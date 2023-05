4 mei. Net binnen: filosofe Hypatia naakt gestenigd en levend gevild door christenen

2013 Bij een treinramp in Wetteren (Oost-Vlaanderen) komen giftige stoffen vrij, waaronder acrylonitril. Er valt een dode en 200 gewonden worden opgenomen in het ziekenhuis. Na het ongeluk ontstaat er een giframp. Meer dan duizend mensen moeten geëvacueerd worden.

2006 Dennis Donaldson, voormalig lid van de IRA en gewezen vooraanstaand politicus van Sinn Féin, wordt dood aangetroffen in een afgelegen boerderij in Ulster. Hij zat daar ondergedoken sinds hij in december 1995 toegaf spion te zijn geweest voor de Britse regering.

1998 De Algerijnse migrant Samir Laifa wordt na schermutselingen in het asielzoekerscentrum van Nijmegen doodgeschoten door een politieagent.

1973 Opening van het World Trade Center in New York, de zogenaamde Twin Towers. Deze stortten op 11 september 2001 in nadat ze werden doorboord door twee gekaapte vliegtuigen, bestuurd door moslimterroristen.

1968 Moord op Martin Luther King op het balkon van het Lorraine Motel in Memphis (Tennessee).

1979 In Rawalpindi wordt de Pakistaanse oud-premier Zulfikar Ali Bhutto opgehangen. Hij was vanaf het begin van de jaren zestig al actief in de Pakistaanse politiek. In 1967 richtte hij de Pakistan People’s Party (PPP) op, die een islamitisch socialisme voorstond. Nadat in 1973 het parlementaire stelsel hersteld was, werd hij premier. Zijn regering herstelde ook de autonomie van de Pakistaanse provincies en de bevolkingsgroepen en gaf Pakistan een islamitisch karakter. Bij de verkiezingen van 1977 behaalde de PPP een grote verkiezingszege, maar de oppositie beschuldigde hem van verkiezingsfraude. Legerleider generaal Zia ul-Haq bracht met steun van het leger in juli 1977 Bhutto ten val. In maart 1978 werd hij ter dood veroordeeld. Vanuit de gevangenis droeg hij zijn dochter, Benazir Bhutto (1953-2007), op om zijn politieke strijd voort te zetten. Maar ook dat zal verkeerd aflopen.

1950 De burgerlijke rechtbank van eerste aanleg te Gent besluit tot volledig herstel van al zijn rechten als Belgisch staatsburger van Emiel Verheeke. Hier heeft hij nog drie jaar op moeten wachten, nadat hij in 1947 door de Krijgsraad over de hele lijn was vrijgesproken. Zo komt een einde aan een van de walgelijkste repressiedossiers. Emiel Verheeke was een Vlaamsgezinde syndicalist, na de Eerste Wereldoorlog de leidende figuur van de Christelijke Textielcentrale. Tot aan zijn dood in 1963, op de leeftijd van 81, zal hij nog een koppig gevecht blijven leveren voor eerherstel binnen de christelijke arbeidersbeweging. Dit is er echter nooit gekomen. Zie Vandaag van 20 maart 2022.

1949 Oprichting van de NAVO (Noord Atlantische Verdrags Organisatie).

1941 Het Belgisch zeemanshuis te Liverpool explodeert ten gevolge van een luchtmijn. Daardoor komen 23 landgenoten om het leven.

1904 De VS nemen de bouw van het Panamakanaal over. In 1881 waren de Fransen begonnen met de bouw van het kanaal, maar nu wordt het werk overgedragen aan de Amerikanen onder de leiding van hoofdingenieur George W. Goethals (1858-1928), een zoon van Vlaamse immigranten uit Stekene (Oost-Vlaanderen). Het 81 kilometer lange Panamakanaal verbindt de Atlantische met de Stille Oceaan. Voordat het Panamakanaal bestond, was een scheepsreis van New York naar San Francisco een tocht van 21 000 kilometer die indertijd zeker een maand duurde.

1896 Geboorte in Gent van Germain Lefever, Vlaams-nationaal onderwijzer en oud-strijder. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog onderbrak Lefever zijn studies aan de Gentse rijksnormaalschool. In januari 1916 wordt hij opgeroepen voor legerdienst. Hij wordt aangesteld als brancardier in de zesde legerdivisie en neemt spoedig actief deel aan de geheime Frontbeweging. Hij hervat als soldaat in maart 1919 zijn studies, behaalt zijn diploma van onderwijzer en wordt na de demobilisatie aan een Gentse stadsschool aangesteld.

In 1920 wordt hij actief in het Verbond der Vlaamse Oud-strijders (VOS), eerst als voorzitter van de Gentse afdeling, vervolgens ook als secretaris voor Oost-Vlaanderen. Samen met Gaston Rombaut legde hij er een drukke activiteit aan de dag en bouwde zowel de afdeling als de provincie uit tot een bolwerk van VOS. Vanaf eind 1923 zit hij in het hoofdbestuur en eind 1928 wordt hij ondervoorzitter. Hij profileert zich als een pacifist en een gematigd Vlaams-nationalist. Lefever wordt in 1928, als vertegenwoordiger van VOS, ook raadslid in het IJzerbedevaartcomité en werkt daar nauw samen met Frans Daels.

Van 1932 tot 1945 is Lefever algemeen voorzitter van VOS. Als hij in 1933 wordt aangetast door longtuberculose, een gevolg van de oorlog, wordt hij als onderwijzer gepensioneerd. Tot 1939 moet hij een relatieve rust in acht nemen. Toch kan hij, mede dankzij de inzet van algemeen secretaris Karel de Feyter, van VOS een van de belangrijkste verenigingen van de niet-partijpolitieke Vlaamse beweging maken. Samen geven zij VOS een strijdbaar Vlaams-nationaal profiel op het gebied van amnestie, oud-strijdersbelangen, pacifisme en internationale politiek (Los van Frankrijk-actie).

Na mei 1940 steunt Lefever Leopold III en Hendrik de Man, waardoor VOS in de collaboratie beland. In februari 1941 wordt Lefever kabinetschef van Hendrik Elias (commissaris-burgemeester van Gent), in november 1941 schepen van onderwijs en in februari 1943 burgemeester van Groot-Gent. Zo komt het dagelijks bestuur van VOS volledig in handen van De Feyter, al blijft Lefever als voorzitter mee het beleid bepalen. Dat maakt hem medeverantwoordelijk voor de stichting van de Vlaamse Wacht in mei 1941.

In 1945 wordt hij aangehouden, in 1946 tot de doodstraf veroordeeld, maar in 1951 voorwaardelijk vrijgelaten. Lefever wordt in 1963 weer opgenomen in het hoofdbestuur van VOS, alsook in de raad van beheer van het IJzerbedevaartcomité, maar hij blijft er op de achtergrond. Hij overlijdt in 1963 op de leeftijd van 73.

1850 De Kamer keurt de nieuwe wet op het Middelbaar Onderwijs goed met 72 tegen 25 stemmen bij 4 onthoudingen. De organisatie van het godsdienstonderwijs en de beperking van de gemeentelijke autonomie zijn de belangrijkste verwijten van de katholieke oppositie. Geestelijken zullen vanaf nu worden uitgenodigd om godsdienstonderwijs te geven, net zoals de andere vakken worden onderwezen. En de bisschoppen zullen verder geen controle meer mogen uitoefenen op de samenstelling van het gehele lerarenkorps.

415 Even bekend om haar schoonheid als om haar cultuur, wordt de neoplatonische wiskundige en filosofe Hypatia, dochter van de astronoom Theon van Alexandrië, naakt gestenigd en vervolgens levend gevild en in stukken gehakt in een straat van Alexandrië. De daders zijn een troep christelijke relschoppers opgehitst door monniken die de bevelen van bisschop Cyrillus opvolgen. Hypatia was houder van een leerstoel filosofie in Alexandrië en had werken over filosofie, wiskunde en astronomie gepubliceerd die allemaal vernietigd lijken te zijn. Het martelaarschap van Hypatia zal veel kunstenaars en schrijvers inspireren. Cyrillus wordt heilig verklaard.

Hypatia is nu in Vlaanderen de naam van een meldpunt voor slachtoffers van woke, cancel culture en andere vormen van poco-onverdraagzaamheid. Zie https://www.hypatia-academia.be/.