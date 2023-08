6 nieuwe BRICS landen: een nieuwe wereldorde

Terwijl de wereldpers al enkele weken het wereldkampioenschap ‘hardnekkig wegkijken’ aan het winnen is, voltrok zich in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg een stille revolutie die de wereldeconomie danig door elkaar kan en zal schudden. Daar kwamen namelijk de verzamelde BRICS landen (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika) samen om over de uitbreiding van het economische blok te stemmen en - wat niet officieel op de agenda stond maar wel de ronde deed in het fluistercircuit - de gezamenlijke munt te lanceren.…

Terwijl de wereldpers al enkele weken het wereldkampioenschap ‘hardnekkig wegkijken’ aan het winnen is, voltrok zich in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg een stille revolutie die de wereldeconomie danig door elkaar kan en zal schudden.

Daar kwamen namelijk de verzamelde BRICS landen (Brazilië, Rusland, India, China en Zuid-Afrika) samen om over de uitbreiding van het economische blok te stemmen en – wat niet officieel op de agenda stond maar wel de ronde deed in het fluistercircuit – de gezamenlijke munt te lanceren. Over de uitbreiding werd donderdag een historische knoop doorgehakt. BRICS wordt vanaf 2024 uitgebreid met 6 nieuwe landen: Argentinië, Egypte, Ethiopië, Iran, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.

Nieuwe wereldorde

Hoewel er op de conferentie veel sprake was van de eigen wereldmunt, vooral door de Afrikaanse staten, om de almacht van de Amerikaanse dollar te breken, kwam daar uiteindelijk geen beslissing over. Hoewel de realiteit nu al anders is: Vorig jaar verrichten de 5 BRICS-landen minder dan 25% van al hun internationale handel in dollars. Wat niet wegneemt dat we vandaag wel degelijk zijn wakker geworden in een nieuwe wereldorde waar het westen niet langer de lakens uitdeelt, maar de geopolitieke en economische as nu door het Zuidoosten loopt.

Ter illustratie: in Johannesburg was geen enkel westers land uitgenodigd. Volgens insiders wilden vooral de Chinezen er graag de Saoedi’s bij, om de kas van de BRICS Ontwikkelingsbank te spekken. Of het nieuwe blok een erg hechte unie zal worden is overigens twijfelachtig. Bij de stichtende BRICS-landen hingen China en India regelmatig elkaar in de haren en met Iran Ethiopië, Egypte en Argentinië erbij kan je moeilijk spreken van een stabiele economische basis, tenzij je alleen kijkt naar de bodemschatten van de nieuwkomers waar grondstoffen voor de nieuwe mondiale batterij-economie aanwezig zijn. 23/8/23 zal daarom allicht de geschiedenis ingaan als een alternatieve vorm van de OPEC, waar vooral de Chinezen hun fabrieken van gaan profiteren. Nu nog op zoek gaan naar een goed bekkend acroniem voor het nieuwe blok.