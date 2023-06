3 juni. Historische dag: Leo Tindemans haalt recordaantal voorkeurstemmen

Elk jaar In het oude Rome worden offers gebracht ter ere van Bellona, de godin van de oorlog van Sabijnse origine. Denk aan bellum, het Latijnse woord voor oorlog. Het was in haar tempel dat de Senaat audiëntie gaf aan de ambassadeurs.

2017 Bij een moslimaanslag in Londen worden acht mensen vermoord en 48 mensen verwond. Op de London Bridge rijden de daders rond tien uur ‘s avonds met een bestelwagen in op voetgangers, waarbij drie doden vallen. Nadat ze op de nabijgelegen Borough Market met hun auto tegen een gebouw waren gereden, springen ze uit de wagen en vallen omstanders met messen aan, wat vijf mensen het leven kost. Als de Londense politie arriveert, gaan ze daar op af en worden ze doodgeschoten. Islamitische Staat (IS) heeft ’s anderendaags de aanslag opgeëist.

2009 De KRO zendt de allerlaatste aflevering van Toen was geluk heel gewoon uit.

2006 Montenegro verklaart zich officieel onafhankelijk van Servië.

1993 Voor de kust bij Oostende, in het zicht van de haven, slagen de Britse tanker British Trent en het Panamese vrachtschip Western Winner erin in aanvaring te komen. Daarbij laten zes matrozen het leven.

1977 De tweede regering Tindemans treedt aan. Bij de parlementsverkiezingen van 17 april kreeg Leo Tindemans in Antwerpen 134 163 voorkeurstemmen, een absoluut

nationaal record. Hij overtrof daarmee de 116 000 voorkeurstemmen die Paul Vanden Boeynants ooit binnenhaalde in Brussel. In Duitsland schrijft de Frankfurter Rundschau terecht dat ‘België voor het eerst een premier heeft verkozen’. Maar zijn regering is een gecompliceerde. Ze bestaat uit zes partijen CVP, PSC, BSP, PSB, Volksunie en FDF. Ze zal in 1978 ten onder gaan door het Egmontpact.

1974 Geboorte in Zwolle (Overijssel) van Tooske Ragas, geboren als Antonia Grietje Breugem, Nederlands presentatrice en actrice. Ze is gehuwd met de acteur Bastiaan Ragas. Samen hebben ze drie dochters en een zoon.

1974 Overlijden in Gouvieux, ten noorden van Parijs, van Messali Hadj, de ‘vader van het Algerijnse nationalisme’. In 1926 was hij de oprichter van de Noord-Afrikaanse Ster, een van de eerste antikolonialistische bewegingen van de 20ste eeuw, vervolgens van de Algerijnse Volkspartij (PPA) en ten slotte, tijdens de Algerijnse oorlog, van de Algerijnse Nationalistische Beweging (MNA). De verschrikkelijke rivaliteit tussen de MNA en het Front de libération nationale (FLN) kostte meer dan 10 000 mensenlevens. Messali Hadj zal bijna clandestien in zijn geboorteplaats Tlemcen worden begraven, aangezien de Algerijnse autoriteiten elke aankondiging van overlijden hadden verboden.

1970 Na verkiezingen krijgt de Kabouterpartij vijf zetels in de Amsterdamse gemeenteraad. Fractieleider wordt de provo Roel van Duyn.

1968 In Palestina wordt een Fatah-commando onderschept en vervolgens vernietigd door het Israëlische leger. Onder de doden is een jonge nationaal-revolutionaire militant van Belgische afkomst, Roger Coudroy, 33, een voormalig ingenieur bij Peugeot. Na zijn dood verscheen in Beiroet (Libanon) zijn J’ai vécu la résistance palestinienne (1969).

1964 Geboorte in Hilversum (Noord-Holland) van Birgit Gantzert, vanaf haar 12 jaar presentatrice van radioprogramma’s op de Nederlandse publieke omroep. Sinds 1991 is zij helemaal niet meer actief binnen de omroep en is ze voltijds tekstschrijfster. Gantzert heeft vier kinderen. Haar eerste boek was Mijn familie en andere rare dieren (1993).

1963 Tijdens de tweede zitting van het Tweede Vaticaans Concilie sterft paus Johannes XXIII (Angelo Giuseppe Roncalli) in Rome. In Spanje kondigt generaal Franco een week nationale rouw af. In Frankrijk hangen de communistische burgemeesters de vlaggen halfstok.

1940 De leider van het Vlaams Nationaal Verbond (VNV), Staf de Clercq, haast zich om de top van het Duitse militaire bezettingsbestuur te ontmoeten dat de dag ervoor in Brussel is neergestreken. Zo engageert De Clercq het hele politieke Vlaams-nationalisme in de collaboratie. Het VNV had immers in de tweede helft van de jaren 1930 vrijwel geheel de Vlaams-nationale politieke familie in zijn schoot verenigd.

Nochtans hadden op 14 mei 1940, vier dagen na de Duitse inval, de Vlaams-nationale fracties in het parlement vergaderd en, volgens naoorlogse getuigenissen, unaniem de gedragslijn ‘geen tweede activisme’ aanvaard. Ook Staf de Clercq was het daarmee eens.

1937 Prins Edward (ex-koning Edward VIII) trouwt met Wallis Simpson zonder dat iemand van de koninklijke familie daarbij aanwezig is. De reden? Wallis Simpson is Amerikaanse en bovenal een gescheiden vrouw. Ze was al twee keer getrouwd geweest en dat staat de Britse monarchie niet toe. Prins Edward was in 1936 – na het overlijden van zijn vader (George V) – koning geworden van Groot-Brittannië, maar zag zich genoodzaakt afstand te doen van de troon. Op de radio horen de Britten: ‘Ik hoop dat u me gelooft als ik zeg dat ik het onmogelijk vind om mijn zware taak als koning naar behoren uit te voeren zonder de steun en liefde van de vrouw van wie ik hou. God zegene u en onze nieuwe koning’. Edward wordt daarmee de enige Britse koning die vrijwillig afstand deed van de kroon. Hij werd gedwongen om samen met zijn echtgenote het land te verlaten.

1924 Duitse arbeiders en Franse soldaten die sympathiseren met de Communistische Partij verschijnen voor het Krijgshof van Mainz, op beschuldiging van ‘de provocatie van soldaten tot ongehoorzaamheid’. Wat was gebeurd? De soldaten, die het Ruhrgebied bezetten, hadden slogans van verbroedering met de Duitse bevolking gelanceerd. Twee dagen later krijgen de beklaagden gezamenlijk 133 jaar gevangenisstraf opgelegd.

1880 Alexander Graham Bell gebruikt zijn fotofoon voor de eerste keer om een draadloos telefoongesprek te verzenden. De fotofoon was een instrument om geluid draadloos over te brengen via lichtstralen. De GSM is op komst, maar het zal nog even duren. Tot 1991.

1861 De liberale minister van Financiën Walthère Frère-Orban dient zijn ontslag in omdat de regering beslist Franse munten een wettelijke koers in België te geven, ook al zijn het voorlopig alleen nog maar de gouden geldstukken. Hij ziet er terecht een begin van financiële annexatie door Frankrijk in. De zaak loopt dood en Frère-Orban wordt in oktober door zijn collega’s terug opgevist in de regering.

1859 De Amel (Amblève) treedt buiten haar oevers en veroorzaakt een plotse overstroming waarbij 14 mensen om het leven komen.

1839 Een nieuwe wet vermindert het aantal Senatoren van 51 tot 47 en het aantal Kamerleden van 102 tot 95. Volgens de toelichting is dat nodig wegens de ‘inkrimping’ van het Belgisch grondgebied. In werkelijkheid gaat het om het internationaal niet erkend krijgen van een mogelijke aanhechting door België van Nederlands Limburg en het Groothertogdom Luxemburg, waarop men had geanticipeerd. Geen nood, enkele jaren later, in 1847 brengt men het aantal verkozenen terug ‘op peil’. En zelfs meer dan dat: de Senaat krijgt 54 zetels en de Kamer 108.