gaat verder als de Republiek Togo.

1960 De Nederlandse regering besluit tot het zenden van dienstplichtige militairen naar Nederlands-Nieuw-Guinea om te voorkomen ‘dat de bevolking zich tegen het gezag keert’.

1941 Oprichting van het Sloveens Bevrijdingsfront in Ljubljana.

1941 Geboorte in Baarn (Utrecht) van Tineke de Nooij, Nederlands radio- en tv-presentatrice. Eerste vrouwelijke diskjockey in Nederland (Radio Veronica), immens populair, en daarna ook te horen en te zien op de NOS (‘De Nationale Hitparade’, met Joost den Draaijer) TV10 en RTL4. Columns voor Flair en Story. Ze is geboren zonder rechterpink.

1937 Overlijden in een ziekenhuis te Rome van Antonio Gramsci (46), Italiaans communistisch voorman, theoreticus van het ‘politiek correcte’ denken en van de culturele machtsovername. Na zijn studie letterkunde aan de Universiteit van Turijn richt Gramsci in 1919 het tijdschrift L’Ordine Nuovo (De Nieuwe Orde) op. Samen met zijn redactie sluit hij in 1921 aan bij de Partito Comunista Italiano (PCI). Een jaar later al wordt de getalenteerde Gramsci in Moskou benoemd tot lid van het uitvoerend Comité van de Communistische Internationale (Komintern).

Enkele maanden later (30 oktober 1922) komt Benito Mussolini in Italië aan de macht. In 1924 wordt Gramsci volksvertegenwoordiger voor Venetië en lanceert het communistische dagblad L’Unita, dat het uithoudt tot 2014. In januari 1926 wordt Gramsci secretaris-generaal van de PCI en haar feitelijke leider. Niet voor lang, want op 8 november 1926 wordt de PCI verboden en hijzelf veroordeeld tot 20 jaar gevangenis.

In de gevangenis schrijft hij 33 schriftjes vol, samen 3000 bladzijden: zijn Quaderni dal carcere (Gevangenisschriften). Ze worden door zijn schoonzus buiten gesmokkeld en daarna verspreid. Gramsci herdenkt de gehele praxis van het marxisme-leninisme en formuleert een volledig nieuwe strategie van machtsverwerving. De staat is niet alleen een politiek apparaat, stelt hij, de overheid ‘organiseert ook de consensus’. Ze leidt bij middel van een impliciete, onuitgesproken ideologie, die berust op een aantal waarden die door de meerderheid van de staatsburgers worden aanvaard. Dit ‘burgerlijke apparaat’ omvat de cultuur, de ideeën, de zeden en tradities, tot en met het ‘gezond verstand’.

In ontwikkelde samenlevingen is het onmogelijk de politieke macht over te nemen als men niet eerst de culturele macht verovert. De hegemonie van links komt tot stand door ‘termietenwerk’, gericht op de infiltratie van de media, het onderwijs (voorop de universiteiten), de cultuursector en het gerecht. Terloops somt Gramsci in detail alle middelen op die hij geschikt acht voor de ‘doorlopende overreding’: beroep doen op de emoties, de heersende waarden afbreken, ‘linkse helden’ creëren, promotie van het theater en het chanson, het taalgebruik sluipend afstemmen op de linkse ideologie.

George Orwell zal dit later in zijn werk 1984 ‘newspeak’ noemen, vandaag bekend als ‘politiek correct’ denken en spreken. Gramsci heeft oog voor het detail: kan je in een krant de politieke commentaren naar je toetrekken, dan val je op en word je mogelijk geëlimineerd. Maar de kookrubriek, de kinderbijlage, het boekennieuws, de filmrecensies,… die vallen minder op en zijn veel geschikter om het ‘politiek correcte’ denken te verspreiden. Geen medium ter wereld waar na de Tweede Wereldoorlog deze rubrieken niet linkser waren dan de (openlijk) politieke bijdragen.

Gramsci noemt dit alles metapolitiek of ‘culturele subversie’ en spot met de liberale samenlevingen die dit laten begaan, als ‘progressief’ beschouwen en niet zien dat dit hun ondergang wordt. Ze hebben niet door dat de omkering van de ‘ideologische meerderheid’ onderweg is.

Ooit ging ik in Brussel naar de trotskistische theoreticus Ernest Mandel (1923-1995) luisteren, prof aan de VUB. Na afloop van zijn lezing vroeg ik hem waarom hij op geen enkele moment Antonio Gramsci had vernoemd. Lachend zei hij: ‘Een goede kok geeft nooit zijn recepten prijs’.

1904 In Australië wordt Chris Watson premier. Hij is de eerste sociaaldemocratische premier ter wereld.

1895 In antwoord op het artikel ‘Heeft de Nederlandsche taal een toekomst?’ in het blad De Nederlander te Chicago (3 februari 1893), ontvouwt de Vlaamse academicus Hippoliet Meert (1865-1924) een plan om, naar het voorbeeld van de Alliance française en van de Alldeutscher Verband, een Algemeen-Nederlands Verbond op te richten om de Nederlandse taal en cultuur te steunen. Hij oogst bijval en op 27 april 1895 wordt, na zijn lezing voor het kunstgenootschap De Distel te Brussel, overgegaan tot de stichting van het Algemeen-Nederlands Verbond (ANV) dat nog steeds actief is.

1880 Francis D. Clarke en M.G. Foster krijgen patent op het eerste elektrische hoortoestel.

1854 Oprichting van de eerste Vlaamse Schouwburg waaruit de KNS is gegroeid.

1791 Geboorte in Charlestown (Massachusetts) van de Amerikaanse uitvinder en kunstschilder Samuel Morse. Hij bedacht de morsecode. Schilderde vooral landschappen en portretten.

1702 Overlijden in Duinkerke van de beroemde Frans-Vlaamse kaper Jan Baert (52). Hij stierf in zijn bed aan een longontsteking. Baert begint zijn loopbaan onder het bevel van admiraal Michiel de Ruyter en wordt beroemd om zijn moed en behendigheid. Hij slaagt erin 386 schepen te veroveren. De man bleef trouw aan zijn moedertaal en kende hij zo goed als geen Frans. Zijn naam werd door de Fransen jammerlijk verbasterd tot ‘Jean Bart’.