7 juli. Net binnen: Nettie Stevens geboren, ontdekster van de geslachtshormonen

2006 Overlijden in Madrid, op de leeftijd van 94, van Juan de Avalos, maker van de monumentale sculpturen van het grafmonument van Valle de los Caidos, waar de stoffelijke overschotten liggen van José Antonio Primo de Rivera (1903-1936), de leider van de Falange Española en van 40 000 andere slachtoffers van de Spaanse Burgeroorlog, van beide zijden.

1984 Het schandaal rond de jeep-aankopen breekt los. Dat begon zo: het Belgische leger gebruikte nog jeeps uit de Tweede Wereldoorlog… Dat die aan vervanging toe zijn, wordt door niemand betwist. De voorkeur van de militaire en technische deskundigen gaat uitdrukkelijk naar een jeep van Mercedes. Begin 1984 had Defensieminister Alfred Vreven (PVV) al het licht op groen gezet om zelf een beslissing te nemen. Het gaat tenslotte om een aankoop van niet eens 2 miljard (frank) voor 2500 jeeps, terwijl voor de pas aangekochte 44 straaljagers F16 per stuk om en nabij het miljard (frank) werd betaald.

Bovendien is er hier hoegenaamd geen betwisting over het voertuig dat de voorkeur genoot. Maar onder Waalse druk, niet het minst in zijn eigen partij, krijgt de minister koude voeten. Voorzichtig schuift hij het dossier door naar de regering, waar het onmiddellijk wordt geblokkeerd door de liberale vicepremier Jean Gol en de Waalse christendemocraat Philippe Maystadt, minister van Begroting. Volgens hen zijn er te weinig compensaties voor Waalse bedrijven.

Dus wordt de ver achterop liggende tweede in de competitie, het Franstalige, Canadese bedrijf Bombardier uit Montréal, weer wakker geschud en tegen Mercedes opgejut om de hogere compensaties aan te bieden. Op 7 juli lekt uit dat men in het geheim al voor het Canadese voertuig had gekozen, terwijl men publiek beide kandidaten nog eens vroeg om nieuwe compensatievoorstellen te doen. Pas begin januari 1985 is er sprake van een definitief akkoord met Bombardier, dat zich door de Waalse ministers heeft laten afpersen tot compensaties van 375%.

Mercedes, de legerleiding en de Vlaamse kiezers stonden erbij en keken ernaar.

1972 De Nederlandse regering beslist het gebruik van softdrugs niet meer te vervolgen.

1916 Geboorte in Duffel van Ludo Sels, tuinder en Vlaams-nationaal politicus. Tijdens zijn studies de tuinbouwschool in Wetteren is hij actief in het Algemeen Katholiek Vlaams Studentenverbond (AKVS). Eens in het beroepsleven als tuinder treedt hij toe tot het Boerenfront, de Vlaamsgezinde tegenhanger van de katholieke Boerenbond. Hij wordt er algemeen secretaris van. Via deze vereniging voerde hij in 1954 de Kamerlijst van de Christelijke Vlaamse Volksunie in Turnhout aan. Einde 1954 was hij een der medestichters van de Volksunie (VU). Van 1965 tot 1968 wordt hij provincieraadslid voor de VU en van 1968 tot 1978 volksvertegenwoordiger. Hij verdedigt er vooral de belangen van de Vlaamse land- en tuinbouwers. Bij de verkiezingen van 1978 ruimt hij plaats als lijsttrekker voor Joos Somers. Ludo Sels overlijdt in 1988 op de leeftijd van 71.

1890 Premier Beernaert stelt bij wetsontwerp een nieuwe lening aan Leopold II voor ten bedrage van 25 miljoen. Omdat dit al de zoveelste steunmaatregel is, gaat dit gepaard met het persoonlijke testament van Leopold II, waarin wordt bepaald dat België na 10 jaar de Vrijstaat Congo als kolonie kan overnemen indien Leopold II niet of niet tijdig zijn lening terugbetaalt. Maar het zal blijken dat koning Leopold II valsspeelt.

1877 De Kamer aanvaardt met 73 stemmen tegen 22, bij 5 onthoudingen, een nieuwe wet die moet zorgen voor correcte verkiezingen. Het gaat over de verplicht geheime stemming in afzonderlijke hokjes, de vorm van het gedrukte formulier, de telling van de wettige en niet-wettige stemmen, enz. Al deze maatregelen moeten een einde stellen aan welig tierende misbruiken zoals de druk van grondeigenaars op hun pachters, afkopen van stemmen, enz. Moet voordien wat geweest zijn.

1875 De stokerij Meeùs in Wijnegem (Antwerpen) voert als eerste in België kiemkasten in, voorzien van wenders en ruimers, voor de productie van alcohol. Deze destilleerderij ontstaat in 1863 en groeit begin 20ste eeuw uit tot de grootste stokerij binnen Europa. Ze floreert tot de crisis van 1930. De niet beschermde gebouwen worden in 2000-2010 door antiquair Axel Vervoordt en zijn zoon Dick Vervoordt, projectontwikkelaar, opgenomen in het prestigieuze bouwproject ‘Kanaal’ dat een woon-, kantoor- en kunstenproject omvat.

1875 Een dronken Luikse koperslager stuurt een brief naar de aartsbisschop van Parijs, waarin hij voorstelt de Duitse kanselier Otto von Bismarck te vermoorden. De Duitse kanselier wordt op de hoogte gebracht en richt een verzoek tot de Belgische regering om deze man gerechtelijk te vervolgen. Maar de Belgische wetgeving laat dit niet toe, alhoewel in 1858 voor de Franse keizer Napoleon III al een uitzondering was gemaakt via een speciale wet. De Belgische regering legt het Duitse verzoek naast zich neer.

Maar onder druk van Engeland laat de regering dan toch de wet van 7 juli 1875 goedkeuren, waarbij dergelijke voorstellen tot moord, ook bleven zij verder zonder gevolg, konden bestraft worden.

1861 Geboorte in Cavendish (Vermont) van Nettie Stevens, Amerikaanse genetica. Stevens ontdekte in 1905 de geslachtschromosomen. Ze ontdekte dat bij sommige soorten, waaronder de mensen, de chromosomen bij beide seksen verschillend zijn en dat waarneembare verschillen in chromosomen gekoppeld kunnen worden aan fysieke verschillen, namelijk of een individu een man of een vrouw is.

1857 In Indië geeft Nana Saheb Peshwa II opdracht tot de slachting van de 118 Britse vrouwen en 92 kinderen die hij als gijzelaars vasthoudt. Eigenlijk ging het om een pensioenkwestie. Als geadopteerde zoon van de verbannen Maratha Peshwa Baji Rao II geloofde Nana Saheb dat hij recht had op een pensioen van de Oost-Indische Compagnie. Maar dat was contractueel voorbehouden aan de opvolgers in rechte lijn. Nana Saheb komt in opstand en krijgt voor een paar dagen de controle over Kanpur. Hij stuurt vijf mannen in de kazemat waar de gijzelaars zijn vastgeketend en laat die methodisch de keel oversnijden. De troepen van Nana Saheb worden verslagen door een Britse strijdmacht onder het bevel van de Britse generaal Henry Havelock (1795-1857). Nadat de Britten de stad hebben heroverd, ontdekken ze in de gevangenis een put gevuld met afgehakte hoofden. Nana Saheb verdwijnt spoorloos, maar wordt later gezien in Nepal, waar hij in september 1859 zou zijn overleden, op de leeftijd van 35.

1531 Overlijden in Würzburg (Beieren) van de Duitse beeldhouwer Tilman Riemenschneider (71), een van de belangrijkste Duitse houtsnijders en beeldhouwers van de vroege Renaissance. Hij is de auteur van het vermaarde graf van Heinrich II en zijn vrouw Kunigonde in de kathedraal van Bamberg. Alhoewel een welvarend burger, koos hij tijdens de Boerenoorlog partij voor deze volksopstand.