5 mei. Net binnen: eerste nummer Pravda verschenen

Elk jaar Sinds 1991 Internationale Dag van de Vroedvrouw waarbij in meer dan 50 landen het werk van verloskundigen in het zonnetje wordt gezet. Een Nederlands initiatief.

2006 Overlijden in Gent van Liane Soudan (85), Vlaams muziekpedagoge. Als jong meisje behaalde ze aan het Koninklijk Gents Muziekconservatorium niet minder dan 12 eerste prijzen in verschillende disciplines: notenleer, zang, koorleiding, piano, compositie, piano met twee, harmonie, enz. Ze gaf jarenlang les aan het Gentse Muziekconservatorium en was de koorleidster van de Gentse Opera.

2004 Overlijden in Bunnik (Utrecht) van Thea Beckman (80), schrijfster, vooral bekend door haar historische jeugdromans als Kruistocht in spijkerbroek, Zwerftocht met Korilu, Stad in storm, Wonderkinderen, Een bos vol spoken, De gouden dolk enz. Daarnaast schreef ze ook rubrieken in De Haagse Post en andere bladen.

1981 De Noord-Ierse IRA-activist Bobby Sands sterft op 27-jarige leeftijd in de Maze-gevangenis nabij Belfast, op de 66ste dag van zijn hongerstaking. Zijn dood is aanleiding voor ernstige rellen in Belfast en Londonderry. Zo’n 100 000 mensen wonen zijn begrafenis bij. Na hem overleden nog 9 andere IRA-hongerstakers als gevolg van hun actie. Met de hongerstaking wilden IRA-gevangenen afdwingen dat ze door de Britse regering zouden worden behandeld als politieke gevangenen. Maar premier Margaret Thatcher geeft geen krimp. De offergang van de Ierse gevangenen wekt wereldwijd hoog oplaaiende emoties.

1956 Geboorte in Nieuwpoort van Luc Zeebroek, beter bekend als Kamagurka, Vlaams cartoonist, striptekenaar, illustrator, schrijver, theater- en televisiemaker. Trad op met theatershows, had een radioshow samen met Herr Seele (pseud. Peter van Heirseele) in Brussel en maakte met hem satirische tv-programma’s in Vlaanderen (VRT) en in Nederland (VPRO). Hij speelde en zong in diverse muziekgroepen, publiceerde in talloze kranten en tijdschriften en schreef een kindersprookje, toneelstukken en scenario’s voor de strip Cowboy Henk van Herr Seele.

1955 West-Duitsland herkrijgt volledige soevereiniteit. Maar de hereniging van het land is nog niet aan de orde.

1950 Geboorte in Tilburg (Noord-Brabant) van Maggie MacNeal, als Sjoukje van ’t Spijker, zangeres en tv-presentatrice. Vormde het duo Mouth & MacNeal met Willem Duyn, bekend van onder meer Hello-A, How do you do, You kou la le loupi, Ik zie een ster. Solo, vanaf 1974: When you’re gone, Fools together, Terug naar de kust,... Ze zong ook in The Dutch Divas, met Marga Bult en Sandra Reemer.

1949 Tien Europese landen stellen de Raad van Europa in, de eerste stap op weg naar een verenigd Europa. Toen waren Europese instellingen nog hoopdragers…

1945 Radio Praag roept op: ‘Dood Duitse vrouwen en kinderen!’ Zowat 60 000 Duitse burgers die zich in Praag hadden teruggetrokken om zich aan de Amerikanen over te geven, worden in de Tsjechoslowaakse hoofdstad afgemaakt. Honderden jonge vrouwen worden ontkleed, aan de voeten opgehangen, besproeid met benzine en levend verbrand. Zwangere vrouwen worden opengereten, anderen verdronken in de Moldau. Zieke en gekwetste Duitse burgers die werden verzorgd in het sanatorium Podols worden in hun bed afgemaakt. Op 10 mei doet de Tsjechoslowaakse regering haar intrede in de stad.

1944 De Vlaamse auteur Felix Timmermans (1886-1947) voltooit het manuscript van Adriaan Brouwer, zijn laatste boek. Het verschijnt postuum in 1948.

1944 De Belgische regering in Londen wil gemeenten, provincies, ministeries en parastatalen grondig zuiveren van ‘onwaardigen‘. Een eerste ‘besluitwet’ vernietigt zowat alle bestuursdaden die de secretarissen-generaal en hun administratie na 16 mei 1940 hadden gesteld. Met één pennentrek verdwijnen daarmee duizenden leden van het politiek en het ambtelijk personeel uit het staatsapparaat.

1923 Het Algemeen Vlaams Hoogstudenten Verbond (AVHV) sluit aan bij het in 1922 opgerichte Diets Studentenverbond (DSV).

1917 Nadat de ministeriële bevoegdheden Kunsten en Wetenschappen (onderwijs) al in 1916 waren gesplitst volgen nu Landbouw en Nijverheid, op 12 mei Binnenlandse Zaken, op 9 juni Justitie, op 30 juli Openbare Werken, op 13 september Zeewezen, Post en Telegraaf en op 11 april 1918 Financiën.

1912 In Sint-Petersburg verschijnt voor het eerst het bolsjewistische partijblad Pravda (Russisch voor De Waarheid). Zes maanden later noteert Lenin in zijn dagboek: ‘De stichting van de Pravda blijft een opmerkelijk bewijs van het bewustzijn, de energie en de cohesie van de Russische arbeiders’.

1865 De eerste treinroof uit de geschiedenis heeft plaats in de buurt van North Bend, Ohio (Verenigde Staten).

1862 Mexicaanse vrijheidsstrijders verslaan een Franse troepenmacht in de Slag bij Puebla. De herdenking van de slag groeit aan het eind van de 20ste eeuw tot de Cinco de mayo-viering, een commercieel Mexicaans feest dat ook in het zuiden van de Verenigde Staten uitbundig wordt gevierd met veel tequila, margarita, salsa en guacamole. Veel Amerikanen verwarren Cinco de mayo met de viering van de Mexicaanse onafhankelijkheid. In werkelijkheid is dat ‘Grito de Dolores’, op 16 september.

1846 Geboorte in Wola Okrzejska (provincie Lublin, Polen) van Henryk Sienkiewicz, Pools schrijver, Nobelprijs voor de Literatuur 1905. Hij werd wereldberoemd door zijn historische roman Quo vadis uit 1896, vooral toen die in 1951 werd verfilmd met in de hoofdrollen Robert Taylor, Deborah Kerr en Peter Ustinov (als keizer Nero). Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog week Sienkiewicz uit naar Zwitserland. Hij overleed daar in 1916 in Vevey, aan het meer van Genève, op zijn 70ste.

1835 De eerste spoorlijn op het Europees continent wordt aangelegd tussen Brussel en Mechelen. De lijn was 25 km lang.

1818 Geboorte in Trier (Rijnland-Palts) van Karl Marx.

1813 Geboorte in Kopenhagen van Søren Kierkegaard, Deens filosoof, wegbereider en eerste vertegenwoordiger van het existentialisme. Deze filosofische – en ook literaire – stroming stelt individuele vrijheid, verantwoordelijkheid en subjectiviteit voorop. Bekende werken van Kierkegaard zijn Frygt og baeven (Vrees en beven), Enten-eller (Ofwel/ofwel), Stadier paa Livets Vei (Stadia op de levensweg), Philosophiske Smuler (Filosofische kruimels). Hij overleed in 1855 op zijn 42ste door uitputting en een zwakke gezondheid.

1789 Geboorte in Zandvoort van Simon Paap, bijgenaamd ‘Jaapje van Zandvoort’. Paap was ongeveer 80 cm klein en de ‘bekendste dwerg van Nederland’. Hij woog 14 kilo. Hij verdiende de kost als attractie op kermissen en jaarmarkten waar hij zich ook tegen betaling liet rondgooien. Hij zou daarmee de uitvinder zijn geweest van het ‘dwergwerpen’. Hij overleed in 1828, 39 jaar oud, aan een longontsteking in Dendermonde.

1494 De Italiaanse ontdekkingsreiziger (in Spaanse dienst) Christoffel Columbus ontdekt Jamaica en noemt het Santa Gloria. Het eiland stond ook bekend als Xaymaca. De oorspronkelijke bewoners, de Arawak indianen, probeerden de mannen van Columbus te verhinderen om in de St. Ann’s Bay aan land te gaan, maar verloren de strijd. De Arawak worden later volledig uitgemoord door de Spaanse bezetters.