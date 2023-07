30 juli. Historische dag: Dr. Kellogg lanceert de cornflakes om seksualiteit in te tomen. Althans bij mannen

2004 Enorme gasexplosie te Gellingen, een deelgemeente van Aat (Ath) in de provincie Henegouwen. Nadat er een gaslek is geconstateerd, vindt een zware ontploffing plaats, met een geweldige steekvlam. Door de explosie en de zware brand die volgde, komen 24 mensen om het leven.

2001 Overlijden in Zuidlaren (Drenthe) van Wladimir de Vries (83), beeldhouwer. Zijn oeuvre is breed: van gevelstenen, mozaïeken en muurplastieken tot verzetsmonumenten en grafstenen. Daarnaast maakte hij veel vrijstaande beelden, in brons of natuursteen. De sensuele uitstraling van sommige van zijn werken leidde soms tot discussie met opdrachtgevers en publiek. Vanaf de jaren zestig werd de vraag naar abstracte kunst groter, De Vries bleef echter het figuratieve werk trouw.

1981 De Wet betreffende de bestrijding van racisme en vreemdelingenhaat komt in werking. Daarmee wordt een uitzonderingsprocedure in het leven geroepen die publicaties met een vermeend racistisch karakter onttrekt aan de normale gang van zaken, nl. aan de bevoegdheid van Hof van Assisen. Let wel, in principe vallen ook het aanzetten tot discriminatie, haat of geweld jegens het eigen volk, respectievelijk leden van het eigen volk, onder het wettelijke verbod. Er is immers in art.1 sprake van genoemd gedrag tegen een persoon, een groep of een gemeenschap of de leden ervan, wegens het ras, de huidskleur, de afkomst of de nationale of etnische afstamming van deze persoon of van (de leden van) deze groep of gemeenschap. Nergens staat de beperking te lezen dat het om buitenlandse of geïmmigreerde personen/groepen moet gaan, wil men strafbaar zijn.

1980 Het Israëlische parlement keurt een basiswet goed over ‘Het herenigde Jeruzalem, de eeuwige hoofdstad van Israël’. Dit besluit wordt veroordeeld in alle buitenlandse hoofdsteden, inclusief Bonn en Washington.

1971 Apollo 15: de maanlander Falcon landt op de maan. En men verplaatst zich daar met een voertuig.

1956 In God We Trust wordt aangenomen als het officiële motto van de Verenigde Staten. President Dwight D. Eisenhower ondertekend de resolutie in kwestie. De leuze was ook vóór 1956 al in gebruik. Sinds 1864 stond de tekst al op Amerikaanse munten en vanaf 1957 ook op papiergeld.

‘In God We Trust’ vervangt het inofficiële motto E pluribus unum (Uit velen één) dat sinds 1782 op het grootzegel van de Verenigde Staten staat.

1949 In Parijs neemt de Nationale Vergadering een wet aan die bepaalt dat mensen die tijdens de bezetting zijn vervolgd wegens verzetsdaden, niet langer preventief kunnen worden vastgehouden in het geval ze worden gearresteerd in een zaak van gemeen recht.

1945 De zware Amerikaanse kruiser USS Indianapolis wordt als laatste schip in de Tweede Wereldoorlog getorpedeerd en zinkt.

1937 In de Sovjet-Unie legt Stalin zijn geheime dienst NKVD het operationeel bevel nr. 00447 op ‘over operaties om ex-koelakken, criminelen en andere anti-Sovjet-elementen te onderdrukken’. 767 000 mensen worden gearresteerd. Bijna de helft zal worden doodgeschoten.

1898 De arts John Harvey Kellogg (1852-1943) ontdekt de cornflakes. Bij toeval of niet, dat is de vraag. Kellogg was een uitgesproken tegenstander van alle vormen en soorten van seksualiteit. Daarbij was hij voorstander van zeer verregaande methoden: ‘Een remedie tegen masturbatie die bij jongens vrijwel altijd succes boekt is de besnijdenis. De operatie dient uitgevoerd te worden door een chirurg en zonder het toedienen van verdovingsmiddelen, opdat de kortstondige pijn een reinigende werking op de geest zal hebben. Dit laatste met name als de hele gebeurtenis verbonden wordt met het idee van een bestraffing. Bij meisjes heeft de schrijver ondervonden dat het toepassen van pure fenol op de clitoris een uitstekende manier is om de abnormale lusten te onderdrukken’.

Ook geloofde Kellogg dat de voeding invloed kon hebben op de seksuele lusten. Daarom ontwierp hij een ontbijt (zijn cornflakes), samengesteld uit ingrediënten die de seksuele lusten zo min mogelijk zouden stimuleren.

1868 Geboorte in Erfurt (Thüringen) van de Duitse econoom en essayist Alfred Weber (1868-1958). Broer van de socioloog Max Weber. Hij werd bekend door zijn werk over de logica van industriële locaties en stond dicht bij de conservatieve revolutie.

1845 De extraparlementair Sylvain van de Weyer (1802-1874) treedt aan met een eigen regering, op vraag van Leopold I. Zijn regering is een unionistisch kabinet (katholieken & liberalen), zoals door de koning gewenst. Ze zal het maar acht maanden uithouden en struikelen over de wettelijke regeling van het Middelbaar Onderwijs.

Pijnlijk voor deze Leuvense jurist die een medeoprichter van België was. Van de Weyer steunt aanvankelijk het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, doch zijn liberale overtuiging bracht hem in verzet tegen de politiek van Willem I. Hij wordt een van de leiders van de Belgische afscheiding. Over de Nederlandse taal laat hij zich minachtend uit. Nochtans is zijn Nederlands uitstekend, want hij heeft (ook) gestudeerd aan de Zeevaartschool te Amsterdam. Hij zetelt in de eerste Belgische regering als minister van Buitenlandse Zaken en wordt in juli 1831 gevolmachtigd minister van België te Londen. In deze functies heeft hij een groot aandeel in de beslissingen omtrent het internationaal statuut en de diplomatieke betrekkingen van België. Van de Weyer wordt in toenemende mate een vertrouweling van Leopold I.

Als regeringsleider toont de diplomaat Van de Weyer zich nu plots bijzonder welwillend tegenover de Vlaamse taal- en letterkunde. Wellicht is zijn doel het stimuleren van het samenhorigheidsgevoel binnen de nog jonge Belgische staat. Men kan hem zelfs Vlaamsgezind noemen. Vandaar dat hij in november 1845 in een rede de Vlaamse literatuur huldigt als een ‘levensbeginsel’ van de Belgische nationaliteit. Een paar weken daarvoor had hij Hendrik Conscience, Jan J. de Laet en Karel L. Ledeganck benoemd tot ‘professeurs agrégés’ – zonder leeropdracht evenwel – aan de Gentse universiteit.

Ook zorgde hij voor de aanstelling van Pierre de Decker, Jules de Saint-Genois des Mottes, Jan-Baptist David, kanunnik K.L. Carton en Ferdinand A. Snellaert tot leden van de Académie Royale de Belgique en gaf haar de uitdrukkelijke opdracht ook de werken van Nederlandstalige schrijvers uit te geven. Deze houding van Van de Weyer had de bedoeling een tegenkracht te vormen tegen de niet aflatende druk van Frankrijk op België. En die bedoeling viel samen met de anti-Franse instelling van de Vlaamse Beweging. Van de Weyer bracht zo een grotere erkenning voor de Vlaamse taal- en letterkundigen tot stand in de eerste decennia na 1830.

Als zijn regering in maart 1846 ten val komt, neemt Van de Weyer weer zijn functie als gezant in Londen op. Hij overlijdt daar in 1874 op de leeftijd van 74.

1830 In Rijsel (Frans Vlaanderen) vallen de kurassiers van kolonel de Saint-Belin een menigte arbeiders en werklozen aan die vreedzaam demonstreren tegen armoede.