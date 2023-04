27 april. Net binnen: Edmond Rubbens overleden, flamingant katholiek en minister van Koloniën

2018 De leiders van Noord- en Zuid-Korea, Kim Jong-un en Moon Jae-in, ontmoeten elkaar in de gedemilitariseerde zone en zeggen te streven naar een vredesverdrag.

1996 Het zal je maar overkomen. Justitie en politie in Groningen sturen – in opdracht van hoofdofficier van Justitie Ruud Daverschot – een arrestatieteam met helikopter naar het Waddeneiland Schiermonnikoog om er met veel geweld de plaatselijke politiechef René Lancee te arresteren. Die wordt beschuldiging van incest met zijn 17-jarige dochter Bianca Lancee. Begin van de ‘affaire Lancee’. Jaren later zou vader Lancee volledig worden vrijgesproken, eerherstel krijgen, en een schadevergoeding van 1,2 miljoen euro, waarmee hij zich in 1999 tijdelijk in Spanje zou vestigen.

1996 Het levenloze lichaam van voormalig CIA-directeur William Colby wordt gevonden in een meer, in de buurt van zijn huis in Rockpoint (Maryland). Volgens de FBI besloot hij midden in de nacht te gaan kanoën, maar dat was een sport die hij niet beoefende. In 1975, nadat hij de schanddaden van de CIA aan het licht had gebracht voor een onderzoekscommissie van het Congres, werd hij ontslagen en vervangen door George Bush senior, die hem in het bijzijn van getuigen zei: ‘Bill, je weet te veel om je zorgen te maken over je gezondheid’.

1969 Na de rampzalige verkiezingen van 1968 (verlies van 8 zetels) wordt overgegaan tot de splitsing van de unitaire CVP-PSC. Dit wordt gezien als het gevolg van de taalstrijd en meer bepaald de strijd om de vernederlandsing van de Leuvense universiteit in de jaren zestig. De Franstalige partij Parti Social Chrétien (PSC) wordt in mei 2002 omgevormd tot Centre démocrate humaniste (cdH) en in 2022 tot Les Engagés. Daarnaast kreeg de partij een nieuw logo en een nieuw kleur, turquoise in plaats van oranje.

1965 Uiteindelijk zou de Wet op de universitaire expansie er onder meer voor zorgen dat er kandidaturen werden opgericht aan het Rijksuniversitair Centrum Antwerpen (RUCA) en aan de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen (UFSIA).

1938 Overlijden te Zele (Oost-Vlaanderen) van Edmond Rubbens (44), Vlaams advocaat, volksvertegenwoordiger en minister. Al jong is hij actief in het Algemeen Katholiek Vlaams Studentenverbond (AKVS). Hij wordt in 1921 tot volksvertegenwoordiger verkozen voor het arrondissement Dendermonde – hij is dan 27 – en vervult dit mandaat tot aan zijn dood. Van 1927 tot 1934 is hij de dynamische voorzitter van het Algemeen Christelijk Werkersverbond (ACW). Tevens was hij een gezaghebbend medewerker van De Standaard, met de pen, maar van 1922 tot 1933 ook als commissaris van de raad van beheer. Rubbens is een van de drijvende krachten achter de stichting van de Katholieke Vlaamse Volkspartij in 1936.

Van 1934 tot 1935 is Edmond Rubbens minister van Arbeid en Sociale Voorzorg in de regering-Theunis IV en van 1935 tot aan zijn dood minister van Koloniën. In deze functie introduceert hij Vlaamse leergangen aan de Koloniale Hogeschool van Antwerpen, sticht hij een Vlaamse afdeling van de Koloniale Hogeschool in Brussel en richt hij een commissie op om alle wetgevende teksten in Belgisch Congo in het Nederlands te laten vertalen.

Gaston Durnez noteert: ‘In alle functies en ambten die hij vervulde, was Rubbens een der jongsten. Ziekte voerde hem voortijdig naar het graf, op een ogenblik dat men in hem een der voornaamste leiders van het toekomstige België zag’.

1937 Overlijden in Rome van Antonio Gramsci (46). Hij was een Italiaans schrijver, politicus en politiek denker. Hij was medeoprichter en eerste leider van de Italiaanse Communistische Partij en – belangrijker – theoreticus van het cultuurmarxisme, van de sluipende machtsovername en van het politiek instrumentaliseren van het dagdagelijkse taalgebruik. De postmodernisten, de poco- en de woke-aanhangers, ze zijn allemaal bij hem in de leer geweest. Zie Vandaag van 27 april 2022.

1934 Geboorte van Bob Cools, Vlaams socialistisch politicus, volksvertegenwoordiger, burgemeester van Antwerpen van 1983 tot 1994. Hij bekende zich onomwonden tot het orangisme, ongeveer zoals zijn Leuvense collega Louis Tobback.

1921 De Rapaille Partij, opgericht door de conservatief-revolutionaire auteur Erich Wichman (1890-1929), neemt deel aan de raadsverkiezingen in Amsterdam. Gekozen worden de zwerver en straatmuzikant ‘Had-je-me-maar’ (Nelis de Gelder) en de ex-anarchist Bertus Zuurbier.

1848 De regering dient een wetsontwerp in tot afschaffing van het dagbladzegel. Sinds de Franse bezetting van onze gewesten (1795-1815) was de pers bij ons onderworpen aan een zegelbelasting die kranten zeer duur maakte. Dat was ook zo in andere Europese landen, behalve in Zwitserland. In België werd deze belasting, door de Fransen opgelegd in 1797, toegepast op basis van het formaat. Ze beliep voor grote kranten tot 40% van hun kostprijs. Dat maakte de dagbladen zeer duur en alleen nog binnen het bereik van de rijken. De afschaffing wordt op 19 mei goedgekeurd in de Kamer met 65 tegen 8 stemmen, maar in de meer elitaire Senaat loopt het bijna mis: tientallen senatoren blijven afwezig en bij de 30 aanwezigen stemmen 20 voor en 10 tegen de afschaffing.

1699 Geboorte in Antwerpen van Jan Pieter van Baurscheit, architect en beeldhouwer. Hij is onder meer de bouwer van het stadhuis van Lier, het Osterriethhuis en van het koninklijk paleis te Antwerpen.

1521 De Portugese zeevaarder Ferdinand Magellaan wordt op de Filippijnen gedood door inboorlingen die hij namens de koning van Spanje probeerde te onderwerpen. Hij had de eerste reis rond de wereld gemaakt.

1487 Paus Innocentius VIII verordent de kruistocht tegen de Vaudois in Franstalig Zwitserland. Hij vertrouwt de organisatie toe aan Alberto Cattaneo, aartsdiaken van Cremona. Massamoorden, martelingen en plunderingen zullen maandenlang doorgaan. De ‘ketters’ worden opgejaagd naar rotsachtige schuilplaatsen in de Franse Alpen, daar waar nu het mondaine skigebied van Pelvoux ligt.

1404 Overlijden te Halle (Vlaams-Brabant) van Filips de Stoute (62), hertog van Bourgondië en graaf-gemaal van Vlaanderen. De echte titularis was zijn vrouw, Margaretha van Male. Filips is de stamvader van de Bourgondische hertogelijke dynastie.

-399 In Athene wordt de filosoof Socrates geëxecuteerd op een wel zeer ongewone manier. We beschikken over een nauwkeurige beschrijving van het proces (de Apologie) en de executie (Phaedo) van de hand van Socrates’ leerling Plato, een van de indrukwekkende werken uit de filosofie. Socrates, het schoolvoorbeeld van non-conformisme, wordt veroordeeld voor het bespotten der goden en het misleiden van de jeugd. In het waarschijnlijk zeer democratisch verlopen proces mag Socrates uiteindelijk zelf zijn strafmaat bepalen in het slotpleidooi. Maar in dit pleidooi stelt hij totaal belachelijke strafmaten voor en daagt hij openlijk de rechters en juryleden uit. Dit jaagt de jury zodanig tegen hem in het harnas, dat hij uiteindelijk de doodstraf krijgt. Socrates kiest voor het drinken van een gifbeker. Zijn allerlaatste woorden: ‘Crito, we zijn een haan verschuldigd aan Asklepios; betaal hem, vergeet het niet’.