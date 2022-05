4 mei. Net binnen: Pippi Langkous geboren

Elk jaar Internationale Dag van de Brandweer. Op deze dag worden de brandweermannen en -vrouwen geëerd die elke dag hun leven in de waagschaal stellen om levens en eigendommen te redden. Ook worden degenen herdacht die tijdens hun inzet om het leven zijn gekomen. Aanleiding voor het instellen van deze dag was een tragisch ongeluk op 2 december 1998 in Australië waarbij vijf brandweerlui om het leven kwamen tijdens het blussen van een bosbrand.

Het symbool van de ‘Internationale Dag van de Brandweer’ is een blauw-rood lint, dat door brandweerlieden en sympathisanten op deze dag wordt gedragen. Rood staat voor vuur, blauw voor water. Vier mei is ook de naamdag van Sint Florian, de beschermheilige van onder meer brandblussers.

2018 Overlijden in Aerdenhout (Noord-Holland) van de schrijfster, journaliste en feministe Renate Dorrestein (64). Bekend van haar zijn onder meer Buitenstaanders, Noorderlicht, Verborgen gebreken, Een hart van steen, Zonder genade, Het geheim van de schrijver, Zolang er leven is, Mijn zoon heeft een seksleven en ik lees mijn moeder Roodkapje voor, Is er hoop, De leesclub, Weerwater, Reddende engel en haar autobiografie Dagelijks werk. Veelgelezen waren ook haar columns in De Tijd en Opzij. Ze begon als journaliste bij Panorama.

1970 Op de campus van de staatsuniversiteit in het Amerikaanse Kent (Ohio) worden vier studenten doodgeschoten door leden van de Nationale Garde. Op de campus werd al sinds het begin van die maand fel gedemonstreerd tegen de Vietnamoorlog. Om ‘de orde te herstellen’ op de campus wordt de Nationale Garde ingezet. Na verschillende confrontaties met de studenten lijkt de rust terug te keren. Onverwachts vuren achtentwintig leden van de Nationale Garde dan echter op een groep studenten. Daarbij komen vier studenten om het leven: Allison Krause (19), Jeffrey Miller (20), Sandra Scheuer (20) en William Schroeder (19).

1959 Geboorte in Kisa (Zweden) van Inger Nilsson. Haar naam en faam is onlosmakelijk verbonden met Pippi Langkous, de sympathieke schelmfiguur van Astrid Lindgren. Inger speelt de rol gedurende vier jaar, vanaf haar negende in een televisieserie (1969-1973) en in een aantal films. Als volwassen actrice werd Inger Nilsson voor vrijwel geen enkele rol meer gevraagd. Zelf wijt zij dat aan haar bekendheid als ‘Pippi’: volgens haar is het voor mensen onmogelijk geworden om nog iemand anders dan Pippi in haar te zien. Tegenwoordig verdient zij de kost als secretaresse en woont ze in Stockholm.

1957 Oprichting van het Genootschap De Nederlanden in Europa, een vereniging ter bevordering van de culturele integratie tussen Vlaanderen en Nederland, op initiatief van de Nederlandse ingenieur Leendert van Soest. Het merendeel van de Vlaamse en Nederlandse stichters was voor de Tweede Wereldoorlog actief geweest in het Diets Studentenverbond (DSV). Doel van de vereniging was ‘ongeacht het staatkundig verband waarin de Nederlandssprekende gemeenschappen in Europa leven, het samenhorigheidsbesef versterken van allen, die daartoe behoren en daarbij opkomen voor hun recht om hun eigen volksaard op eigen wijze te ontwikkelen’.

Naast conferenties met algemene thema’s werden er bijeenkomsten met deskundigen belegd over specifieke onderwerpen als pers, onderwijs, vakbeweging en ruimtelijke ordening. In 1958 werd Pieter Geyl algemeen voorzitter en Arie W. Willemsen algemeen secretaris. Voorzitters voor respectievelijk Vlaanderen en Nederland waren Willem Melis en Herman Cohen Stuart. Secretaris voor Vlaanderen was eerst Jaak van Waeg, later Johan

Fleerackers. De vereniging ging in 1962 op in het Algemeen-Nederlands Verbond.

1936 Een nieuwe wet stelt ook het dragen van uniformen strafbaar. Vooral het Verdinaso van Joris van Severen wordt hierdoor getroffen. Het had een geheel eigen stijl ontwikkeld die grondig verschilde van die van andere Vlaams-nationale organisaties en die stijl kwam het meest tot uitdrukking in de Dinaso Militanten Orde (DMO) die militair was georganiseerd. De DMO-uniformen verdwijnen nu meteen.

1936 Geboorte in Amsterdam van de actrice en politica Nelly Frijda. Ze maakte naam als de gezellige, sigaren rokende Ma Flodder in de films en tv-serie Flodder en verder in Mama is boos, De stilte rond Christine M., Cha cha, Eline Vere, Kwade reuk, Kees de jongen, Het zwijgen en de tv-series Wet & waan, Annie M.G. enz. In 2010-2011 zat ze in de Amsterdamse gemeenteraad voor de lokale partij Red Amsterdam.

1929 Geboorte in Elsene (Brussel) van de Nederlands-Britse actrice Audrey Hepburn, met haar ware naam Audrey Kathleen van Heemstra Hepburn-Ruston. Ze groeide op in Arnhem, haar moeder was de Nederlandse barones Ella van Heemstra en haar vader een Iers-Britse bankier. Ze had het imago van de voorname, maar niet arrogante dame – en dat klopte ook. Bekende films van haar zijn My fair lady, Breakfast at Tiffany’s, Bloodline, The unforgiven, The nun’s story, How to steal a million, Wait until dark en Sabrina. Ze ontving een Oscar voor Roman holiday.

Audrey Hepburn is tweemaal getrouwd geweest, had twee kinderen en kende vier miskramen. In haar laatste jaren was haar levenspartner de negen jaar jongere Nederlandse acteur Robert Wolders. Ze overleed in 1993 aan kanker.

1912 Overlijden in Baltimore (Maryland) van Nettie Stevens (50), vooraanstaande Amerikaanse genetica. Stevens ontdekte in 1905 de geslachtschromosomen.

1883 Geboorte in Antwerpen van de Vlaamse wielrenner, motorcoureur, stuntvlieger en oorlogspiloot Jan Olieslagers, bijgenaamd ‘den Antwerpsen Duivel’. Legendarische waaghals. Als motorcoureur boekte hij in 1901 een ‘wereldsnelheidsrecord’ door 80 km/u. te rijden. Als piloot brak hij diverse wereldrecords, en hij bracht in 1919 het hoogterecord op 1524 meter. Tijdens de Eerste Wereldoorlog haalde hij in 92 luchtgevechten zeker zes Duitse toestellen neer. Hij overlijdt in 1942 op zijn 59ste.

Voor de zeventigste verjaardag van zijn geboorte werd in mei 1953 een standbeeld van Jan Olieslagers opgericht op de toegangsweg naar de luchthaven van Deurne (Antwerpen). Het standbeeld is van de hand van Willy Kreitz.

1814 Ex-keizer Napoleon I begint zijn ballingschap op het eiland Elba. De banneling houdt wel zijn keizerstitel, niet langer als ‘keizer der Fransen’, maar als soeverein vorst van Elba! Hij krijgt jaarlijks een lijfrente van 2 miljoen Franse frank en mag 1000 soldaten meenemen als lijfwacht. Napoleon zou al na 10 maanden ontsnappen van Elba en uiteindelijk weer de macht grijpen in Frankrijk, tot zijn nederlaag in de Slag bij Waterloo op 18 juni 1815.

1675 Koning Charles II geeft opdracht voor de bouw van de Royal Greenwich Observatory (sterrenwacht).

1626 De Nederlandse kolonist Peter Minnewit (of Minuit) waarvan de protestantse ouders uit Doornik afkomstig waren, komt aan in Nieuw-Nederland waarvan hij later de derde gouverneur wordt. Hij vestigt zich op Manhattan Island dat hij later voor 60 gulden (24 dollar) van de Indianen koopt.