6 april. Net binnen: De Nachtwacht beschadigd door zuuraanval

Elk jaar In Indonesië Nationale Dag van de Vissers, waarop dit beroep centraal staat. Deze dag, Hari Nelayan Nasional, werd ingesteld om de belangrijke bijdrage van Indonesische vissers aan de economie van het land te benadrukken en om het publiek bewust te maken van de uitdagingen waar zij dagelijks voor staan.

2003 Tijdens de Golfoorlog in Irak nemen Amerikaanse troepen bij vergissing uit Koerdische strijdkrachten en ook nog eigen Amerikaanse commando’s onder vuur.

1994 Het vliegtuig van president Juvénal Habyarimana (Rwanda) en president Cyprien Ntaryamira (Burundi) wordt met een raket neergeschoten. De hierop volgende oorlog tussen Tutsi’s en Hutu’s met wrede moordpartijen (de Rwandese genocide) kost 800 000 mensen het leven. De strijd duurt tot half juli, 100 dagen. De meeste moorden werden gepleegd door twee Hutu-milities.

1990 In het Rijksmuseum Amsterdam spuit een 31-jarige geesteszieke inwoner van Den Haag zwavelzuur op Rembrandts beroemde schilderij De Nachtwacht.

1963 Officiële oprichting van de NV Nederlandse Gasunie, op kasteel Oud-Wassenaar. Het bedrijf wordt belast met de verkoop en het transport van Nederlands aardgas. Aandeelhouders zijn Esso (25%), Shell (25%), Energie Beheer Nederland (40%) en de Nederlandse Staat (10%). De gasbel van Slochteren was al in 1959 aangeboord.

1960 Overlijden in Abdij De Slangenberg (Doetinchem, Gelderland) van Ernest Michel (60), journalist, dichter en politiek activist. Hij was de eerste contactman in Nederland van het Verbond van Dietse Nationaal Solidaristen (Verdinaso) van Joris van Severen, maar verliet deze beweging in 1938.

1945 Begin van de ‘Russenoorlog’ op het Waddeneiland Texel. In de vroege ochtend komt een bataljon Georgische militairen op Texel in opstand tegen de Duitsers. De Georgiërs zijn gevangenen uit het begin van de Tweede Wereldoorlog die nadien – al of niet vrijwillig – dienst hadden genomen in het Duitse leger. Met messen en bajonetten overvallen de Georgiërs nu alle Duitsers in hun directe omgeving. De codenaam van hun operatie luidt Dag der Geboorte. De strijd op Texel zal nog tot 20 mei 1945 duren. Texel wordt daarmee het laatste slagveld in Europa in de Tweede Wereldoorlog. Afgezien van het Oekraïens verzet tegen Poolse en Russische communisten dat het na 1945 onder de leiding van Stepan Bandera uithield tot in de vroege jaren vijftig.

1926 Geboorte in Armagh van de Noord-Ierse politicus en predikant Ian Paisley, leider van de fundamentalistische protestanten van de Democratic Unionist Party (DUP). Na lange strijd tegen de IRA en Sinn Féin sluit hij in mei 2007 toch een regeringscoalitie met hen en werd hij premier van Noord-Ierland, tot mei 2008. Van 1979 tot 2004 was hij ook lid van het Europees Parlement. Daar verstoorde hij in 1988 een toespraak van paus Johannes-Paulus II en noemde hij de paus een ‘antichrist’. Hij overlijdt in 2014.

1909 De Amerikaanse poolreiziger Robert Peary zou met zijn assistent Matthew Henson en vier Inuit de Noordpool hebben bereikt. ‘Zou’, want op basis van later onderzoek van zijn dagboeken wordt de prestatie betwijfeld. Onder meer lijken de volgens het logboek afgelegde afstanden onwaarschijnlijk en was er op het moment van de aankomst op de Noordpool toevallig niemand anders dan Peary die de meetgegevens kon bevestigen. Peary was niet alleen in deze wedloop. Aan het eind van de 19de eeuw wordt de Noordpool als de laatste niet ontdekte plek op het noordelijk halfrond gezien. Het zoeken naar de Magnetische Pool, het exacte bovenpunt van de aardbol, mondt uit in een internationale wedstrijd met teams uit Amerika, Groot-Brittannië en Noorwegen, fanatiek vechtend voor de eer om er als eerste te zijn.

1904 Geboorte in Kortrijk van Gaston Lambrecht, Vlaams-nationaal priester, een tijdje toch. Als seminarist zet Lambrecht zich in voor het Algemeen Katholiek Vlaams Studentenverbond (AKVS). Omwille van zijn Vlaams-nationaal engagement wordt hij eind 1927 uit het Brugse Grootseminarie gezet. Lambrecht gaat naar Rijsel in Frans-Vlaanderen, waar hij op 21 september 1929 tot priester wordt gewijd. In 1930 promoveert hij in Rome tot doctor in de theologie. Daarna is hij werkzaam als kapelaan en leraar op verschillende plaatsen in Frans-Vlaanderen en Noord-Frankrijk. Bij de mobilisatie in 1939 keert hij terug naar Vlaanderen.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog volgt Lambrecht het Vlaams Nationaal Verbond (VNV). In 1942 krijgt hij de leiding van de pas opgerichte Provinciale Cultuurdienst van West-Vlaanderen. Zijn radicale Heel-Nederlandse overtuiging wordt niet op prijs gesteld door de West-Vlaamse VNV-gouwleider Jeroom Leuridan. Hij krijgt moeilijkheden met de bezetter. De door Gaston Lambrecht opgezette tentoonstelling Ons Eigen Erf mag wegens haar Heel-Nederlandse en te godsdienstige karakter niet doorgaan.

In september 1944 wordt Lambrecht korte tijd geïnterneerd in Oostduinkerke. Hij slaagt erin onder te duiken in Brussel en begint een radicaal ander leven: hij verlaat het priesterambt, treedt in het huwelijk en begint in Brussel met een eigen uitgeverij La Renaissance/Les Arcades. In de Vlaamse beweging wordt hij niet meer opgemerkt. Hij overlijdt in 1972.

1896 Officiële opening van de eerste ‘moderne’ Olympische Spelen, in Athene, Griekenland. Initiatiefnemer is de Franse baron Pierre de Coubertin (1863-1937). Er doen 241 atleten uit 14 landen mee, waaronder geen Belgen of Nederlanders. En ook geen vrouwen. Het zijn de eerste Olympische Spelen sinds de Romeinse keizer Theodosius I de klassieke Olympische Spelen in het jaar 393 bij edict had verboden, omdat zij door hun heidens karakter een bedreiging zouden vormen voor het christendom.

1890 Geboorte in Kediri op Java van Anthony Fokker, Nederlandse vliegtuigbouwer en luchtvaartpionier naar wie de Fokker-vliegtuigen zijn genoemd. Met de stichting in 1919 van de NV Fokker wordt hij de vader van de Nederlandse vliegtuigbouwindustrie. Zijn eerste vliegtuig is ‘De Spin’. Hij doet tijdens de Eerste Wereldoorlog gouden zaken met beide partijen, maar kiest uiteindelijk voor Duitsland – tot en met het Duitse staatsburgerschap. In 1917 werkt hij intens samen met samen met Duitse kampioenvliegenier Manfred von Richthofen (1892-1918, bijgenaamd ‘De Rode Baron’). In 1922 verhuist Anthony Fokker naar de VS en wordt daar onder meer president van de Fokker Aircraft Corporation of America. Hij schrijft zijn autobiografie: The flying Dutchman. Hij overlijdt in 1939. En hoeft dus geen tweede keer te kiezen.

1652 Aankomst van Jan van Riebeeck in de Tafelbaai op de Kaap, vergezeld van zijn vrouw Maria de La Quellerie, dochter van een Waals predikant te Rotterdam, en van hun eerste kindje dat net acht maanden oud is. De Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) richt op Kaap de Goede Hoop een verversingspost op, een tussenstop voor proviandering, die later zal uitgroeien tot de Republiek Zuid-Afrika. De VOC zal er tot 1795 de baas blijven.

1572 De Watergeuzen veroveren de stad Vlissingen op de Spaanse troepen van Alva.