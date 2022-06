6 juni. Historische dag: D-Day

Elk jaar De Wereld Ongediertedag die ons moet attenderen op het belang van ongediertebestrijding voor de volksgezondheid. Wat we zelf kunnen doen om ongedierteplagen te voorkomen staat op deze dag centraal.

2017 De zangeres en presentatrice Sandra Reemer (66) overlijdt in Amsterdam aan borstkanker. Vormde van 1966 tot 1975 het duo Sandra & Andres met Dries Holten (1936-2020). Haar bekendste nummer is True love. Ze nam drie keer deel aan het Eurovisie Songfestival, in 1972 met Als het om de liefde gaat, in 1976 met The party is over, en in 1979 met Colorado.

1990 De eerste foto’s genomen buiten ons zonnestelsel worden door de ruimtesonde Voyager 1 naar de aarde doorgestuurd. Op de foto’s zijn zes planeten te zien, waaronder de aarde, gefotografeerd vanop een afstand van zes miljard kilometer.

1961 Overlijden in Küsnacht (Zwitserland) van Carl Gustav Jung (85), Zwitsers arts, psycholoog, psychiater en hoogleraar, grondlegger van de analytische psychologie en de godsdienstpsychologie. Werken als Von den Wurzeln des Bewustseins. Studien uber den Archetypus uit 1954 (Nederlands: Archetypen, 1987) en Man and his symbols uit 1964 (Nederlands: De mens en zijn symbolen, 1966) werden bestsellers. Naast de betekenis van de religie voor de menselijke psyche bleef Jung in zijn laatste levensjaren verder het collectieve onbewuste bestuderen dat van wezenlijk belang is om het bestaan en functioneren van volkeren te begrijpen.

Op verzoek van zijn vele studenten en volgelingen was hij zelf nog betrokken bij de oprichting van het C.G. Jung-Instituut Zürich door Marie-Louise von Franz, dat zijn psychologie zou gaan uitdragen.

1945 Geboorte te Culemborg (Gelderland) van de zangeres Conny Vink. Ze zong De toeteraar, Bossa nova boy, De pianoles, Maak je niet dik (dun is de mode), In Moskou, Hutsie klutsie, Dansen is plezier voor twee, enz. In de jaren 1970 maakte ze platen met het kinderkoor De Schellebellen. In de jaren 1980 maakte ze een serie Smurfenliedjes als ‘Conny Vink en de Smurfen’. Ze trad op in de revue Blij Blijven en verzorgde kindershows.

1944 Geallieerde troepen landen op stranden in Normandië. Ze worden op D-Day afgezet door een vloot van ruim 6000 schepen. Begin van Operation Overlord, één van de grootste militaire operaties uit de geschiedenis. Eerder waren al 25 000 parachutisten achter Duitse linies geland. De Duitse verdedigers worden verrast maar bieden hevig verzet. De volgende tien dagen zouden in Normandië 600 000 militairen, 95 000 voertuigen en 218 000 ton materieel aan land worden gezet.

De invasie is het keerpunt van de oorlog in West-Europa. Maar er is ook een keerzijde: de Britse en Amerikaanse luchtmacht werpen 10 000 ton brandbommen op burgerdoelen in Normandische steden. In Caen wordt het Miséricorde-hospitaal, barstenvol gekwetsten, volledig in de as gelegd. Geallieerde bombardementen gedurende de bezetting veroorzaken 67 000 doden.

1901 Geboorte in Soerabaja (Java) van de Indonesische staatsman Soekarno, met zijn ware naam Kusno Sosrodihardjo. Hij sticht in 1927 de Partai Nasional Indonesia (PKI), die ‘Indonesia merdeka’ in haar vaandel schreef. Dat betekent niet wat u dacht, maar ‘Indonesië vrij’. Hij roept in 1945 de republiek Indonesië uit, waarvan hij zelf president wordt. Maar in 1967 moet hij plaats maken voor generaal Haji Muhammad Soeharto (1921-2008). Soekarno krijgt huisarrest tot zijn dood in 1970.

1885 Het bekende Amerikaanse Vrijheidsbeeld komt met het Franse schip Isère aan in New York. Het is een geschenk van Frankrijk aan het Amerikaanse volk, ter ere van de Onafhankelijkheidsverklaring de Verenigde Staten en als teken van vriendschap. Op de plaquette in de linkerhand van het beeld staat ‘JULY IV MDCCLXXVI’. Dat betekent 4 juli 1776, de datum van de onafhankelijkheidsverklaring. Het Vrijheidsbeeld is een artistieke creatie van de Fransman Auguste Bartholdi. De technische constructie werd gerealiseerd door Gustave Eiffel, de ontwerper van de naar hem genoemd toren in Parijs. Het is een representatie van de Romeinse godin Libertas (vrijheid). Het beeld werd gebouwd in Frankrijk, weegt in totaal 225 ton en werd in 350 stukken over zee vervoerd naar New York.

1882 De Amerikaanse uitvinder Henry W. Seely uit New York krijgt een patent voor zijn uitvinding van het elektrische strijkijzer.

1875 Geboorte in Lübeck (Schleswig-Holstein) van Thomas Mann, Duits schrijver. Bekende werken van hem zijn Joseph und seine Brüder, Buddenbrooks, Tod in Venedig (Dood in Venetië), Der Zauberberg (De toverberg), Mario und der Zauberer, Doctor Faustus. Mann was een humanistische conservatief. Zijn werk werd sterk beïnvloed door dat van Goethe, Nietzsche en Schopenhauer. In 1929 kreeg hij de Nobelprijs voor Literatuur. Hij week in 1936 voor het Duitse naziregime uit naar Zwitserland, omdat zijn echtgenote, Katia Mann, als Joodse gezien werd. Ze hadden samen zes kinderen en hij wilde geen risico’s lopen. Katia Mann, geboren Katharina Hedwig Pringsheim, kwam uit een schatrijke familie. Van 1939 tot 1952 woonden ze in de Verenigde Staten, maar keerden dan terug naar Zwitserland. Thomas Mann overleed in 1955 in Zürich, Zwitserland.

1869 In Kortrijk wordt de West-Vlaamse Bond voor Taal en Volk opgericht als overkoepelende Vlaamsgezinde organisatie, op initiatief van de Kortrijkse letterkundige vereniging In Vlaanderen Vlaams.

1683 In Oxford opent het Ashmolean, het eerste universiteitsmuseum ter wereld en het oudste museum van Groot-Brittannië.

1580 Geboorte in Herk-de-Stad van de Vlaamse astronoom Godfried Wendelen. Hij verdedigde al de stellingen van Copernicus lang voor Galilei en werd hiervoor door Rome veroordeeld. Negen jaar voor hem ontdekte Wendelen de derde wet van de Duitse astronoom Johann Kepler (het kwadraat van de omlooptijd van een planeet is evenredig met de derdemacht van haar gemiddelde afstand tot de zon). Kepler bevestigde meermaals dat de onderzoekingen van Wendelen hem tot groot nut waren geweest. Godfried Wendelen formuleerde ook de grondslagen van de aantrekkingskracht tussen de planeten, die Newton in 1683 tot zijn gravitatietheorie zouden brengen.

1551 Prins Willem van Oranje trouwt met Anna van Egmont en gaat met haar op het kasteel in Breda wonen. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren: Maria van Nassau (1553-1554), Filips Willem van Oranje (1554-1618) en een tweede Maria van Nassau (1556-1616).

Het was de bedoeling dat het echtpaar in 1558 naar het familieslot in Dillenburg zou reizen, maar Anna werd ziek en de reis werd afgezegd. In maart overleed zij aan de gevolgen van de ziekte, op 25-jarige leeftijd. Zij ligt begraven in een grafkelder onder het praalgraf van Engelbrecht II van Nassau in de Grote of Lieve Vrouwe Kerk te Breda.

Uit de brieven die Willem en Anna aan elkaar schreven, blijkt dat sprake is geweest van een zeer goed huwelijk. De bijnaam die de prins had voor zijn vrouw was Tanneke.