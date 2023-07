6 juli. Net binnen: Geert Bourgeois geboren

Elk jaar Op de Comoren Onafhankelijkheidsdag, nationale feestdag. Op 22 december 1974 werd een referendum over de onafhankelijkheid gehouden op deze vulkanische eilandengroep in de Indische Oceaan, die destijds een Franse kolonie was. Bij het referendum stemt de overgrote meerderheid voor de onafhankelijkheid. Bijna alle tegenstemmen worden uitgebracht op één eiland, Mayotte, waar de bevolking in meerderheid stemt voor een voortzetting van het Franse bewind. Als resultaat verklaart de Unie der Comoren – bestaande uit de eilanden Grande Comore, Anjouan, Mohéli en enkele kleinere eilanden – zich op 6 juli 1975 onafhankelijk, terwijl het eiland Mayotte Frans blijft.

2020 Overlijden in Rome van Ennio Morricone (91), Italiaans componist, dirigent en trompettist die muziek voor ongeveer 500 films en televisieseries componeerde en orkestreerde. Hij componeerde tevens een honderdtal popliedjes, meer dan 150 klassieke composities zoals een opera, een tiental viool- en pianoconcerten en kamermuziek. Hij is tevens de winnaar van een Oscar voor beste originele muziek, die hij in 2016 op 87-jarige leeftijd in ontvangst mocht nemen. Daarmee is hij de op één na oudste winnaar ooit van een Oscar. Ennio Morricone behoort tot de meest gewaardeerde en invloedrijkste componisten van zijn generatie.

2007 In zijn geboortestad Vlissingen (Zeeland) vindt de Vlootschouw Michiel de Ruyter plaats in het kader van het Michiel de Ruyter-jaar. Hij wordt als een van grootste Nederlandse zeehelden beschouwd. Hij maakt vooral naam door een slimme politiek-militaire actie. Nadat de Engelse marine een vloot van 170 Nederlandse koopvaardijschepen voor Vlieland (Waddenzee) heeft aangevallen en in brand gestoken steken ze ook nog eens in het dorp West-Terschelling 250 van de 300 huizen in brand. Een grote stroom vluchtelingen zoekt onderdak in de havenstad Harlingen (Friesland).

De Nederlandse vloot slaat in juni 1667 terug met de Tocht naar Chatham, een succesvolle aanval op de Engelse oorlogsvloot en scheepswerven, onder het bevel van admiraal Michiel de Ruyter. Ze varen de Theems op en hierna de Medway tot in Chatham, sinds 1560 de belangrijkste Engelse marinebasis. Ze brengen er dertien schepen tot zinken en enteren de HMS Royal Charles, het vlaggenschip van de Engelse vloot. Dat wordt meegesleept naar Nederland en daar gesloopt. De achterzijde hangt nu in het Rijksmuseum in Amsterdam. De Ruyter wordt daardoor wereldwijd vermaard.

In 1672 sluiten Frankrijk en Engeland een bondgenootschap om het Nederlandse zee-overwicht in te perken. Met drie succesvolle zeeslagen zorgt De Ruyter ervoor dat Engeland en Frankrijk verliezen. Beslissend is de slag bij Kijkduin op 21 augustus 1673. Hoewel de Engelsen en Fransen een grotere vloot hebben met meer munitie, zeilt De Ruyter recht op de vijand af. Door deze aanval wint hij. De Fransen trekken zich terug, waardoor de Nederlandse vloot nauwelijks tegenstand meer heeft. De Ruyter kan zo voorkomen dat de Engelsen op de kust landen.

In 1676 sneuvelt Michiel de Ruyter nabij Syracuse in een gevecht tegen de Fransen. In de Amsterdamse Nieuwe Kerk krijgt hij een marmeren praalgraf.

1988 Na ontploffingen vat het olie-booreiland Piper Alpha vuur en zinkt vervolgens in de Noordzee. Daarbij komen 167 mensen om.

1964 Het Britse protectoraat Nyasaland wordt onafhankelijk en kiest als nieuwe naam Malawi.

1958 In Brussel heeft de Vlaamse Dag van de wereldtentoonstelling ‘Expo 58’ plaats. Tijdens een academische zitting onder het voorzitterschap van de Antwerpse provinciegouverneur Richard Declerck, sprak Achilles Mussche, voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen, over de plaats van Vlaanderen in Europa. Professor Pieter Lambrechts, rector van de Rijksuniversiteit te Gent, handelde over de Vlaamse achterstand in het wetenschappelijk onderzoek. Zijn Leuvense collega Mgr. Honoré van Waeyenbergh pleitte voor het opruimen van de gevolgen van de repressie. In de namiddag werd de academische zitting gevolgd door zang, muziek en dans.

1957 In Woolton wordt het jaarlijkse tuinfeest van de Quarry Bank Grammar School uit Liverpool gehouden. Op aandringen van student John Lennon mag zijn skifflegroepje The Quarry Men spelen. Na het optreden komt Lennon in contact met een andere leerling van de school: Paul McCartney. Het klikt niet meteen en deze twee kunnen noten lezen noch schrijven, maar ze zullen het gezicht van de popmuziek voorgoed veranderen. Als enkele maanden later George Harrison erbij betrokken wordt vormen ze de band Johnny and the Moondogs. Stuart Sutcliffe komt erbij als basgitarist, ze noemen zich The Silver Beetles en dan duurt het even en The Beatles zijn een feit.

1952 Na ongeveer een eeuw in gebruik te zijn geweest, verdwijnen de trams uit de straten van Londen.

1951 Geboorte in Roeselare van Geert Bourgeois, Vlaams-nationaal politicus. Hij studeert rechten aan in Gent en is sinds 1975 advocaat aan de balie van Kortrijk. In de Vlaamse Beweging is hij als tiener al actief, eerst in de KSA-Jong Vlaanderen van Izegem, daarna in het Verbond van Blauwvoetvendels (VBV). Tijdens zijn studententijd militeert hij in de Vlaams-Nationale Studentenunie (VNSU) en ageert hij onder meer in het Taal Aktiekomitee (TAK).

Op zijn zeventiende wordt hij secretaris van de Volksunie (VU), afdeling Izegem, en is hij er voorzitter van de Volksunie-Jongeren. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1976 voert hij de eerste VU-lijst aan in Izegem, waar hij tot in 2018 zetelt in de gemeenteraad. Van 1983 tot 1994 is hij eerste schepen. Daarnaast wordt Bourgeois voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Mandatarissen (1989-1993) en lid van de partijraad. In 1995 wordt hij verkozen tot federaal volksvertegenwoordiger, wat hij blijft tot 2004. Sinds 1996 maakt hij deel uit van het nationaal partijbestuur van de VU.

Bij het uiteenspatten van de Volksunie in 2001 sticht hij samen met onder meer Frieda Brepoels, Eric Defoort, Ben Weyts en Bart De Wever de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) . Van 2001 tot 2004 is hij partijvoorzitter van de N-VA en van 2014 tot 2019 Vlaams minister-president. Sinds 2 juli 2019 zetelt Geert Bourgeois voor de N-VA in het Europees Parlement.

1883 De Kamer debatteert over het wetsvoorstel van de liberaal Paul Janson tot uitbreiding van het kiesrecht tot alle mannen die kunnen lezen en schrijven. Het wordt verwerpen met 116 stemmen tegen 11, bij 6 onthoudingen,

1856 Geboorte in Gent van Edward Anseele, socialistisch politicus. In 1877 is hij medestichter van de Vlaamse Socialistische Partij, maar daarna wordt hij helaas de doodgraver van het Vlaamsvoelende socialisme. In 1918 wordt hij minister van Openbare Werken, in 1925 minister van Spoorwegen en PTT, in 1930 minister van Staat. Een mooie Belgische fin de carrière, ware er niet in 1934 het faillissement geweest van zijn prestigeproject, de Bank van de Arbeid. Vele arbeiders raakten hier al hun spaarcenten kwijt.

