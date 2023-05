9 mei. Net binnen: Sabenavlucht 571 gekaapt door Palestijnse terroristen

Elk jaar De Europese Dag van de Beroerte, iedere tweede dinsdag van mei. Begin van het jaar 2000 nam SAFE (Stroke Alliance for Europe) het initiatief om een vaste preventiedag voor een beroerte (een cerebrovasculair accident = CVA) te organiseren in zoveel mogelijk landen van Europa. Op en rond deze dag zijn er in veel landen van Europa activiteiten waarmee CVA onder de aandacht van het publiek wordt gebracht.

Een cerebrovasculair accident (CVA) is een acute medische aandoening die gekenmerkt wordt door een plotselinge verstoring van de doorbloeding van de hersenen. De term betekent letterlijk ongeluk (accident) van de bloedvaten (vasculair) van de hersenen (cerebrum). In de volksmond wordt een CVA dikwijls een beroerte genoemd. Risicofactoren zijn onder meer een hoge bloeddruk, een te hoog bloedsuiker- of cholesterolgehalte, boezemfibrilleren en overgewicht. Te voorkomen door een goede voeding, voldoende bewegen, niet roken en matig met alcohol.

De Europese Dag van de Beroerte is tot nu toe een succes gebleken, wat aantoont dat er een duidelijke behoefte is aan informatie. Nog steeds weten heel veel mensen niet wat een beroerte of een CVA is en zullen dus ook niet weten hoe je deze moet herkennen en welke actie men moet nemen. Ieder jaar overlijden er circa 10 000 mensen als gevolg van een CVA. Een enorm aantal, zeker als we het vergelijken met andere cijfers zoals het aantal verkeersslachtoffers dat jaarlijks in België circa 520 bedraagt en in Nederland ongeveer 650 bedraagt.

2007 In Herodium (even ten zuiden van Jeruzalem) wordt door Israëlische archeologen het graf van Herodes I de Grote ontdekt.

1997 Op de veemarkt bij de IJsselhallen in Zwolle breekt een koe los bij het inladen van de veewagen, en rent ‘als een dolle stier’ door de hal naar het restaurant. De 400 kilo zware koe gaat recht op het buffet af. De schade blijft beperkt tot 2 koffiekopjes.

1976 De terroriste Ulrike Meinhof van de marxistische Rote Armee Fraktion (Baader-Meinhofbende) wordt dood aangetroffen in haar cel in de gevangenis in Stuttgart-Stammheim. Alles wijst op zelfmoord.

1972 Bevrijdingsactie na de kaping, een dag voordien, van Sabena-vlucht 571, vanuit Zaventem naar Tel Aviv in Israël via Wenen. Het toestel was boven de Balkan gekaapt door vier leden van de Palestijnse moslimterreurgroep Zwarte September. De Boeing 707-329 van Sabena had op dat moment 94 passagiers en zeven bemanningsleden aan boord.

Wanneer het vliegtuig na de tussenlanding in Wenen koers zette naar 33 000 voet veerden twee mannen en twee vrouwen recht uit hun passagierszetels. De mannen begaven zich naar de cockpit terwijl de vrouwen zich in het gangpad positioneerden, gewapend met pistolen, een lading dynamiet en een granaat.

De vier kapers, Ahmed Mousa, Abdel Aziz el Atrash, Rima Tannous en de 18-jarige Therese Halsa (1954-2020), waren eerder die dag in Zaventem aan boord gegaan van het vliegtuig. De Palestijnen eisten de vrijlating van 348 gevangenen in ruil voor het vrijgeven van de Boeing 707. De gezagvoerder Réginald Levy werd verplicht om verder koers te zetten naar Tel Aviv, wat de uiteindelijke eindbestemming was van het vliegtuig.

De Joodse passagiers moeten van de kapers achterin het vliegtuig plaatsnemen, de anderen voorin en de bemanning daartussen. De kapers laten de passagiers niet toe om naar het toilet te gaan. Na de landing in Tel Aviv wordt het vliegtuig weggesleept naar een uithoek van de luchthaven waar een Israëlische technicus het toestel saboteert om te beletten dat het vliegtuig weer zou kunnen vertrekken.

De toenmalige minister van Transport Shimon Peres start onderhandelingen met de kapers. Op hetzelfde moment oefent ergens anders in Israël een speciale eenheid van het Israëlische leger de bestorming van een 707. Na deze training vermomt de eenheid zich als vliegtuigtechnici van El Al. Met de bewering dat ze het vliegtuig opnieuw luchtwaardig willen maken kan de commando-eenheid het vliegtuig bereiken om het vervolgens te bestormen. Daarbij komen twee kapers om en raakt Benjamin Netanyahu, die deel uitmaakte van het bestormingsteam, gewond. Een Joods koppel raakt bij de bestorming gewond. Later overlijdt nog een passagier.

In de namiddag van zondag 14 mei kan het vliegtuig, waarvan men de kogelgaten provisorisch had gedicht, zonder passagiers terugkeren naar Zaventem. De veiligheidscontrole op de luchthaven van Zaventem werd na deze gebeurtenissen strenger gemaakt. En de vlucht Brussel-Tel Aviv wordt sindsdien rechtstreeks gevlogen, zonder tussenlanding in Wenen.

1955 West-Duitsland treedt toe tot de NAVO.

1949 Op Queensway in Londen, wordt het eerste wassalon van Europa geopend.

1945 Na het socialistische partijbureau spreekt ook het ABVV zich uit voor troonsafstand van koning Leopold III.

1943 Geboorte in Venlo (Nederlands Limburg) van Chriet Titulaer, Nederlands sterrenkundige, wetenschapper en televisiepresentator die ook in Vlaanderen zeer bekend was. Terecht of ten onrechte vonden velen zijn weersvoorspellingen accurater dan die van Vlaamse zenders. Hij overlijdt in 2017 op de leeftijd van 73.

1909 De Katholieke Vlaamse Oud-Hoogstudentenbonden houden ter gelegenheid van het vijfenzeventigjarige bestaan van de universiteit een algemene vergadering te Leuven waar het indienen van een wet tot vernederlandsing van de Gentse universiteit en de geleidelijke splitsing van de leergangen te Leuven wordt geëist.

1855 Geboorte te Gent van Emilie Claeys (Gent, 9 mei 1855 – aldaar, 16 februari 1943). Ze was een Vlaamse socialistisch vrouwenrechtenactiviste. Van 1892 tot 1896 zit Claeys in de raad van bestuur van de Gentse Bond Moyson en ondertussen geeft ze diverse brochures over vrouwenrechten uit. In 1893 wordt Claeys verkozen in de Landelijke Raad van de Belgische Werkliedenpartij (BWP) en vertegenwoordigt ze Vlaanderen op het Internationaal Socialistische Arbeiderscongres in Zurich. In datzelfde jaar werd ze uitgever van de socialistische krant Vooruit (1884–1991) en richt Emilie Claeys samen met Nellie van Kol de Hollands-Vlaamse Vrouwenbond op, met het bijbehorende maandblad De Vrouw. Claeys en Van Kol hielden zich naast gelijke rechten en kansen voor vrouwen ook bezig met geboortebeperking en voorbehoedsmiddelen, waardoor De Vrouw in België op de katholieke index van verboden lectuur terechtkomt. Niet alleen de kerk, maar ook andere leden van de BWP waren het oneens met geboortebeperking.

Met de jaren raakt Claeys raakte steeds meer gedesillusioneerd door het gebrek aan steun voor de vrouwenbeweging bij de BWP en neemt ontslag uit de partij. Wel bleef ze nog actief bij Vooruit, tot de concurrerende krant Het Volk in 1896 uitbrengt dat ze samenwoont met een getrouwde man. Na een gerechtelijke betrapping op overspel besluit ze, al dan niet gedwongen, haar politieke carrière te beëindigen. Met Nellie van Kol wordt ze actief in het Leger des Heils. Emilie Claeys leidt vervolgens een teruggetrokken leven tot ze in 1943 berooid sterft op de leeftijd van 87.