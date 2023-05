6 mei. Historische dag: Brits koningshuis zet achternaam Saksen-Coburg-Gotha bij het huisvuil

2006 Overlijden van Henriëtte Heuten (72), beter bekend onder haar pseudoniem Henriëtte Claessens, historica en schrijfster uit Brasschaat (Antwerpen). Haar magnum opus is ongetwijfeld Leven en liefdes van Leopold I waarin ze, dankzij de ontdekking van het Fonds Goffinet, een volledig nieuw licht werpt op de persoonlijkheid van de vorst.

Over het Koninkrijk der Verenigde Nederlanden (1815-1830) schreef ze: ‘Willem I was een harde werker en een opmerkelijk zakenman. Wat hij op economisch gebied voor onze gewesten heeft gedaan, dwingt werkelijk eerbied af: hij was de persoonlijke stuwkracht die achter de verwezenlijking stond van de openbare werken, de industriële vestigingen en de kredietinstellingen, en de aanleg van wegen en kanalen’.

2002 In Hilversum wordt de Nederlandse politicus Pim Fortuyn (54) vermoord door de ecologist en milieuactivist Volkert van der Graaf. Zie Vandaag van 6 mei 2022.

1937 Bij de ramp met de LZ129 Hindenburg komen 35 mensen om het leven. De catastrofe met de Hindenburg luidt het einde van het tijdperk van de zeppelins in. De zeppelin is een uitvinding van de Duitse legerofficier Ferdinand von Zeppelin (1838-1917). Hij maakte een bestuurbare, sigaarvormige luchtballon met metalen geraamte.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog worden er uiteindelijk ongeveer honderd zeppelins gebouwd die onder meer worden gebruikt voor bombardementen boven Oost-Engeland, een enkele keer wordt ook Londen bereikt. Doordat de luchtafweer zich snel ontwikkelt worden de zeppelins later echter steeds minder ingezet voor bombardementen.

Na 1918 worden de zeppelins op grote schaal ingezet als lijndienst voor burgers. Het beroemdste passagiersluchtschip is de Graf Zeppelin. Dit luchtschip maakt 144 Atlantische oversteken en legt bijna twee miljoen kilometer af. In 1936 wordt de LZ129 Hindenburg voltooid. Deze zeppelin is vernoemd naar de Duitse veldmaarschalk en latere Rijkspresident Paul von Hindenburg. Met een lengte van 245 meter is het op dat moment het grootste luchtschip ter wereld. De zeppelin heeft maar liefst zeventig luxehutten en passagiers kunnen tijdens de vlucht gebruikmaken van een lounge, eetzaal en bar.

Heel veilig is de zeppelin echter niet. De zestien enorme gascellen zijn gevuld met brandbare waterstof. De ontwikkelaars van het luchtschip hadden liever gezien dat de cellen gevuld werden met onbrandbaar helium. Alleen de Verenigde Staten kunnen dat element op dat moment echter op grote schaal leveren en de Amerikanen weigeren helium aan Duitsland te leveren. De ramp met de LZ129 Hindenburg vindt ironisch genoeg plaats in Amerika. Op 6 mei 1937 exploderen de gascellen van het schip kort voor de landing in Lakehurst bij New York. Sommige passagiers weten nog uit het schip te springen. Van de 97 mensen aan boord komen er 35 om het leven.

Deskundigen stellen dat het schip vermoedelijk vlamvatte doordat kapitein Max Pruss de zeppelin voor de landing te scherpe bochten liet maken. Hierdoor zou een kabel geknapt zijn. Deze raakt vervolgens een waterstofzak die hierdoor openscheurt. De Hindenburg raakt vervolgens uit balans. Een vonk springt over en de ontsnappende waterstof vat vuur. De zestien grote gascellen exploderen hierna allemaal.

Zeppelins worden nog altijd gebouwd, maar tegenwoordig nog maar zelden gebruikt.

1928 Geboorte in Schaarbeek van Roger Bourgeois, Vlaams progressist. Hij begint zijn loopbaan als nationaal secretaris van de Katholieke Arbeidersjeugd (KAJ) en voorzitter van de CVP-Jongeren Brussel. Hij evolueert in linkse en Vlaamse richting en breekt in 1964 met de CVP. In oktober 1964 is Bourgeois een van de initiatiefnemers van de Vlaamse Democraten (VD). Hij wordt hoofdredacteur van het partijblad Richting en in februari 1967, na het ontslag van Staf Verrept, voorzitter van de VD. In juni 1968 richten de Vlaamse Democraten samen met de Socialistische Beweging Vlaanderen (SBV) de Revolutionaire Socialisten op. Bourgeois verlaat deze partij in 1969: ze blijkt een filiaal van de trotskistische 4de Internationale te zijn.

In 1977 is Bourgeois weer zeer actief in het Vlaamse verzet tegen het Egmontpact (Anti-Egmontkomitee). Ook nadien blijft hij actief binnen de Vlaamse linkerzijde, onder meer in De Nieuwe Pers nv, uitgeefster van De Nieuwe, en in het communistische Frans Masereelfonds. Hij is betrokken bij enkele pogingen om linkse flaminganten buiten elk partijverband te bundelen: het Vlaams Progressief Alternatief in 1987 en het Vlaams Demokratisch Appel in 1994, allemaal maten voor niets. Roger Bourgeois overlijdt op 27 januari 2023 op de leeftijd van 94.

1917 De activistische Raad van Vlaanderen wordt uitgebreid met volgende Vlaamse hoogleraars: Emiel van Bockstaele (geneeskunde, Gent); Hendrik Schönfeld (geneeskunde, Gent); Antoon Picard (geneeskunde, Gent) en Alfons van Roy (rechten, Gent).

1910 Saksen-Coburg bij het grof vuil. Na het overlijden van zijn vader, Eduard VII, wordt George V koning van Groot-Brittannië en Ierland. George V is overigens niet de oudste zoon van Eduard VII. Dat is prins Albert Victor, maar die overleed in januari 1892, zes weken voor hij met Mary van Teck zou trouwen. In 1893 trouwt dan zijn broer George V met haar! Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog doet George V afstand van al zijn Duitse titels. Hij schudt ook prompt zijn Duitse naam Saksen-Coburg en Gotha af en verandert hem in ‘Windsor’. In Laken is men ‘not amused’.

1889 Officiële opening van de Eiffeltoren in Parijs door… de prins van Wales, de latere George V, hierboven vermeld. Op 31 maart 1889 was de toren al ingehuldigd, maar voor zo’n bouwwerk is één feest onvoldoende. De 317 meter hoge Eiffeltoren is het pronkstuk van de wereldtentoonstelling van 1889 en wordt gezien als één van de niet-klassieke wereldwonderen. De toren is genoemd naar de bouwer, Gustave Eiffel (1832-1923), maar die heette met zijn echte naam Bönickhausen. En geef toe, de ‘Böninckhausentoren’ klinkt minder fraai voor een monument dat is opgericht ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van de Franse Revolutie.

1860 Onder bevel van Giuseppe Garibaldi gaan duizend roodhemden, zoals de Italiaanse nationalisten werden genoemd, in de buurt van Genua aan boord van de schepen Piemonte en Lombardo. Dit is het begin van de expeditie van de ‘Duizend’ die, na de Bourbons uit Napels te hebben verdreven, het ‘koninkrijk der Twee Siciliën’ onder de Italiaanse driekleur brengt.

1758 Geboorte in Atrecht (Arras) van Maximilien de Robespierre, Frans advocaat, voorman van de jakobijnen en enkele jaren dictator tijdens de Franse Revolutie. Onder zijn Schrikbewind (La Terreur) worden in Frankrijk 15 000 mensen onthoofd en naar schatting nog eens 40 000 op andere manieren om het leven gebracht. Na zijn val komt hij op 28 juli 1794 zelf onder de guillotine.

1626 De Nederlandse kolonist Peter Minnewit (of Minuit), waarvan de protestantse ouders uit Doornik afkomstig waren, koopt het grondgebied van Manhattan van Amerikaanse Indianen voor een bedrag van 24 dollar, betaald in glaskralen.