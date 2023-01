7 januari. Net binnen: Elisabeth Schwarzhaupt geboren, eerste vrouwelijke Duitse minister

2011 Het nieuwe officiële ezelsbruggetje van het — voor de 17 Eurolanden is ‘sms ff bondige clips‘ (Slovenië, Malta, Slowakije, Frankrijk, Finland, België, Oostenrijk, Nederland, Duitsland, Ierland, Griekenland, Estland, Cyprus, Luxemburg, Italië, Portugal Spanje). Het was nodig geworden door de uitbreiding van het aantal landen (aanvankelijk, in 1998, waren het de 11 ‘dingflofbips’ landen).

1978 Geboorte in Soest (Utrecht) van de violiste Janine Jansen, internationale superster. Ze bespeelt een Stradivariusviool, de ‘Barrere’ uit 1727. Ze komt uit een muzikale familie, haar vader Jan Jansen is organist van de Dom van Utrecht. Na een reeks goed verkopende albums had ze in 2003 een hit met Nu dat jij er bent (samen met Carel Kraayenhof en Trijntje Oosterhuis). Initiator en artistiek leider van het jaarlijkse Internationaal Kamermuziek Festival. Paul Cohen draaide over haar de filmdocumentaire Janine.

1971 Op initiatief van president Georges Pompidou richt Frankrijk een ministerie van Milieu op (ministère de l’Environnement). België volgt in 1973 met een ‘ministerie van Leefmilieu’, met de CVP-er Jos de Saeger (1911-1998) als titularis. In Nederland is het wachten tot 1989 voor het milieu – min of meer – in de benaming van een ministerie opduikt: het ministerie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

1969 Overlijden in Kortrijk van Germain Lefever (73), Vlaams-nationaal onderwijzer en voorman van de Vlaamse Oudstrijders. In 1916 wordt hij opgeroepen voor dienstneming in het leger. Als brancardier in de 6de legerdivisie is hij al onmiddellijk actief in de geheime Frontbeweging. In 1920 wordt hij voorzitter van de Gentse afdeling van het Verbond der Vlaamse Oud-strijders (VOS), vervolgens ook secretaris voor Oost-Vlaanderen. Samen met Gaston Rombaut bouwt hij zowel de afdeling als de provincie uit tot een bolwerk van VOS.

Vanaf eind 1923 zetelt hij in het hoofdbestuur van de VOS en in 1928 komt hij als ondervoorzitter in het dagelijks bestuur. Germain Lefever uit zich als pacifist en gematigd Vlaams-nationalist. Hij wordt in 1928, als vertegenwoordiger van VOS, ook raadslid van het IJzerbedevaartcomité en werkt nauw samen met Frans Daels. In 1932 wordt Lefever algemeen voorzitter van VOS (tot 1945). Als hij een jaar later wordt aangetast door longtuberculose, een gevolg van de oorlog, wordt hij als onderwijzer gepensioneerd. Toch kan hij, vooral ook dankzij de inzet van algemeen secretaris Karel de Feyter, van VOS een van de belangrijkste verenigingen van de niet-partijpolitieke Vlaamse Beweging maken. Samen gaven zij VOS een strijdbaar profiel op het gebied van de Vlaamse belangen, amnestie, de oud-strijdersbelangen, het pacifisme en de internationale politiek (Los van Frankrijk-actie).

Na mei 1940 steunt Lefever aanvankelijk Leopold III en Hendrik de Man. In februari 1941 wordt hij kabinetschef van Hendrik Elias, nog geen VNV-leider, maar wel burgemeester van Gent. In februari 1943 volgt hij Elias op als burgemeester van Groot-Gent. Sedertdien kwam het dagelijks bestuur van VOS haast volledig in handen van De Feyter.

Na de Tweede Wereldoorlog wordt hij ter dood veroordeeld. In 1951 komt Germain Lefever voorwaardelijk vrij. In 1963 wordt hij weer opgenomen in het hoofdbestuur van VOS, alsook in de raad van beheer van het IJzerbedevaartcomité.

1967 Geboorte in Chalfont St. Giles (Buckinghamshire) van de Britse politicus Nick Clegg. Hij spreekt Nederlands, zijn moeder is de Nederlandse Hermance van den Wall Bake. Parlementslid. Hij was van 2007 tot 2015 leider van de Liberal Democrats en van 2010 tot 2015 vicepremier van het Verenigd Koninkrijk, onder de conservatieve premier David Cameron.

1958 Voor het laatst rijden er in Nederland stoomlocomotieven in reguliere dienst. In België gaan ze mee tot december 1966.

1955 Geboorte in Maasmechelen (Limburg) van An Nelissen, Vlaams actrice. Ze begon haar professionele carrière bij het Fakkelteater. Vanaf 1982 werd ze een vaste kracht bij het Raamtheater. Ze speelde onder andere Joske in de film Hellegat (1980), Laura Crets in de televisieserie Langs de kade (1988) en Catherine Missotten (2000-2002) in de televisieserie Familie. Daarnaast was ze ook regelmatig te zien in Kriebels op VTM. Sinds 1997 maakt ze samen met haar man, Peter Perceval, haar eigen theaterproducties: Vrouwendecamerone, Lysistrata, Me Jane, Vaginamonologen, De menopauzemonoloog en Het goede lijf.

1955 Geboorte in Oostvoorne (Zuid-Holland) van Belinda Meuldijk, schrijfster, actrice en fotografe. Ze was van 1984 tot 2005 getrouwd met Rob de Nijs en schreef veel van zijn hits, onder meer Alles wat ademt en Banger Hart. Ze krijgt zelf grote bekendheid met films als Soldaat van Oranje en Het beste deel. Ze schrijft een aantal boeken (onder meer Mooie mensen, Een zwart paard, Beestenweer, Over leven) en is ook politiek actief, in de Partij voor de Dieren.

1953 De Amerikaanse president Harry Truman maakt bekend dat zijn land een waterstofbom heeft ontwikkeld.

1938 Geboorte in Amsterdam van Jasperina de Jong, actrice, cabaretière en zangeres. Dochter van een metselaar. Ze maakte deel uit van het cabaret ‘Lurelei’ en speelde onder meer in de musicals Sweet charity, Lang leve de opera!, Fien, Heerlijk duurt het langst, Marlene (Musical Award 2002). In 2000-2001 speelde ze de rol van Marlene Dietrich in het gelijknamige theaterstuk. One woman shows: De Jasperina show, Jasperina’s grote egotrip. Film: Vroeger is dood. Ze zong De minutenwals, De wandelclub, Dobbe dobbe dobbe, enz. Ze was van 1961 tot zijn dood in 1985 getrouwd met Eric Herfst (1937-1985). Ze beëindigde eind 2002 haar podiumcarrière.

1927 De eerste intercontinentale, trans-Atlantische telefoonverbinding tussen Europa (Londen) en de Verenigde Staten (New York) wordt in gebruik genomen.

1920 Herman van den Reeck laat zich inschrijven voor het eerste jaar natuurwetenschappen aan de Université libre de Bruxelles (ULB). Door zijn Vlaamsgezindheid ondervindt hij moeilijkheden vanaf de eerste dag. Zie ook Vandaag van 17 juli 2022.

1901 Geboorte in Frankfurt am Main (Hessen) van Elisabeth Schwarzhaupt, christendemocratische politica die in 1961 in Duitsland de eerste vrouwelijke minister was. Maar Nederland was Duitsland voor met Marga Klompé (1912-1986), minister in 1956. In België moeten we wachten tot 1965 als Marguerite de Riemaecker (1913-1977) tot minister wordt benoemd. Aan het Franse voorbeeld kan het niet gelegen hebben, want daar hadden ze hun eerste vrouwelijke minister in 1947, de Marseillaise Germaine Poinso-Chapuis (1901-1981).

1610 De Italiaanse astronoom Galileo Galilei (1564-1642) ontdekt de vier grootste manen van Jupiter: Io, Europa, Ganymedes en Callisto, en geeft de eerste beschrijving van een maankrater.

1502 Geboorte in Bologna van Ugo Buoncompagni, de latere paus Gregorius XIII, bekend om de nog altijd gebruikte Gregoriaanse kalender die hij in 1582 invoerde. De gregoriaanse kalender is een aanpassing van de voordien gebruikte Juliaanse kalender. De aanpassing heeft betrekking op het systeem van schrikkeljaren en zorgt ervoor dat het gemiddelde kalenderjaar minder afwijkt van het gemiddelde astronomische jaar.

