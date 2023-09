8 september. Net binnen: The New York Times kondigt mogelijk einde van België aan

2022 Koningin Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk overlijdt in Balmoral Castle (Schotland) na 70 jaar regeren, op de leeftijd van 96. Haar zoon Charles, Prins van Wales, bestijgt na haar dood de troon als Charles III.

2017 De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) kondigen het begin aan van de Deir ez-Zor-campagne, met als doel de Islamitische Staat (IS) uit alle gebieden ten noorden en oosten van de Eufraat te elimineren.

2004 NASA’s onbemande ruimtevaartuig Genesis slaagt te pletter omdat de parachute niet opengaat bij de landing.

1944 De Duitsers lanceren hun eerste V2-raket.

1944 De Belgische Socialistische Partij (BSP) richt voor de zuivering in eigen rangen een Nationale Ereraad op.

1933 De film King Kong gaat in New York in première. De prent wordt een enorm succes. Nog hetzelfde haar verschijnt er een vervolg: The Son of Kong. King Kong is gebaseerd op een verhaal van Edgar Wallace en wordt geregisseerd door Merian C. Cooper en Ernest B. Schoedsack. In de film ontdekt een groep filmmakers op het zogenaamde Skull Island een reuzenaap die door de lokale bewoners als een god wordt vereerd. Deze bewoners ontvoeren op een dag actrice Ann Darrow (Fay Wray) en offeren haar aan de enorme gorilla. Die wordt echter verliefd op haar.

De film wordt onder meer een groot succes door voor die tijd spectaculaire beelden waarin te zien is hoe King Kong op het Empire State Building staat en vliegtuigen uit de lucht plukt.

1921 Eerste Miss America-verkiezing, gewonnen door Margaret Gorman (1905-1995).

1918 Geboorte in Schaarbeek van Robert Senelle, jurist, befaamd hoogleraar aan de Universiteit Gent en een van de meest bekende grondwetspecialisten. Volgens hem was ‘1830 voor ons Vlamingen een ramp, de grootste sinds 1585’, toen Antwerpen viel voor de Spanjaarden. Hij vraagt zich zelfs af ‘of Willem I niet onze allerlaatste wettige vorst was’. Robert Senelle overlijdt in 2013 op de leeftijd van 93.

1912 The New York Times kondigt het mogelijke einde van België aan: ‘Belgium may separate,’ titelt de krant naar aanleiding van de publicatie van de befaamde ‘Lettre au roi sur la séparation de la Wallonie et de la Flandre’ van de Waalse socialist Jules Destrée. Mede omdat zeven jaar eerder de Unie tussen Noorwegen en Zweden was opgeheven, was het voor The New York Times best mogelijk dat ook België zou ophouden te bestaan. Verder bulkt het stukje van desinformatie. Zo zou het Frans de taal zijn van de meerderheid van de bevolking en het voorwerp van ‘violent attacks’ van de Vlamingen…

1899 Geboorte te Amsterdam van Willem Goedhuys, economist, Vlamingenvriend en actief Heel-Nederlander. Hij studeert economie en wordt in 1933 administrateur bij het hoofdbestuur van het Algemeen-Nederlands Verbond. Goedhuys was een leidende figuur in het Diets Studentenverbond (DSV). Hij was ook lid van de Jong Nederlandse Gemeenschap van de West-Vlaming Robrecht de Smet. In 1931 wordt hij waarnemend kanselier van de JNG en hoofdredacteur van Volksorde. Goedhuys legt in Vlaanderen ook contacten met Reimond Tollenaere van het Algemeen Vlaams Hoogstudentenverbond (AVHV) in Gent, met Staf de Clercq, Tony Herbert, Leo Wouters, Paul-Felix Beeckman, enz. Hij speelt ook een belangrijke rol in de Willem van Oranje-herdenking, in Delft in 1933 door het DSV ingericht, waar ook Cyriel Verschaeve het woord voert.

Van 1939 tot 1940 werkt hij als journalist voor het dagblad Het Vaderland (Den Haag). In 1940 is hij nog bestuurslid van de mede door hem opgerichte Groot-Nederlandse Actie. In juni 1940 wordt Goedhuys door de NSB-er Rost van Tonningen benoemd tot redactionele gevolmachtigde voor de bladen van de Arbeiderspers. In het najaar van 1942 kwam hij in dienst van de Nederlandsche Oost Compagnie die zich inlaat met de door de Duitsers bezette Oost-gebieden. Na de oorlog wordt hij tot gevangenisstraf veroordeeld, maar vindt nadien een plaats in het bedrijfsleven. Willem Goedhuys overlijdt in 1978 op de leeftijd van 79.

1877 Einde van het congres van de Anarchistische Internationale in Gent. Tegelijk vindt ook een congres plaats in Verviers. Men was er niet in geslaagd goede afspraken te maken… De congressen van Gent en Verviers zijn de laatste van de Anarchistische Internationale en krijgen betrekkelijk weinig aandacht van de arbeidersverenigingen. Vooral in Verviers komt het tot een radicalisering van de anarchistische beweging, die steeds meer neigt naar het gebruik van geweld. Dit onder invloed van het Russische populisme en nihilisme. Het congres uit zijn ‘sympathie en solidariteit’ met de aanslagen in Sint-Petersburg.

De Spaanse anarchist Anselmo Lorenzo schreef nadien: ‘De Internationale Arbeidersvereniging hield materieel op te bestaan op het Congres van Verviers […] Ze was in feite zo dood […] dat de Spaanse Federale Commissie geen enkele brief kon wisselen met de entiteit die verantwoordelijk was voor het internationale bureau’.

1675 Overlijden in Den Haag van gravin Amalia van Solms-Braunsfels, schoondochter van Willem van Oranje. Zie Vandaag van 31 augustus 2023.

1664 De kolonie Nieuw-Amsterdam wordt noodgedwongen aan Engelse militairen overgedragen, hoewel die nadien bleken slechts met 300 te zijn. Ze herdopen de stad tot New York, omdat de Engelse aanvoerder, Jacobus II, hertog van York was. Formeel wordt de overdracht pas bekrachtigd in 1667, als onderdeel van de Vrede van Breda.

1504 Michelangelo onthult zijn legendarische, meer dan 4 meter hoge David-beeld.

1380 Een voor heel Europa beslissende veldslag tegen de Mongolen wordt geleverd op 8 september 1380 door de Russen, aangevoerd door de grootvorst van Moskou Dimitri I Ivanovitsj. De veldslag vindt plaats op de vlakte van Koelikovo of het Snippenveld

(Russisch: Битва на Куликовском Поле) nabij de Don, in de huidige oblast van Toela. De aanvoerders van de twee vijandelijke legers beslissen om de veldslag te vervangen door een tweegevecht tussen de kampioenen van de twee legers. Diegene die zijn kampioen ziet ten onder gaan, trekt zich terug. Maar totaal onverwacht eindigt het duel met de gelijktijdige dood van de twee tegenstanders.

Vervolgens werpen de Mongolen van de Gouden Horde en de Russen zich in de aanval. De Russische grootvorst neemt zijn toevlucht tot een wrede strategie: Dimitri ruilt zijn wapenuitrusting met die van een jonge bojaar, Michail Brenok, en gaat zo door als een gewone ruiter. De list slaagt, de Mongolen vallen de verkeerde vorst aan en doden Brenok. De Russen slachten tienduizenden vijanden af. Mamai, de Mongoolse aanvoerder, slaagt erin om te ontsnappen en ook hij vlucht naar de Krim. Daar wordt hij vermoord door zijn vijanden. Deze grote overwinning verdrijft de Mongolen voorgoed uit Europa, met uitzondering van de Krim.