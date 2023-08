3 augustus. Net binnen: één Belgische vlag per minuut verkocht

1993 ‘Eén Belgische vlag per minuut verkocht’ bloklettert De Gentenaar en de media raken maar niet uitgepraat over dit ‘politiek feit’. Wat was de oorzaak? Door het Sint-Michielsakkoord wordt België in de zomer van 1993 officieel een federale staat. In zijn toespraak van 21 juli doet koning Boudewijn een oproep tot ‘communautaire vrede’, ‘verzoeningsgezindheid’ en ‘federale burgerzin’. Zijn onverwacht overlijden tien dagen later lokt een opvallende Belgische reflex uit. Ook enkele politici, vooral Franstalige, geven blijk van enig heimwee naar ‘België’ en vragen zich af of er niet opnieuw kan gedacht worden aan nationale politieke partijen. Terug naar weggeweest.

1974 Overlijden in Brugge van Gustaaf Baeten (76). Als jonge student uit Schoten (Antwerpen) wordt hij in Gent voorzitter van het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV) en later van het Dietsch Studentenverbond (DSV). Baeten studeert geneeskunde en wordt assistent van prof. Frans Daels, met wie hij ook op politiek vlak samenwerkt.

Baeten behoort tot de groep katholieke nationalisten die aan de basis ligt van het weekblad Jong Dietsland, waarvan de stichtingsvergadering bij hem thuis plaatshad. Mede onder zijn invloed slaat Jong Dietsland in 1932 de Heel-Nederlandse richting in. Geen verrassing met die titel. Baeten is aanvankelijk ook betrokken bij de woelige besprekingen die uiteindelijk tot de stichting van het Vlaams Nationaal Verbond (VNV) leiden. Precies daardoor kiest hij uiteindelijk voor het Verbond van Dietse Nationaal Solidaristen (Verdinaso) van Joris van Severen. Hij heeft zijn vaste overtuiging, maar die vraagt ook een onvoorwaardelijke inzet voor zijn beroep van arts. Op politiek vlak horen we dus niet veel meer van hem.

1958 De Amerikaanse kernonderzeeër USS Nautilus vaart als eerste onder het ijs over de Noordpool.

1954 De Franse schrijfster Sidonie-Gabrielle Colette sterft in Parijs.

1940 De algemene raad – het hoogste beleidsorgaan van het Rode Kruis – besluit dat voor het bestuur en de vergaderingen van de Vlaamse afdelingen, de ambulancierscursussen in Vlaanderen en de briefwisseling met het Vlaamse landsgedeelte enkel het Nederlands de voertaal wordt. De discussie liep sinds 1918.

1932 In Le Populaire verzekert de socialistische volksvertegenwoordiger Léon Blum ons dat, vergeleken met Franz von Papen en Kurt von Schleicher die ‘het oude feodale Duitsland belichamen’, Adolf Hitler een ‘geest van verandering, vernieuwing, revolutie’ symboliseert.

1926 Geboorte in New York van Tony Benett, als Anthony Dominick Benedetto. Deze Amerikaans zanger kan terugblikken op een artistieke carrière van meer dan 65 jaar, met 18 Grammy Awards, waaronder een ‘Lifetime Achievement Award’ (2001). Hij wordt beschouwd als de laatste grote crooner uit het gouden tijdperk van het genre van bijvoorbeeld Frank Sinatra en Dean Martin, en is een vooraanstaand vertolker van het ‘Great American Songbook’.

1919 Het Roemeense leger trekt Boedapest binnen. Béla Kun, de belangrijkste leider van de kortstondige Sovjetrepubliek Hongarije, vlucht naar Wenen waar hij een revolutie probeert uit te lokken tegen de Oostenrijkse regering. Als dit mislukt, vertrekt hij naar de Sovjet-Unie. Béla Kun wordt aangesteld als militair commandant op de Krim. Kun voert er een waar schikbewind, zozeer dat ze er zelfs in Moskou van schrikken. Uiteindelijk wordt hij door de Sovjetregering van zijn post ontheven. De Sovjets benomen hem tot lid van het IKKI (Uitvoerende Comité) van de Komintern, de communistische internationale. Béla Kun wordt in 1937, tijdens Stalins ‘Grote Zuivering’ gearresteerd, beschuldigd van trotskisme en in 1938 geëxecuteerd. Maar na het stalinistische tijdperk (1927-1953) wordt hij door Chroesjtsjov gerehabiliteerd.

1914 Duitsland heeft zojuist de oorlog verklaard aan Frankrijk en Adolf Hitler vraagt koning Ludwig III van Beieren om de gunst om als vrijwilliger te mogen dienst nemen in een Beiers regiment.

1858 Eerste kabeltelegrammen tussen Europa en Amerika.

1857 Overlijden in Annecy-le-Vieux, in het hertogdom Savoye, van de populaire Franse romanschrijver Eugène Sue (53), onvermoeibare verdediger van de ‘Europese democratische en sociale zaak’. Zijn Mystères de Paris (1842-1843), eerst al serie gepubliceerd in het Journal des Débats, wordt vier keer verfilmd.

1818 Oprichting van de Universiteit van Bonn (Noordrijn-Westfalen).

1803 In het Berner Oberland (Zwitserland) slagen twee jonge bergbeklimmers, de broers Johann Rudolf en Hieronymus Meyer, in de eerste beklimming van de Jungfrau (4158 m).

1790 Geboorte in Haslington (Lancashire) van John Cockerill, Engels industrieel die in België een staalimperium zal opbouwen.

1546 De drukker en humanist Etienne Dolet wordt als ‘ketter’ gewurgd en vervolgens verbrand op Place Maubert in Parijs. Zijn boeken verdwijnen met hem in de vlammen. Hij was ervan beschuldigd in 1544 een dialoog van Plato over de onsterfelijkheid van de ziel te hebben vertaald.

1379 Triomfantelijke landing van Yann IV van Bretagne in Dinard. De Franse koning Karel V had een paar maanden eerder gebruik gemaakt van Yanns ballingschap in Engeland, om het parlement van Parijs de annexatie van het hertogdom Bretagne doen decreteren. Deze beslissing had grote emoties opgewekt bij de Bretoenen die Yann IV om zijn tussenkomst hadden gevraagd. De Bretonse soeverein verbindt zich met Richard II van Engeland en scheept te Southampton met 400 man in. Zijn terugkeer, die een golf van enthousiasme veroorzaakt, wordt gevierd met het lied An Alarc’h (De zwaan van Montfort). In de daaropvolgende maanden herstelt Yann IV de Bretoense vrijheden.

1334 Het Vlaamse kustgebied (West-Vlaanderen, Frans-Vlaanderen) vervalt in ellende na de nederlaag en terechtstelling van Nikolaas Zannekin in 1328. Teneinde raad trekt een delegatie van kust-Vlaanderen naar Parijs om te onderhandelen over een vermindering van de loodzware schuld, opgelegd door de Franse koning Filips VI van Valois, die de Vlaamse economie de das omdoet.

881 De West-Frankische koning Lodewijk III overwint de Noormannen in Saucourt-en-Vimeu (Picardië), ten zuiden van Abbeville. De Noormannen, die Amiens en Corbie als operationele bases hadden ingenomen, leden die dag de enige echt grote nederlaag van hun expedities in het Frankische koninkrijk. Ze laten bijna 9000 doden achter op het slagveld. Deze overwinning is voor een monnik uit Saint-Amand-les-Eaux de aanleiding om het Ludwigslied te schrijven. Filologen discussiëren nog steeds over de vraag of dit de laatst bekende tekst geschreven in het Rijnfrankisch is, dan wel de eerste in het Middelhoogduits. Het originele manuscript wordt bewaard in de stadsbibliotheek van Valencijn (Frans-Vlaanderen).

379 Een decreet van keizer Gratianus verbiedt alle religieuze erediensten in Rome, met als enige uitzondering de christelijke liturgie.