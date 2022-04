7 april. Net binnen: Vlaams-nationalist en VOS-secretaris Karel De Feyter overleden

Elk jaar Met de Wereldgezondheidsdag, ieder jaar op 7 april, vraagt de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization, WHO) aandacht voor gezondheid en ziektes in de wereld. De keuze van de dag verwijst naar de stichting van de WHO op 7 april 1948. Het hoofdkwartier van de organisatie is gevestigd in Genève en er zijn zes regionale centra, namelijk in New Delhi, Alexandrië, Manila, Washington, Brazzaville en Kopenhagen.

2018 In Friesland wordt een stuk ‘zingende weg’ geopend op de N357 bij Jelsum: op het wegdek zitten ribbels en automobilisten die eroverheen rijden, horen – als ze precies 60 km/u. rijden – het Friese volkslied. Hopelijk lezen ze dit in Brussel niet.

2003 In de Golfoorlog vallen de Amerikanen het centrum van Bagdad binnen.

2002 Overlijden in Amsterdam van Conny Vandenbos (65), artiestennaam van Jacoba Hollestelle, actrice en presentatrice bij Radio Noordzee en Radio West, maar vooral zangeres van het levenslied. We herinneren ons levendig: Roosje m’n roosje, Drie zomers lang, Sjakie van der Hoek, Wie weet wat liefde is?…

2000 Vaudeville met de Edison Music Award. De Edison is een van de oudste muziekprijzen in de wereld en de oudste in Nederland, maar in 2000 liep het helemaal mis. De Edison Oeuvre Award werd allereerst toegekend aan de popgroep Doe Maar. Toen de leden weigerden om live op te treden tijdens de uitreiking, werd de toekenning ingetrokken. Hierop werd de prijs verleend aan André Hazes, die hem accepteert, tot hij hoort dat de organisatie hem eigenlijk aan Doe Maar had toegekend. Hierop besluit ook Hazes de prijs te weigeren. Dan wordt nog geprobeerd Paul de Leeuw voor de prijs te strikken, maar ook die weigert. In 2012 werd de prijs opnieuw toegekend aan Doe Maar. Ditmaal accepteerde de band de prijs wel.

1995 De laatste IJslandvaarder wordt uit de vaart genomen. Hiermee eindigt het Vlaamse epos van de IJslandvaarders.

1994 Moord op tien Belgische para’s in Kigali (Rwanda).

1987 In Washington opent het Nationale Museum voor Vrouwen in de Kunst. Het is nog steeds een van de weinige vrouwenmusea in de wereld. Toen ik het in de herfst van dat jaar bezocht, stond ik in de inkomhal plots voor drie forse dames die me indringend vroegen: ‘Vergist u zich niet van museum, mijnheer?’. ‘Neen, zei ik, en ik heb overigens al een entreekaartje’. Dat laatste argument bleek overtuigend.

1982 Het noodlot. VVD-politicus en bestuurder Hans Wiegel trouwt in Haren met Marianne Frederiks, de zus van zijn overleden echtgenote Pien (Jacqueline Frederiks, 1954-80), die om het leven was gekomen na een verkeersongeluk. In 2005 komt echter ook Wiegel’s tweede vrouw om bij een verkeersongeluk. Ze slaat tussen Pesse en Spier, in Drenthe, met haar auto over de kop en overlijdt ter plaatse.

1949 Geboorte in Rotterdam van Patricia Paay. Nederlands zangeres. Ze zong samen met haar zus Yvonne Paay van 1983 tot 1987 in The Star Sisters. Solonummers van haar zijn onder meer Je bent niet hip, Corriamo, Who’s that lady with my man, Livin’ without you, Tomorrow. Op televisie was ze onder meer te zien in de reality soap Adams Family. Ze is van 1988 tot 2009 getrouwd met de 15 jaar jongere Adam Curry. Ze was eerder getrouwd met gitarist Gerard Visser en modekoning Joey Fresco.

1946 De Opperste Sovjet beslist dat Köningsberg (Oost-Pruisen) voortaan deel uitmaakt van de Sovjet-Unie. Een referendum komt er niet aan te pas.

1929 De Gentse bisschop Honoré Coppieters verbiedt de jezuïet Jozef Van Opdenbosch de mis op te dragen op de AKVS-gouwdag Oost-Vlaanderen omdat een van de organisatoren, Amaat Bockaert, aan de Leuvense universiteit was uitgesloten. De dominicaan Jules Callewaert neemt zijn plaats in, maar Van Opdenbosch krijgt niettemin spreekverbod en wordt overplaatst naar Verviers, daarna naar Maastricht. De ware reden is dat de Vlaams-nationalist Van Opdenbosch de studenten in Heel-Nederlandse richting aanstuurt.

1912 Geboorte in Ronse van de Vlaamse auteur Valère Depauw. Hij was de kompaan en, als bezitter van een auto, chauffeur van Flor Grammens bij diens talrijke acties op de taalgrens in de jaren 1930. Zijn De dood met de kogel (1950) is de meest bekende repressieroman in Vlaanderen. Hij beschrijft het engagement, het schertsproces en de terechtstelling van de Ronsense burgemeester Leo Vindevogel, de enige Belgische volksvertegenwoordiger die na 1945 werd geëxecuteerd. Andere werken van hem beschrijven de strijd van nationale minderheden in Europa, zoals de Bretoenen en de Basken, waarvoor hij zich actief heeft ingezet.

1891 Geboorte in Billund (Denemarken) van Ole Kirk Christiansen, Deens timmerman en speelgoedfabrikant. Hij is de uitvinder van de Lego-blokjes. In 1934 noemt Christiansen zijn bedrijf LEGO, afgeleid van het Deense ‘Leg godt’ wat ‘speel goed’ betekent.

1890 Geboorte in Nukerke (Oost-Vlaanderen) van Karel De Feyter, Vlaams-nationalist. Als seminarist organiseert hij met Jozef Goossenaerts meetings rond de taalgrensactie en de vernederlandsing van de Rijksuniversiteit Gent. In 1914 wordt hij tot priester gewijd én gemobiliseerd aan het IJzerfront.

Na de oorlog hervat De Feyter zijn samenwerking met Goossenaerts, die hij zowel voor het intellectuele als het praktische werk bijstaat bij de uitbouw van Vlaamse initiatieven zoals de taalgrensactie, de vernederlandsing van de RUG, Het Vlaamse Volkstoneel en de Vlaamse Wetenschappelijke Congressen. Eind 1923 treedt hij uit als priester.

In januari 1927 wordt Karel De Feyter algemeen secretaris bij Verbond der Vlaamse Oud-strijders (VOS). Vanaf eind 1933 bouwt De Feyter, samen met Germain Lefever, VOS uit tot een toonaangevende verenigingen binnen de niet-partijpolitieke Vlaamse Beweging.

Na 28 mei 1940 steunt De Feyter Leopold III en Hendrik de Man in hun pogingen tot omvorming van de Belgische staat. Hij bemiddelt tevergeefs voor een toenadering tussen de Vlaams-nationalisten en het Hof. Met het VOS komt De Feyter in de collaboratie terecht. In 1941 richt hij namens VOS, maar op Duits verzoek, mee de Vlaamse Wacht op, die hij opvat als de kern van een eigen, Vlaams leger. Als de Duitsers de oorlog beginnen te verliezen en de Vlaamse Wacht militair inlijven, distantieert hij zich hiervan, maar niet openlijk.

Op 15 november 1944 wordt hij aangehouden. De krijgsraad veroordeelt hem ter dood. Op 25 september 1945 wordt Karel De Feyter geëxecuteerd.

1672 De Franse koning Lodewijk XIV verklaart, samen met Engeland, de oorlog aan de Republiek der Verenigde Provinciën en brengt een leger van meer dan 100 000 man in het veld. De Franse troepen vallen het Prinsbisdom Luik binnen en verbranden en plunderen alles wat zich op hun weg bevindt. De Luikenaars blijken een kort geheugen te hebben.

1346 Keizer Karel IV sticht de eerste Duitse universiteit, in Praag.