6 Vivaldi-ministers spreken geen Nederlands

De populaire Franstalige krant La Dernière Heure beoordeelt samen met politiek wetenschapper Dave Sinardet hoe goed of slecht het Nederlands van de Franstalige, federale ministers is. Dat de meerderheid gebuisd is, hoeft jammer genoeg niet te verbazen. Dat van sommigen lijkt dat ze zelfs niet begrijpen wat ze aflezen, is nog veel erger. Eerst het goede nieuws. PS’ers Pierre-Yves Dermagne (vicepremier) en Thomas Dermine (staatssecretaris voor Economische Relance) behalen respectievelijk een score van 3,5 op 5 en 4 op 5…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

De populaire Franstalige krant La Dernière Heure beoordeelt samen met politiek wetenschapper Dave Sinardet hoe goed of slecht het Nederlands van de Franstalige, federale ministers is. Dat de meerderheid gebuisd is, hoeft jammer genoeg niet te verbazen. Dat van sommigen lijkt dat ze zelfs niet begrijpen wat ze aflezen, is nog veel erger.

Eerst het goede nieuws. PS’ers Pierre-Yves Dermagne (vicepremier) en Thomas Dermine (staatssecretaris voor Economische Relance) behalen respectievelijk een score van 3,5 op 5 en 4 op 5 in de taaltest van La Dernière Heure. Daarmee zijn zij de beste Nederlandskundigen van de Vivaldi-klas. Ecolo’er Georges Gilkinet (minister van Mobiliteit) en Mathieu Michel (staatssecretaris voor Digitalisering) van MR behalen nog een 3,5 op 5. Bij die laatste is dat een verrassing, want volgens Sinardet bestaat over Michel de verkeerde perceptie dat hij eentalig Frans is.

Maar daarna gaat het steil bergaf in de nochtans luchtig opgezette zomerreeks van La Dernière Heure.

Vrouwen

Karine Lalieux en Ludivine Dedonder? Beide vrouwelijke PS-ministers van respectievelijk Pensioenen en Defensie zijn zwaar gebuisd: 1 op 5. Over hen zegt Sinardet dat minstens ‘de indruk bestaat dat wanneer ze een tekst in het Nederlands aflezen, ze niet goed begrijpen wat ze aan het lezen zijn’.

Ook voor minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR, 1 op 5) is Sinardet vernietigend: ‘Tijdens de crisis over de Iraanse visa heeft het parlement voor het eerst kennis kunnen nemen van Lahbibs omgang met het Nederlands. Naast het feit dat haar argumenten weinigen konden bekoren, heeft haar barslechte beheersing van het Nederlands velen geërgerd. Dat schaadt haar reputatie, zo weerklonk het in de wandelgangen.’

Klimaatminister en Ecolo’er Zakia Khattabi behaalt 1,5 op 5 en ‘is aangenaam om naar te luisteren’ volgens Sinardet. ‘Maar ze zou moeite moeten doen om haar boodschap in de Vlaamse media te brengen.’ Haar onbekende partijgenoot Marie-Colline Leroy – de opvolger van staatssecretaris voor gelijke kansen Sarah Schlitz – doet het nóg slechter. Leroy behaalt 1 op 5.

Bij haar aantreden had Leroy volgens de krant nog ‘de beleefdheid om in de studio van Terzake in het Nederlands te verklaren dat zij geen Nederlands spreekt’. Waaraan Sinardet droog toevoegt: ‘Zelfs wanneer ze afleest maakt ze veel fouten. Ook zij geeft de indruk dat ze niet weet wat in haar tekst staat.’

Vakantie in Frankrijk

Tel daar dan nog eens de slechte score van David Clarinval (MR, vicepremier, 1 op 5) bij, en maar liefst zes federale Franstalige ministers scoren onvoldoende. Tot grote ergernis van Dave Sinardet: ‘Als je federaal minister wil worden, dan is het logisch dat je je in beide landstalen moet kunnen uitdrukken. Om minister te kunnen worden zou iedereen een taalexamen moeten afleggen.’

Niet dat La Dernière Heure daarvan onder de indruk is. ‘We meten kennis en vaardigheden van een minister niet af aan een juist of fout vervoegd werkwoord op het einde van een zin. Wij simpele burgers vragen alleen dat een minister zijn of haar dossiers goed beheert’, schrijft hoofdredacteur Jean-Marc Ghéraille in zijn begeleidend editoriaal. En dan: ‘Dat Vlaamse federale ministers of partijvoorzitters goed Frans spreken, is het gevolg van hun studies en/of van hun zomervakanties in Frankrijk.’