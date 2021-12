3 december. Net binnen: André Vlerick overleden

Elk jaar In Spanje en Frankrijk (Baskenland), Dag van de Baskische Taal, Euskararen Eguna. Deze dag bestaat al sinds 1948 maar werd in 1995 officieel erkend door de autonome Baskische regering en de Koninklijke Academie van de Baskische Taal (Euskaltzaindia).

Het Baskisch (in het Baskisch Euskara) is een van de weinige niet-Indo-Europese talen van Europa. Het wordt gesproken in Baskenland, het Spaans-Franse grensgebied aan de westkust. Het is de moedertaal van ongeveer 800 000 mensen.

2002 Overlijden in München van Klaus Löwitsch (66), Duits filmacteur. Zijn samenwerking met Rainer Werner Fassbinder tijdens de jaren 1970 in het drama Die Ehe der Maria Braun, waarin hij de rol speelt van Hermann Braun, zorgt voor grote bekendheid. Hij treedt op in meer dan 300 film- en televisierollen. In de rol van Peter Strohm ging hij door als ‘de Duitse James Bond’. Klaus Löwitsch, was getrouwd met de danseres Helga Heinrich.

1992 De Griekse tanker Aegean Sea loopt op een rots bij het binnenvaren van de Spaanse haven La Coruña. De 70 000 ton olie die vrijkomt, vervuilt de kust van Galicië. Het is een van de eerste milieurampen van deze aard die het publiek op televisie in detail te zien krijgt.

1990 Overlijden te Beernem van André Vlerick, Vlaams politicus, bankier, hoogleraar en oprichter van Vlaanderens eerste businessschool. Waarschijnlijk de meest onderschatte politicus op het vlak van de bevordering van de Vlaamse welvaart. Hij studeert aan de KULeuven rechten, filosofie en wat nu politieke en sociale wetenschappen heet. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is hij assistent van de prof. Gaston Eyskens. Daarna studeert hij economie aan de Universiteit van Cambridge.

Vlerick maakt een blitzcarrière. In 1949 is hij al directeur-generaal van het Belgisch Bestuur voor Economische Samenwerking. Hij is amper 30 als hij mee het Marshallplan in België en Luxemburg vorm mag geven. Hij baseert de implementatie van het Marshallplan in Vlaanderen vooral op zijn eigen analyses. Vanaf 1957 is Vlerick hoogleraar economie aan de Rijksuniversiteit Gent. De Kredietbank heeft daar niet op gewacht en benoemt hem in 1953 al tot bestuurder. Van 1957 tot 1982 neemt hij de leiding op zich van Investco en bouwt deze vennootschap er in enkele jaren uit tot een van de grootste verstrekkers van risicokapitaal aan Vlaamse ondernemingen. Op deze wijze trachtte Vlerick de Vlaamse economie verder op te bouwen. Zo wordt hij vanaf 1952 beheerder van de Economische Raad van Vlaanderen en vanaf 1957 bestuurder van het Vlaams Economisch Verbond.

In 1960 wordt André Vlerick geconfronteerd met de problemen van de Congolese onafhankelijkheid. De oud-kolonialen werden door hem warm ontvangen en werden via zijn nieuw opgericht ‘vormingsinstituut’ weer opgenomen in de Belgische economie. Dit instituut groeit snel uit tot de gerenommeerde Vlerick Management School. In 1976 heeft André Vlerick een belangrijke rol in de redding van de failliete krant De Standaard en de oprichting van de reddende Vlaamse Uitgeversmaatschappij.

Familiale redenen spelen hierbij zeker mee: Vlericks schoonvader Gustaaf Sap was vanaf 1927 hoofdaandeelhouder van de vennootschap die de krant uitgaf. In 1968 wordt Vlerick staatssecretaris voor streekeconomie in de regering-Gaston Eyskens IV. Hij legt in deze functie de basis voor de Gewestelijke Economische Raad voor Vlaanderen. In 1972 wordt hij minister van Financiën. Van 1971 tot 1977 zetelt hij voor de CVP in de Senaat. Nooit te beroerd om zijn nek uit te steken, wordt André Vlerick, samen met onder meer Clem De Ridder, Wim Jorissen, Leon Rochtus en anderen medeoprichter van Protea, een vriendschapsvereniging die objectieve informatie over Zuid-Afrika en het apartheidsbestel verspreidt.

De weduwe van André Vlerick schonk bij haar overlijden (2001) niet minder dan 51 miljoen euro aan de Vlerick Management School. Ondanks het feit dat het echtpaar geen kinderen had, duurde het uiteindelijk tot 2010 vooraleer de overdracht voltooid was. Er waren immers 45 familieleden (broers, zussen, neven, nichten) die inspraak hadden.

1984 Door een fout bij de productie van pesticide door Union Carbide in Bhopal (India) komt een wolk van het schadelijke methylisocyanaat vrij. Er vallen meer dan 2000 doden en 150 000 gewonden.

1980 Geboorte te Geel van Natalia Druyts, beter bekend als Natalia. Deze Vlaams zangeres lijkt in het begin van haar carrière wel geabonneerd op de tweede plaats in allerlei wedstrijden: ze eindigt als tweede bij Idool 2003, ze neemt deel aan de voorrondes van Eurosong 2004 met het nummer Higher than the Sun en wordt tweede. In 2006 doet Natalia ook mee aan het programma Sterren op de Dansvloer. Samen met haar danspartner Pascal Maassen bereikt ze de finale en wordt… tweede. Maar het vervolg is een ongezien succesrijke zangloopbaan. Privé wordt die in 2020 bekroond met een dochtertje.

1980 Overlijden in de Parijse voorstad van Sir Oswald Mosley, Brits aristocraat en stichter in 1931 van de British Union of Fascists (BUF). Tijdens de Eerste Wereldoorlog vocht hij aan het IJzerfront in Vlaanderen tegen de Duitsers. De dit jaar op 24 mei overleden Max Mosley (1940-2021), voorzitter van de Internationale Automobielorganisatie (FIA), was een zoon van Oswald Mosley.

1967 De Zuid-Afrikaanse chirurg Christiaan Barnard voert de eerste geslaagde harttransplantatie uit in het Groote Schuur Ziekenhuis in Kaapstad, Zuid-Afrika.

1957 Overlijden te Amsterdam van Hendrik Burger, van 1931 tot 1941 voorzitter van De Dietse Bond. Deze arts, gespecialiseerd in keel-, neus- en oorheelkunde, is van 1905 tot 1935 hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. Hij behoort tot de nuchtere Heel-Nederlanders die constant en rechtlijnig voor hun ideaal ijveren, zonder er andere ideologieën mee te vermengen.

1932 Geboorte te Breda van Corry Brokken, Nederlandse zangeres en juriste (eerst advocate, daarna rechter). Ze is de eerste Nederlandse die op een Eurovisiesongfestival de eerste plaats bereikt. Dat was in 1957.

1812 Geboorte in Antwerpen van Hendrik Conscience, Vlaams- en volksgezinde schrijver, auteur van onder meer De leeuw van Vlaanderen, Jacob van Artevelde, De Boerenkrijg, De Kerels van Vlaanderen en van talrijke romans en verhalen die bijdragen tot het heropleven van het nationaal gevoel en de beoefening van de Nederlandse letterkunde in Vlaanderen.

1339 Ondertekening van het charter dat de militaire en economische unie tussen het graafschap Vlaanderen en het hertogdom Brabant bezegelt. Een opmerkelijke realisatie van Jacob van Artevelde. Later sluiten het prinsbisdom Luik en de graafschappen Holland, Zeeland en Friesland er zich bij aan en leggen zo samen de grondslag voor de Nederlandse staatkundige eenmaking.