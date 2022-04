8 april. Net binnen: Margaret Thatcher overleden

Elk jaar In Japan Hana Matsuri (Bloemenfeest), de dag waarop de Japanse boeddhisten de geboorte van de Boeddha in 563 v.Ch. herdenken. De kinderen dragen bloemen in hun haar ter ere van de Boeddha en de komst van de lente. Ze staan in de rij voor een bezoek aan de tempel, waar ze geurige thee zullen schenken over een beeld van de Boeddha als baby.

2013 Overlijden in Londen van de Britse politica Margaret Thatcher (87), geboren Margaret Roberts. Deze kruideniersdochter, die de bijnaam The Iron Lady kreeg, was van 1979 tot 1990 de eerste vrouwelijke Britse premier. Ze was partijleidster van de Conservatieven, maar ideologisch een harde liberaal. In 1982 won ze de Falklandoorlog tegen Argentinië. In 1984 volgden nieuwe confrontaties tijdens de grote mijnwerkersstaking. Ze was getrouwd met Denis Thatcher (1915-2003) en had twee kinderen, Carol en Mark, een tweeling, geboren op 15 augustus 1953.

2010 Overlijden in Rijswijk (Zuid-Holland) van Teddy Scholten (83), geboren Dorothea van Zwieteren, zangeres, presentatrice en actrice. Ze wint het Eurovisiesongfestival 1959 in Cannes met ‘n Beetje. Ze presenteert de eerste Nederlandse experimentele televisieprogramma’s en maakt in de jaren 1950 en 1960 met haar man Henk Scholten televisieprogramma’s voor de KRO. Van 1974 tot 1986 werkt Teddy Scholten als public relations-functionaris van het hoofdbestuur van het Nederlandse Rode Kruis.

2002 De Marokkaanse imam Khalil el-Moumni (1941-2020) wordt vrijgesproken in de zaak die tegen hem was aangespannen wegens negatieve verklaringen over homo’s. De rechtbank in Rotterdam oordeelt dat de uitlatingen vallen onder vrijheid van godsdienst en spreekt de imam vrij. Hij keert later terug naar Marokko, waar hij in 2020 op 79-jarige leeftijd overlijdt als gevolg van het coronavirus.

1997 Officiële opening van de nieuwe gascentrale in de Eemshaven door prins Claus. Het is (dan) één van de grootste en modernste mega-elektriciteitscentrales van Europa. Maar de bouw duurde veel langer dan voorzien, de installaties worden geplaagd door technische problemen en de CO2-uitstoot is veel groter dan verwacht. De centrale gebruikt koelwater uit de Eems. De huidige eigenaar is Engie (Nederland).

1990 De eerste vrije parlementsverkiezingen in Hongarije worden gewonnen door het conservatieve Hongaars Democratisch Forum (165 zetels), voor de liberale Alliantie van Vrije Democraten (92 zetels). De voormalige communisten, van de ‘Hongaarse Socialistische Partij’, halen nog 33 van de 386 zetels. Een van de liberale verkozenen is Viktor Orbán, medeoprichter van de partij.

1976 De zeven Zuid-Molukse bezetters van het Indonesische consulaat in Amsterdam (4 tot 19 december 1975) worden veroordeeld tot elk zes jaar celstraf.

1975 Geboortedag in Den Haag van de zangeres Anouk, voluit Anouk Teeuwe. Bekende nummers van haar zijn o.m. Sacrifice, Mood Indigo, The dark, Don’t, Everything, Girl, Lost, One word, I alone (met Sarah/Sam Bettens), Three days in a row. In 2017 krijgt ze een Edison voor haar hele oeuvre. Nobody´s wife mag dan haar bekendste nummer zijn, maar ze was van 2004 tot 2008 getrouwd met rapper Remon Stotijn, had diverse andere relaties en kreeg zes kinderen.

1942 Overlijden in Gent van Roza de Guchtenaere (66), vrijzinnige, Vlaams- en Heel-Nederlands gezinde feministe. Deze eigenzinnige lerares is ook vegetariër en geheelonthoudster. Ze wordt lid van het liberale Willemsfonds en van het Algemeen Nederlands Verbond (ANV), waar ze weldra in het hoofdbestuur zit. Tijdens de Eerste Wereldoorlog is haar voornaamste ‘misdrijf’ dat ze in Gent directrice wordt van een door de activisten gesteunde Rijksmiddelbare Normaalschool met het Nederlands als voertaal. In 1918 wordt ze aangehouden wegens haar deelname aan het activisme tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Op haar proces voor de Krijgsraad te Brussel zoekt ze geen verontschuldigingen en blijft ze het activisme verdedigen. Ze wordt veroordeeld tot 15 jaar dwangarbeid. Ze gaat niet in hoger beroep en is de enige vrouwelijke politieke gevangene. Begin 1921 biedt men haar vervroegde vrijlating aan op voorwaarde dat ze zich onthoudt van politieke activiteiten. Ze weigert dat. Als eind 1921 de gevangenisstraffen van de meeste activisten herleid worden tot drie jaar wordt ook zij onvoorwaardelijk in vrijheid gesteld. In december 1921 verlaat ze met een wankele gezondheid de Gentse Nieuwe Wandeling-gevangenis. Ze sticht nog het tijdschrift De Dietse Voorpost.

1929 Geboorte in Schaarbeek van de chansonnier, tekstschrijver en gitarist Jacques Brel. Schreef zijn eerste liedjes tijdens het werk in zijn vaders kartonnagefabriek. Zong tweetalig Le plat pays/Mijn vlakke land, Ne me quitte pas/Laat me niet alleen, Rosa, Les Flamandes, Le moribond, Marieke, Les bourgeois/De burgerij), De nuttelozen van de nacht, enz. Hij woonde in zijn laatste jaren op het eiland Hiva Oa in de Stille Oceaan, en overleed in 1978 in een ziekenhuis bij Parijs aan een longembolie.

1928 Geboorte in Den Haag van Marie Zeldenrust-Noordanus, psychotherapeute, medeoprichtster en van 1962 tot 1969 voorzitster van de Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming (NVSH). Ze was voorvechter van vrijgave van (bijna) alle pornografie. In 1984 overleed ze aan de gevolgen van borstkanker.

1919 Geboorte in Selukwe (Rhodesië) van de Rhodesische politicus Ian Smith. Verklaart in 1965 Rhodesië onafhankelijk van Groot-Brittannië. In de verkiezingen van 1979 haalt Smith het niet van bisschop Abel Muzorewa. In 1980 wordt Rhodesië – nu Zimbabwe – een republiek. Volgens de afgesproken regeling mogen de blanken 20 zetels houden. Alle 20 zetels gaan naar de partij van Ian Smith, die ook zelf parlementariër wordt. In 1987 vervalt deze regeling. Desondanks wordt Smith in het parlement herkozen. Hij overlijdt in 2007.

1918 In Noorwegen wordt actief en passief vrouwenkiesrecht ingevoerd. Nederland volgt in 1919. In België bleven vooral de liberalen zich hardnekkig tegen algemeen vrouwenstemrecht verzetten. Het zal tot 1948 duren voor een coalitie van christendemocraten en socialisten het stemrecht voor vrouwen bij alle verkiezingen tot stand brengt. De eerste vrouwvriendelijke parlementsverkiezingen vinden op 26 juni 1949 plaats. Verwondering in Noorwegen.

1904 Frankrijk en Groot-Brittannië sluiten de Entente Cordiale, begrijp: tegen Duitsland. Later zal dit de verre aanloop naar de Eerste Wereldoorlog blijken te zijn.

1886 De Duitse arts Carl Gassner verkrijgt octrooi op de eerste elektrische droge batterij.

1879 Presentatie van de melkfles in New York: voor het eerst wordt daar melk in flessen verkocht, door het bedrijf Echo Farms Dairy. Voorheen werd melk alleen ‘los’ verkocht als bulkproduct, wat onhygiënisch bleek.

1874 In Duitsland wordt inenten tegen het pokkenvirus verplicht

1642 Geboorte in Willemstad (Noord-Brabant) van Gerard Callenburgh, een vergeten, uiterst bekwaam admiraal. In 1676 werd hij kapitein op het admiraalsschip van Michiel De Ruijter en hielp in 1704 de Engelsen bij hun verovering van Gibraltar. Daarna werd hij burgemeester van Vlaardingen (Zuid-Holland).