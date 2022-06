9 juni. Net binnen: Gerard Bolland geboren – Nederlands filosoof met hart voor Vlaanderen.

Elk jaar In Nederland Dag van de Jonge Jury. Heeft niets met het gerecht te maken en alles met boeken! Middelbare scholieren tot 16 jaar kunnen elk jaar stemmen op hun favoriete boek. Vandaag wordt de winnaar van de Prijs van de Jonge Jury 2022 bekend gemaakt, de enige publieksprijs voor het beste jeugdboek.

Verder is deze dag een eendaags festival waar jeugdboeken en auteurs centraal staan. Jonge lezers kunnen doe-lessen volgen en in gesprek gaan met hun favoriete schrijvers. Ook zijn er diverse spellen, attracties en boekenstands.

2015 Overlijden in Palm Beach Gardens (Florida) van James Last (86), met zijn ware naam Hans Last, een Duits jazzbassist, componist en orkestleider die met zijn populaire ‘happy party sound’ internationale bekendheid, ruim 200 gouden en 17 platina platen verwierf. Zijn laatste concert gaf hij op 26 april 2015 in Keulen.

2002 Overlijden in Den Haag van Hans Janmaat (67), Nederlands politicus. Hij was namens de Centrumpartij en later de Centrum Democraten (CD) lid van de Tweede Kamer tussen 1982 en 1998 (met onderbreking van 1986 tot 1989). Hij zou de bedenker zijn van de slogan ‘Eigen volk eerst!’. Tegen Janmaat werden 300 processen aangespannen en een moordaanslag gepleegd.

In maart 1986 kan hij zichzelf, samen met enige anderen, ternauwernood in veiligheid brengen als een hotel in Kedichem (Utrecht), waar hij met kaderleden van de Centrumpartij vergadert, zeer snel afbrandt als gevolg van een aanval door groepen links-radicalen met traangas en rookbommen. De politie denkt aan fosforbommen omdat het vuur zo snel om zich heen greep. Wilhelmina (Wil) Schuurman, later volksvertegenwoordiger voor de Centrum Democraten, raakt hierbij zwaargewond; haar rechterbeen moet worden geamputeerd. Hans Janmaat trouwt met haar.

1982 Overlijden in Mechelen van Wim Jorissen (60), Vlaams-nationaal politicus. Hij wordt licentiaat Germaanse filologie aan de RUGent en is er preses van het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV) dat hij opnieuw een Vlaams-nationale koers laat varen. Van 1950 tot 1965 was hij stichtend bestuurder van de Stichting Lodewijk de Raet. Hij behoort tot de initiatiefnemers van het eerste ‘Paascongres der Vlaamse jongeren’ in april 1948. Daarna organiseert hij mee het Jongerencongres der Nederlanden in Maastricht en Brussel. In 1952 is hij medestichter van de Vlaamse Volksbeweging (VVB) en bestuurslid van het Algemeen Nederlands Zangverbond (ANZ).

In 1954 is Wim Jorissen een van de stichters van de Volksunie, wordt er lid van het hoofdbestuur, vanaf 1957 algemeen secretaris en in 1967 medestichter/bestuurder van het Lodewijk Dosfelinstituut. Hij is van 1965 tot aan zijn dood in 1982 senator voor de Volksunie. Binnen de Volksunie wordt hij een boegbeeld van de traditionele en rechtse Vlaams-nationalisten. Hij onderneemt pogingen om de ambitieuze Hugo Schiltz van het voorzitterschap af te houden, omdat hij die beschouwt als opportunistisch en al te zeer op ministerschap gefocust. Deze inschatting ziet hij bevestigt door het Egmontpact (1977), waarvan Jorissen een uitgesproken tegenstander is.

In 1976 sticht Jorissen samen met de Franstalige christendemocraat André Saint-Remy een Interparlementaire Vereniging België-Zuid-Afrika. Een jaar later is hij de belangrijkste initiatiefnemer bij de oprichting van de vereniging Protea, samen met onder meer prof. André Vlerick.

1977 Overlijden in Putten van Hans Andreus, pseudoniem van de Nederlandse dichter, jeugdschrijver en Shakespeare-vertaler Johan Wilhelm van der Zant. Andreus lag oorspronkelijk begraven op de Algemene Begraafplaats aan de Engweg in Putten (graf A II I-16). In 1995 liet zijn weduwe hem echter in stilte herbegraven op Begraafplaats Zorgvlied aan de Amsteldijk (graf N-III-1716) in Amsterdam. De reden voor deze overbrenging was het feit dat de gemeente Putten de Hans Andreusschool een andere naam gaf, omdat Andreus zich op zeventienjarige leeftijd had aangemeld had voor het Oostfront. De van gezondheid zwakke Andreus hield het daar maar enkele maanden uit. Hij werd na 1945 aangehouden, maar tijdens zijn proces vrijgesproken. De Hans Andreusschool heet nu Korenbloemschool.

1933 Eerste Vlaams Nationaal Zangfeest, onder leiding van Karel Peeters. Het wordt een ononderbroken jaarlijkse traditie.

1870 Overlijden van de schrijver Charles Dickens. Tegen zijn laatste wensen in wordt hij begraven in de Poet’s Corner in Westminster Abbey.

1869 De Oostenrijkse augustijn Gregor Mendel, abt van de Sint-Thomasabdij in Brünn (Brno), geeft voor de Natuurwetenschappelijke Vereniging aldaar een eerste lezing over de resultaten van zijn onderzoek naar de wetten van de erfelijkheid.

1854 Geboorte in Groningen van Gerard Bolland, filosoof in Nederland, taalstrijder in Vlaanderen en conservatieve non-conformist waar het maar zijn kon. Van 1896 tot aan zijn dood was hij hoogleraar te Leiden, alhoewel hij zelf nooit een universiteit had bezocht en al zijn kennis door zelfstudie had verworven. Hij kwam uit een arm gezin en was ook op eigen kracht onderwijzer geworden en daarna leraar Engels en Duits. Bolland wist de filosofie van Hegel in Nederland te doen herleven. Hij verzorgde onder meer een nieuwe uitgave van de werken van Hegel, en heeft daarmee de belangstelling voor de filosofie in Nederland in belangrijke mate gestimuleerd.

Daarnaast was hij ook in Vlaanderen bijzonder actief. Hij legde zeer sterk de nadruk op de geschiktheid van het Nederlands als taal voor filosofie en wetenschap. In Vlaanderen verkondigde hij zijn mening op een rondreis eind 1911, begin 1912, met lezingen in vele Vlaamse steden. De tekst werd ook uitgegeven: Het Nederlandsch als taal voor hoogere aangelegenheden des geestes. Ondanks kritiek van katholieke zijde betekende dit een morele steun voor Vlaanderen in de taalstrijd en in de strijd om Nederlandstalig hoger onderwijs.

In 1921 deed Bolland in Nederland van zich spreken door zijn rede De teekenen des tijds. Academische les, den 28sten September 1921 te Leiden, en voorts te ’s Gravenhage, Rotterdam en Amsterdam tot opening van colleges uitgesproken. Ze werd onmiddellijk uitgegeven en ging als een conservatief-revolutionaire stroomstoot door Nederland en Vlaanderen. Hij sterft een jaar later.

1822 Octrooi wordt toegekend aan Charles Graham uit New York voor de uitvinding van het kunstgebit. Hij was niet de eerste die artificiële tanden had uitgevonden, want die bestonden al eeuwen daarvoor. Wel was hij de eerste die een kunstgebit maakt van porselein. Bovendien was het veel duurzamer dan de eerder exemplaren die gemaakt waren van ivoor of dierentanden en vaak meer een esthetische dan een praktische functie hadden.

1815 Einde van het Congres van Wenen, waar de grootmachten het de Nederlanden toestaan zich te herenigen onder koning Willem I.

721 Hertog Eudes van Aquitanië bevrijdt de stad Toulouse uit haar belegering door de Arabieren.

-588 Begin van de afbraak van Jeruzalem door de Assyriërs. Hun koning Nebukadnezar II beveelt alle inwoners met het zwaard af te maken.