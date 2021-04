Wat te onthouden van het weekeinde?

PLOEG VAN DE WEEK: Anderlecht, dat eindelijk nog eens van Club Brugge won. Ook al is dit eigenlijk scorebordjournalistiek, want paars-wit was helemaal niet zo geweldig. Het resultaat is echter historisch en redt wellicht het seizoen voor de Brusselaars. SPELER VAN DE WEEK: Stuart Dallas, die met twee goals Manchester City klopte BELGIË Anderlecht won dus van Club Brugge. Een klein wonder, want ook al was Club allesbehalve overdonderend, paars-wit leek zeventig minuten onmondig. Sporting liet de bal aan de…

U hebt een plus artikel ontdekt. We houden plus-artikels exclusief voor onze abonnees. Maar uiteraard willen we ook graag dat u kennismaakt met Doorbraak. Daarom geven we onze nieuwe lezers met plezier een maandabonnement cadeau. Zonder enige verplichting of betaling. Per email adres kunnen we slechts één proefabonnement geven.(Proef)abonnement reeds verlopen? Dan kan u hier abonneren

U kan aanmelden via uw e-mail adres en wachtwoord of via uw account bij sociale media als u daar hetzelfde e-mail adres hebt.Geef hieronder uw e-mail adres en uw naam en we maken automatisch een nieuw account aan of we sturen u een e-mailtje met een link om automatisch in te loggen en/of een nieuw wachtwoord te vragen.

Uw abonnement is helaas verlopen. Maar u mag nog enkele dagen verder lezen. Brengt u wel snel uw abonnement in orde? Dan mist u geen enkel artikel. Voor 90€ per jaar of 9€ per maand bent u weer helemaal bij.Heeft u een maandelijks abonnement of heeft u reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw abonnement bij voor deze browser en u leest zo weer verder.

Uw (proef)abonnement is helaas al meer dan 7 dagen verlopen. Als uw abonnementshernieuwing al (automatisch) gebeurd is, dan moet u allicht uw gegevens bijwerken voor deze browser . Zoniet, dan kan u snel een abonnement nemen, dan mist u geen enkel artikel. Voorbent u weer helemaal bij.Reeds hernieuwd, maar u ziet toch dit bericht? Werk uw gegevens bij voor deze browser of check uw profiel

PLOEG VAN DE WEEK: Anderlecht, dat eindelijk nog eens van Club Brugge won. Ook al is dit eigenlijk scorebordjournalistiek, want paars-wit was helemaal niet zo geweldig. Het resultaat is echter historisch en redt wellicht het seizoen voor de Brusselaars.

SPELER VAN DE WEEK: Stuart Dallas, die met twee goals Manchester City klopte

BELGIË

Anderlecht won dus van Club Brugge. Een klein wonder, want ook al was Club allesbehalve overdonderend, paars-wit leek zeventig minuten onmondig. Sporting liet de bal aan de bezoekers, die echter tandeloos bleven. Philippe Clement was genoodzaakt Noa Lang aan de rust in te brengen en het Hollandse woelwater had niet veel tijd nodig om het verschil te maken.

Het was volstrekt onduidelijk hoe Anderlecht nog een vuist kon maken na de openingstreffer, maar de ingevallen Amuzu zette Nmecha op weg naar de gelijkmaker en doelman Mignolet verkeek zich nadien compleet op een zwabberbal van Sambi Lokonga (2-1). Anderlecht heeft nog één punt nodig om tot de top-vier te behoren en dat mag zondag tegen een uitgeblust STVV geen probleem zijn.

Behalve Club Brugge is alleen Racing Genk al zeker van Play-off 1. De Limburgers kenden geen genade met een zwak STVV in de derby (4-0). Antwerp kan vanavond een plaatsje afdwingen bij de grote jongens, mits puntenwinst in Moeskroen. Als dat niet lukt, is er volgende week nog een herkansing tegen Racing Genk.

KV Oostende hield op het Kiel zijn kansen gaaf (1-2). Het heeft echter zijn lot niet meer in eigen handen. Alsnog PO 1 bereiken, zou een klein mirakel zijn.

Moeskroen kan zich na de winst van Cercle Brugge tegen OH Leuven (3-0) niet meer definitief redden en moet in geval van een nederlaag tegen Antwerp zelfs nog vrezen voor rechtstreekse degradatie. Eén punt geeft recht op barragewedstrijden tegen Seraing.

Voor Play-off 2 zijn nog veel scenario’s mogelijk. Het wordt vooral uitkijken naar het duel tussen AA Gent en Zulte Waregem. De winnaar is er zeker bij. De Buffalo’s creëerden weer hoop na de riante zege tegen Charleroi, zowat de zwakste ploeg van 1A in 2021.

EUROPA

*Lille behoudt drie punten voorsprong op PSG na de winst in Metz (0-2). De Parijzenaars haalden het ruim van Straatsburg (1-4).

*Ook in Italië status-quo aan de top. Milan won bij Parma (1-3), maar verloor Ibrahimovic met een rode kaart. Inter versloeg Cagliari (1-0).

*In Spanje is het razend spannend. Atletico Madrid houdt nog één punt voorsprong over na een gelijkspel bij Betis (1-1). Real Madrid is tweede na de zege in de Clasico (2-1). De Koninklijke liep in de eerste helft uit met fraai countervoetbal en parkeerde na de rust de bus. Het leek alsof Mourinho terug was. De tactiek kende succes, omdat Barcelona in de allerlaatste seconden de lat trof en de referee en de VAR verzuimden een strafschop toe te kennen aan de Catalanen. Ja, er was geen doelgevaar, maar dat is totaal onbelangrijk. Een overtreding in de zestien is een strafschop. Tenminste als het een overtreding is waar een rechtstreekse vrije trap uit voortvloeit. Dit ter attentie van de commentator en zijn co-commentator Gilles De Bilde, die in Genk niet leken te weten dat gevaarlijk spel een onrechtstreekse vrije trap oplevert. Het reglement is zo oud als de straat. Bijlessen voor waarnemers lijken aangewezen.

*In de Bundesliga leek Bayern München nog niet helemaal hersteld van de onheuse nederlaag tegen PSG in de Champions League. Het bleef in de Allianz-Arena op 1-1 steken tegen Union Berlin. RB Leipzig mag weer een heel klein beetje hoop koesteren.

*Sensatie in Engeland. Leeds United diende met tien man Manchester City de eerste nederlaag van 2021 toe, de eerste in negentien wedstrijden. Stuart Dallas was met beide goals de held van de middag (1-2).

Man United nadert tot op elf punten en heeft een wedstrijd minder gespeeld. De Red Devils gaven Tottenham en de VAR het nakijken. Wat bezielde de videoref om het openingsdoelpunt van Cavani af te keuren en waarom zei de ref, die naar het scherm liep, niet dat hij aan deze ongein geen part wilde hebben? Son, die een masterclass matennaaien had gegeven, maakte dan maar zelf de eerste goal. De Spurs leken nadien zelfs geen strandbal meer goed te kunnen raken en waren kansloos (1-3). Het is de eerste keer in de carrière van Mourinho, de beroemdste buschauffeur van het continent, dat hij tien nederlagen in één seizoen lijdt. United is na deze zege bijna zeker van de tweede plaats.

Leicester City, met drie nagenoeg onzichtbare Belgen, verloor een belangrijk duel tegen West Ham (3-2). De Hammers naderen tot op één punt van nummer drie Leicester. Jesse Lingard was met twee goals alweer de grote held. Zijn openingstreffer was het doelpunt van de week.