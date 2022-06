29 juni. Net binnen: Reimond Tollenaere geboren

Elk jaar De internationale ModderDag. Tijdens ModderDag ontdekken kinderen wat modder is, hoe je er mee kunt spelen en wat de verbinding met de aarde voor hen betekent. Honderdduizenden kinderen in binnen- en buitenland zijn tegelijkertijd actief bezig in en met natuur, althans dat is de bedoeling.

Het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) heeft ModderDag in 2013 naar Nederland gehaald. ModderDag heeft nu jaarlijks ook in Vlaanderen plaats en verder in Nepal, Australië, Schotland, Engeland, Tanzania, Bangladesh, Mexico en de Verenigde Staten gevierd. En het aantal deelnemers aan ModderDag groeit ieder jaar.

2014 De islamitische terreurgroep ISIS roept een kalifaat, de Islamitische Staat, uit.

2003 Overlijden in Fenwick (Connecticut) van Katharine Hepburn, op de leeftijd van 96. Deze Amerikaans toneel- en filmactrice. Ontving een Oscar voor haar rol in de films: Morning glory (1933), Guess who’s coming to dinner (1967), The lion in winter (1968) en On golden pond (1981). Verder nog Oscar-nominaties voor acht andere films waaronder The Philadelphia story, The African queen en The rainmaker. Genoeg om in 1999 te worden uitgeroepen tot de allergrootste vrouwelijke filmlegende. Ze had van 1941 tot 1967 een relatie met acteur Spencer Tracy, met wie ze samen in negen films speelde. Maar Tracy was getrouwd, en als katholiek wilde hij niet scheiden.

1999 De Koerdenleider Abdullah Öcalan, in Kenia door Turkse militairen aangehouden met behulp van de Israëlische inlichtingendienst Mossad, wordt door een Turks gerechtshof ter dood veroordeeld. Zijn straf werd later onder druk van de Europese Unie omgezet in levenslang. Sindsdien is hij de enige gevangene op het eiland İmralı, in de Zee van Marmara. Hij is geboren in 1949 en sinds de jaren 1970 leider van de PKK (Koerdische Arbeiderspartij) die met talloze aanslagen en militaire acties voor een vrij Koerdistan vecht. In 2005 oordeelde het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat het proces tegen Öcalan niet eerlijk was verlopen, en over moest worden gedaan. Maar daar gaf premier Erdogan geen gevolg aan.

1966 De Verenigde Staten bombarderen in Vietnam voor het eerst de burgerbevolking van Hanoi en Haiphong.

1946 Geboorte in Aarhus (Jutland) van Gitte Hænning, Deense zangeres en actrice. Op haar achtste zingt ze al samen met haar vader op de Deense televisie, maar ze wordt ook bekend in Duitsland. In 1958 verhuist ze naar Zweden. Bekende schlagers van haar zijn Ich will ‘nen Cowboy als Mann, Hokus pokus (met Rex Gildo), Wenn du musikalisch bist, Er hat ein Motorboot, Weiße Rosen, Die Frau, die dich liebt. Ze was ook in vele films te zien, waaronder Liebesgrüße aus Tirol, Jetzt dreht die Welt sich nur um dich, Towarisch en Baltic storm.

1918 De Brusselse Vlaams-Sociale Vrouwenvereniging houdt in Antwerpen een congres, samen met de Maatschappij voor Sociale Werken van de Gentse activiste Roza de Guchtenaere en de Antwerpse Vereniging voor Maatschappelijk Werk om tezamen in Vlaanderen een landelijke vrouwelijke sociale organisatie te stichten. De Duitse bezetters bevorderen het initiatief zolang het over zuigelingenzorg, kinderopvang, ziekenverpleging e.d. gaat, maar als op het congres ook wordt gesproken over ‘een toekomstig politiek vrij en zelfstandig Vlaanderen’, haken de Duitsers af. Een gemeenschappelijke Vlaams vrouwenorganisatie komt niet tot stand.

1909 Geboorte in Oostakker (Gent) van Reimond Tollenaere, advocaat, Vlaams-nationaal volksvertegenwoordiger en Oostfront-vrijwilliger. Tijdens zijn studies rechten aan de Rijksuniversiteit Gent wordt hij actief in de Vlaamse studentenbeweging, onder meer als praeses van het Algemeen Vlaams hoogstudentenverbond (AVHV) en hoofdbestuurslid van het Diets Studentenverbond. Als beursstudent in Duitsland (1931-1932) komt hij in de ban van nationaalsocialisme. Nog als student wordt Tollenaere in 1933 propagandaleider van het Vlaams Nationaal Verbond (VNV) en in 1936 tot volksvertegenwoordiger verkozen voor het arrondissement Roeselare-Tielt.

In mei 1940 wordt hij door de Belgische overheid aangehouden en zonder enige vorm van proces gedeporteerd naar Frankrijk met de beruchte Spooktreinen. Zoals bij duizenden anderen die dat overkomt, werkt dat zijn radicalisering sterk in de hand. Op 21 juni wordt hij bevrijd en keert hij terug naar Vlaanderen, waar hij zich een van de drijvende krachten achter de collaboratiepolitiek van het VNV wordt. Als overtuigd Heel-Nederlander is Tollenaere tegen de Belgische staat, maar geen voorstander van de aansluiting van Vlaanderen bij Duitsland.

In mei 1941 wordt hij commandant-generaal van de Dietse Militie-Zwarte Brigade (DM-ZB), een fusie van de milities van VNV, Verdinaso en Rex-Vlaanderen. Enkele maanden later meldt hij zich als vrijwilliger voor het Vlaams Legioen waarmee hij in januari 1942 aan het Oostfront wordt ingezet. Hij sneuvelt nog dezelfde maand in Kopcy bij Sint-Petersburg.

Tollenaeres dood is een zware klap voor Staf de Clercq die in hem zijn opvolger zag aan het hoofd van het VNV. De Clercq sterft enkele maanden na Tollenaere aan een hartaanval. Op 12 juli 1942 gaat in Brussel een Tollenaere-herdenkingsmars door in Brussel waarop circa 12 000 VNV’ers aanwezig zijn. Het is de grootste manifestatie van het VNV in oorlogstijd. Reimond Tollenaere liet een weduwe na, Hilda Saeys (1911-2010), en drie zoontjes.

Pieter Jan Verstraete, Doorbraak-lezers welbekend, publiceerde in 1996 zijn Reimond Tollenaere. Biografie. Dit werk van 477 blz. werd in 1998 bekroond met de Prijs voor Geschiedenis van de Provincie West-Vlaanderen. In 2021 volgde van zijn hand Reimond Tollenaere: ‘vader’ van het Vlaamse Legioen.

1904 Twee prehistorische veenlijken uit de Late IJzertijd (tussen -500 en het begin van onze jaartelling) worden door een veenarbeider gevonden in het Weerdingerveen bij Weerdinge (Drenthe). Deze veenlijken, genaamd ‘het paar van Weerdinge’, bevinden zich tegenwoordig in het Drents Museum in Assen.

1858 Geboorte in Brooklyn (New York) van George W. Goethals, een zoon van Vlaamse immigranten uit Stekene. Hij studeert in 1880 af als ingenieur aan de Militaire Academie van West Point. In het leger maakte hij carrière en werd hij in 1903 lid van de eerste Generale Staf van het Amerikaanse leger in Washington D.C. In februari 1907 stelt president Theodore Roosevelt hem aan als hoofdingenieur voor de constructie van het Panamakanaal. Hij wordt bevorderd tot generaal en tijdens de Eerste Wereldoorlog door president Woodrow Wilson aangeduid als ‘Quartermaster General’, hoofd van alle van de logistieke departementen van het Amerikaans leger. Hij overlijdt in 1928. De W in zijn naam staat voor ‘Washington’. Vooruitziende ouders.

1080 Paus Gregorius VII voorspelt de spoedige dood van zijn aartsrivaal, de Rooms-Duitse koning Hendrik IV, en verklaart voor de bijeengeroepen synode dat in het geval dat zijn pauselijke profetie niet zou uitkomen, er op goede gronden mag worden getwijfeld aan het christelijke geloof. De paus sterft op 25 mei 1085, Hendrik IV als keizer op 7 augustus 1106.