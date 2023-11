Begrafenis

Vanuit zijn dorp, meestal vanuit het parochiehuis, observeert Marcel 't Kint, 'minister van straat' zijn omgeving met alle kleine en grote wereldproblemen. Mijn schoonbroer overleed niet zo lang geleden. Voor de Nederlandse vrienden: dat is mijn zwager. Een overlijden is altijd een hele poespas. Mijn vrouw reageerde redelijk gelaten op het heengaan van haar jongere broer. Hun relatie verliep immers niet al te hartelijk. Doornen Eerlijk gezegd: de relatie tussen mijn schoonbroer en de rest van de wereld verliep niet…

Mijn schoonbroer overleed niet zo lang geleden. Voor de Nederlandse vrienden: dat is mijn zwager. Een overlijden is altijd een hele poespas. Mijn vrouw reageerde redelijk gelaten op het heengaan van haar jongere broer. Hun relatie verliep immers niet al te hartelijk.

Doornen

Eerlijk gezegd: de relatie tussen mijn schoonbroer en de rest van de wereld verliep niet op rozen, alleen op doornen. Zijn levensvisie was bijzonder eenvoudig: ‘Ik ben juist en de rest, dat zijn dommeriken’. En als je bij die categorie zat, dan had je nog geluk. Want, naast de dommeriken bestond er nog de categorie van de ‘zeikerds’. Het is in de meer dan dertig jaar dat ik hem kende nooit helemaal duidelijk geworden tot welke van de twee categorieën ik behoorde. Ik heb het vermoeden dat ik afhankelijk van de situatie van de ene naar de andere categorie sprong.

Over de doden geen kwaad, zei mijn moeder me altijd, maar voor mijn schoonbroer blijkt dat nogal moeilijk. Ik bezocht op zondag, twee dagen na zijn overlijden, het Parochiehuis waar ik aan mijn zelfde tafeltje mijn zelfde merk bier dronk. Marc, een gepensioneerde postbode, zat zoals steeds aan de toog.

Zodra hij me zag binnenwandelen – het water drupte van mijn regenmantel – riep hij: ‘Ah, de Marcel! Allé, de smeerlap ligt er ook onder!’ Het is zijn eigen manier om medeleven te betuigen.

Star Wars

Om mijn verdriet te verzachten, trakteerde Marc me. Gilbert kwam tussen het biljarten door even aan mijn tafeltje staan: ‘Hij was toch niet ziek?’ Dat bevestigde ik en zei: ‘Nee, hij zat gewoon dood in zijn zetel. Hartfalen. Zijn tv speelde nog. Hij zat kennelijk naar Star Wars te kijken.’ Marc, die bijzonder opvallend meeluisterde, moeide zich: ‘Star Wars? Die films met die robotten?!’ ‘Ja’, antwoordde ik, ‘hij was daar zot van. Ik heb hem een paar maanden terug moeten uitleggen hoe hij een Disney+-abonnement kon nemen. Hij had van iemand vernomen dat alles van Star Wars daarop te bekijken is.’

Marc begreep er niets van: ‘Allé, jong. Disney…dat zijn allemaal tekenfilms met kabouters. Dat had ik nooit van zo iemand gedacht.’ Gilbert haalde met zijn biljartkeu in de handen zijn schouders op: ‘Wat bezielt er een mens. Dat weet ge niet, hé Marc. Ik verschiet er meer van dat iemand hem een vriendelijk voorstel deed. Dat betekent dat uw schoonbroer een goed moment moet hebben gehad!’

Geef er nog eentje

Intussen was André er komen bijstaan. Hij heeft een subtiel hoorapparaatje, maar ik heb sterk de indruk dat hij nog niet genoeg hoort, want de man komt altijd iets te dicht te staan waardoor zijn aanwezigheid iets onaangenaams krijgt. ‘Sus van Dikke Jeanine die zat destijds ook dood in zijne zetel. Dat was een dag voor zijn pensioen kwam met de facteur. Daarom liet Dikke Jeanine hem zitten en schoof ze de zetel voor het venster zodat de facteur zeker zou zien dat Sus daar zat en zijn pensioen zou afleveren.’ André kwam zo dicht boven me hangen dat ik hem voelde ademen. Het rook zurig.

Marc pikte in: ‘Da’s waar! Ik weet daarvan.’ Die man is me echt te luid, maar André met zijn hoorapparaat had er precies niet veel last van. Gilbert knikte: ‘De Sus was de neef van mijn moeder. Die heeft me dat ook nog verteld.’ Intussen kwam Magda, de cafébazin, mijn leeg glas van de tafel nemen. ‘Magda, geef er ons nog eentje’, zuchtte ik. ‘Mijn schoonbroer was misschien een smeerlap, maar we zullen op zijn nagedachtenis drinken.’ Hij was nog nooit zo populair.

Content

De donderdag daarop vond de begrafenis plaats. De pastoor – eigenlijk is het een gepensioneerde priester die zich hier bij ons in het dorp nog wat bezighoudt – was opgezet met de begraving: ‘Ik heb er minder en minder, en dus ben ik content met een dooie!’

Ik heb me niet veel gemoeid met de begrafenis. Toen ik voorstelde om op het orgel de mars van Darth Vader uit Star Wars te spelen als ze mijn schoonbroer binnendroegen, keek mijn vrouw eens giftig naar mij. De pastoor die aan onze keukentafel zat, was meer op de hoogte dan ik had ingeschat: ‘Ah, da’s diene zwarte robot zeker met zijn astma? Vond uw broer dat schoon misschien, madam?’

De kerk zat niet halfvol, maar toch voller dan op zondagmorgen. Het was een verzorgde uitvaart. We begroeven hem met waardigheid. ’s Avonds zei ik tegen mijn vrouw: ‘Het was meer dan hij verdiende.’ Ze trok even haar ogen op en ging voor onze buffetkast staan: ‘Ja. Ik denk dat ons moeder en ons vader het goed hadden gevonden.’ Er klonk verdriet in haar stem.

Mijn vrouw verliet de woonkamer en ging de trap naar de slaapkamer op. Ondertussen keken vanop de kast mijn schoonouders mij glimlachend aan. Een foto uit het begin van de jaren 1990. Het ene gemis is het andere niet.