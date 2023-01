9 januari. Historische dag: Flevoland jongste provincie van Nederland

1986 Koningin Beatrix proclameert Flevoland tot de twaalfde provincie van Nederland. Het is de jongste en qua landoppervlakte de kleinste van de twaalf provincies van Nederland. Ze bestaat uit de Noordoostpolder en de Flevopolder, beide ontstaan door drooglegging van delen van de voormalige Zuiderzee. De Noordoostpolder is ingepolderd tot aan het vasteland. De Flevopolder is het grootste kunstmatige eiland ter wereld. De provincie ligt gemiddeld ongeveer 5 meter onder de zeespiegel en omvat ook de voormalige eilandjes Urk en Schokland.

Flevoland wordt in het uiterste noorden begrensd door Friesland, in het noordoosten door Overijssel en in het noordwesten door het Markermeer en het IJsselmeer. In het zuidoosten grenst de provincie aan Gelderland, in het zuidwesten aan Utrecht en Noord-Holland.

De Flevopolder is verbonden met het vasteland met de Stichtse Brug, de Hollandse Brug en de Ketelbrug, een spoortunnel (Drontermeertunnel) en een dijk (Houtribdijk).

1969 De Concorde maakt zijn eerste testvlucht. Het supersonisch passagiersvliegtuig, een Frans-Brits project, maakte zijn laatste vlucht op 24 oktober 2003

1964 In Panama ontstaan hevige rellen nadat Amerikaanse politieagenten in de Kanaalzone een Panamese vlag van twee studenten verscheuren. De studenten wilden de vlag naast een vlag van de Verenigde Staten hangen, maar dit was bij wet verboden omdat de Kanaalzone Amerikaanse grondgebied was.

1953 Geboorte in Amsterdam van Theodor Holman, Nederlands schrijver, columnist en radiopresentator. Hij is de jongste zoon van een jurist in een Indische familie. Aan het begin van zijn carrière verdient hij de kost als leraar, daarna werkt hij langere tijd als journalist bij Het Parool. Daarnaast publiceert hij in het weekblad De Groene Amsterdammer een column onder het pseudoniem ‘Opheffer’.

Vooral het sterk persoonlijke karakter van zijn columns valt op. Hij schreef in het verleden openhartig over bijvoorbeeld zijn relatie met zijn dochter en zijn moeder. Zijn problematische relatie tot vrouwen is een terugkerend onderwerp. Behalve columns en boeken schrijft Holman filmscenario’s zoals Hoe ik mijn moeder vermoordde (1996), Interview (2003), Cool (2004) en Medea (2004) voor zijn vriend Theo van Gogh. Holman is tegenwoordig mede-eigenaar van Column Producties.

In 2000 ontvangt Holman de ICODO-prijs van Artsen zonder Grenzen. Vanaf 12 januari 2004 presenteerde hij de KRO-talkshow Dolce Vita en in 2007 wekelijks Commissaris Holman op tv-zender Het Gesprek. Verder presenteerde hij van 2002 tot en met 2015 wekelijks op woensdag en vrijdag voor het radioprogramma OBA live totdat de Humanistische Omroep in december 2015 met het programma stopte.

Daarnaast veroorzaakte hij controverse door zijn cynisme. Over de zinsnede ‘Nog steeds vind ik iedere christenhond een misdadiger’ ontstaat in de jaren negentig een rel. Holman wordt gerechtelijk vervolgd voor godslastering, maar wordt uiteindelijk vrijgesproken omdat opzet tot beledigen niet bewezen wordt geacht. Daarnaast verklaart Holman zich verwant te voelen met massamoordenaar Anders Breivik en schrijft het toneelstuk Breivik ontmoet Wilders, waarover hij verklaart dat hij zelf ‘dichter bij Breivik’ dan bij Wilders staat.

Na de moord op zijn vriend Van Gogh in 2004 beschrijft hij in zijn columns, die later werden samengevoegd in het boek Theo is dood (2006), zijn ongeloof en verdriet. Op 27 juni 2011 richt hij in een column in Het Parool het woord tot filmproducent San Fu Maltha, die in een interview in Volkskrant Magazine gezegd had dat Pim Fortuyn en Theo van Gogh het aan zichzelf te wijten hebben gehad dat zij vermoord zijn. Holman sloot af met de woorden: ‘Het is oorlog tussen ons!’

1945 VNV-leider Hendrik Elias wordt geïnterneerd door de Duitse bezettingsmacht. Hij had geweigerd nog mee te werken met de Vlaamse Landsleiding van DeVlag-leider Jef Van de Wiele. In het bevrijde België werden zijn volgelingen die niet gevlucht waren inmiddels vervolgd wegens politieke collaboratie.

1939 Op 9 januari 1939 overlijdt op 78-jarige leeftijd Sjoukje Bokma de Boer, beter bekend als Nienke van Hichtum. Haar bekendheid heeft ze deels te danken aan haar huwelijk met socialistisch voorman Pieter Jelles Troelstra, maar met name aan haar boek Afke’s tiental. Het boek gaat over een Friese plattelandsfamilie met tien kinderen. De moeder van een van haar eerste dienstboden, Hiltsje Feenstra, de arbeidersvrouw Harmke Feenstra uit het dorp Warga, stond model voor dit boek en werd voor haar het ideaal: hoe moeilijk het ook is, een echte moeder zet zich met opofferende liefde volledig in voor man en kinderen. Sjoukje’s eigen huwelijk hield stand tot 1908. Zij legde zich na haar scheiding toe op het verzamelen en navertellen van sprookjes, sagen, legenden en volksverhalen uit de wereldliteratuur en maakte ook buitenlandse kinderboeken als Winnie de Poeh, Robinson Crusoë en de werken van Ethel Turner door vertalingen in Nederland bekend.

1918 De Duitse luchtheld ridder Max von Müller stort met zijn vliegtuig neer bij Moorslede (West-Vlaanderen). Hij telde 36 overwinningen.

1886 Geboorte in Burcht van Hendrik van Hoofstadt, Vlaams-nationaal politicus en zakenman. Tijdens de Eerste Wereldoorlog is hij een van de activistische voormannen in het krijgsgevangenenkamp van Göttingen (Nedersaksen). Na de oorlog wordt Van Hoofstadt veroordeeld tot tien jaar cel, maar een magistraal pleidooi van Frans van Cauwelaert maakt dat die straf herleid wordt tot twee jaar, voorwaardelijk dan nog. Daarna laat zijn zakelijke bedrijvigheid hem toe de activistische ballingen te steunen. Vanaf 1932 zetelt hij ook in de Antwerpse rechtbank van koophandel.

Hendrik van Hoofstadt is een stuwende kracht in de Frontpartij te Antwerpen en later in de plaatselijke afdeling van het Vlaams Nationaal Verbond (VNV), waarbij hij zich bij de stichting in 1933 onmiddellijk aansluit. Van Hoofstadt speelt tevens een discrete, maar zeer belangrijke rol in de economische Vlaamse Beweging. Zo is hij onder meer betrokken bij de oprichting en het bestuur van het Vlaams Economisch Verbond (VEV), de Vlaamse Automobilistenbond en de Vlaamse Beurs. In de algemene raad van het VEV vertolkt hij de radicale Vlaams-nationale strekking. Van 1936 tot 1938 is Hendrik van Hoofstadt – als financieel vertrouwensman van VNV-leider Staf de Clercq – gedelegeerd bestuurder van het dagblad Volk en Staat, in het raam van de pogingen van het VNV om een grotere controle over het blad te krijgen. Naar verluidt zou hij in 1937 en 1938 financiële steun uit Duitsland middels zijn activiteiten als schroothandelaar hebben doorgesluisd naar de krant.

In 1940 wordt hij wederrechtelijk aangehouden, zonder dat een concrete beschuldiging wordt geformuleerd. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog wordt hij tijdens zijn illegale deportatie naar Frankrijk, met een van de zogenaamde ‘spooktreinen’, getroffen door een gedeeltelijke verlamming. Slechte en ontbrekende medische zorg maakt dat hij ook na zijn terugkeer niet meer geneest. Hendrik van Hoofstadt overlijdt te Antwerpen op 2 oktober 1943.

1464 De allereerste Staten-Generaal van de Nederlanden wordt samengeroepen in het graafschap Vlaanderen in Brugge.

